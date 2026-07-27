/राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांची पहिली प्रतिक्रिया; एका वाक्यात दिलं उत्तर

धर्मेंद्र प्रधान : अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे. राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी एका वाक्यात विरोधकांचे तोड बंद केले आहे. तसेच पुढच्या जबाबदारीसाठी तयरा असल्याचे संकेत ही त्यांनी दिले आहेत.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्या वक्तव्यावर धर्मेंद्र प्रधान यांनी प्रतिक्रिया दिली. "मी स्ट्रीट फायटर आहे. एसी रूममध्ये बसून काम करणारा कार्यकर्ता नाही असं म्हणत धर्मेंद्र प्रधान यांनी विरोधकांचे तोंड बंद कले आहे. धर्मेंद्र प्रधान सोमवारी संसदेत दाखल झाले. तेव्हा काँग्रेस नेते जयराम रमेश सहानुभूती व्यक्त करण्यासाठी आले होते. 'असं होत' म्हणत जयराम रमेश यांनी राजीनाम्याच्या विषयावरुन त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी धर्मेंद्र प्रधान यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. असं काही झालं नाही म्हणत 'असं होत' म्हणणाऱ्या जयराम रमेश यांच्यावर पलटवार केला.
सोमवारी शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान पहिल्यांदाच संसद भवनात दाखल झाले. एनडीएच्या खासदारांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यांच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य होते. एका खासदाराने टिप्पणी केली, "कोणत्याही आरोपांशिवाय एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे."
भविष्यात धर्मेंद्र प्रधान यांची भूमिका काय असेल याबाबात जोरदार चर्चा सुरु आहे. धर्मेंद्र प्रधान हे ओडिशा भाजपचे एक शक्तिशाली नेते आहेत. केंद्रीय राजकारणातही त्यांचा मोठा दबदबा आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीचे प्रभारी म्हणून त्यांनी काम पाहिले. त्यानंतर पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या भवानीपूर मतदारसंघात सुवेंदू अधिकारी यांच्या विजयाचे नियोजन केले. यामुळेच भाजपच्या विजयाच्या रणनितीमध्ये त्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा धक्का बसल्यानंतर, त्यानंतर झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत प्रभारी म्हणून हॅट-ट्रिक साधण्यात प्रधान यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटक यांसारख्या अनेक राज्यांमध्ये त्यांनी प्रभारी म्हणून काम पाहिले. यामुळेच अनेक राज्यांमध्ये पक्षाच्या विजयात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. राजीनाम्यानंतरही पक्ष त्यांच्या सोबत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांच्या घरी भेट दिली. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांना पाठिंबा दिला आहे.