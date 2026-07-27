/राजीनाम्यानंतर धर्मेंद्र प्रधानांचे भाजप खासदारांकडून जोरदार स्वागत; संसदेत एकच जल्लोष!

केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान पहिल्यांदाच संसदेत पोहोचले. संसद भवनात प्रवेश करताच भाजप आणि एनडीएच्या खासदारांनी त्यांचे घोषणाबाजी करत उत्साहात स्वागत केले. या स्वागतामुळे संसदेत नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या घटनेवरून परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले आहेत.
पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान प्रथमच संसदेत आले. संसदेच्या मकरद्वारावर भाजप आणि एनडीएच्या खासदारांनी "धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद" अशा घोषणा देत त्यांचे स्वागत केले. काही खासदारांनी त्यांना पारंपरिक पागडी परिधान करून सन्मान व्यक्त केला. यामुळे संसदेच्या परिसरात काही काळ उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. सत्ताधारी खासदारांनी प्रधान यांच्या कार्याचा गौरव करत त्यांच्याप्रती पाठिंबा कायम असल्याचा संदेश दिला.
Dharmendra Pradhan received a grand welcome from BJP MPs with slogans of “Dharmendra Pradhan Zindabad” upon his arrival in Parliament. pic.twitter.com/xynwLPycL8— Mohit Chauhan (@mohitlaws) July 27, 2026
राजीनामा दिल्यानंतरही धर्मेंद्र प्रधान यांचे पक्षातील महत्त्व कमी झालेले नसल्याचे या स्वागतावरून स्पष्ट झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. भाजप आणि एनडीएतील अनेक नेत्यांनी त्यांना वैयक्तिक आणि राजकीय पाठिंबा दर्शवला. सत्ताधारी पक्षाने हा सन्मान त्यांच्या दीर्घ सार्वजनिक सेवेला दिलेली दाद असल्याचे सांगितले.
दुसरीकडे, विरोधकांनी या स्वागतावर आक्षेप घेत सरकारवर टीका केली. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाई आणि आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांवर सरकारला लक्ष्य केले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांवरील कथित कारवाईबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागावी, अशी मागणी केली. त्यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कठोर कारवाई झाल्याचा आरोपही केला.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर पेपरफुटीचा मुद्दा संपलेला नाही. विरोधकांनी आता विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार, गुन्हे दाखल करणे आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. तर सत्ताधारी पक्षाचा दावा आहे की सरकारने जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन संवेदनशील भूमिका घेतली आणि जबाबदारी स्वीकारत योग्य निर्णय घेतला. त्यामुळे हा मुद्दा आगामी संसदीय चर्चांमध्येही गाजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
अनेक दिवस सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले असले, तरी शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील प्रश्न अद्याप कायम आहेत. राजीनाम्यामुळे सरकारवरचा दबाव काही प्रमाणात कमी झाला असला, तरी विरोधकांनी या मुद्द्याला आगामी राजकारणात जिवंत ठेवण्याची तयारी सुरू केली आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा, परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे मुद्दे प्रमुख ठरण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्ष सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर भर देत असताना विरोधक उत्तरदायित्वाचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत संसदेत या विषयावर तीव्र चर्चा होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.