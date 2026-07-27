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राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांची पहिली प्रतिक्रिया; एका वाक्यात दिलं उत्तर

राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान पहिल्यांदाच संसदेत दाखल झाले. यावेळी भाजपसह NDA च्या सर्व कार्यकर्त्यांनी त्यांचे सन्मानपूर्वक स्वागत केले. यावेळी राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 27, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:02 PM IST
राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांची पहिली प्रतिक्रिया; एका वाक्यात दिलं उत्तर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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