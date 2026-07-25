'मोदी, शहा अजेय नाहीत, ते...'; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर मोजून 11 शब्दात संजय राऊतांचा खोचक टोला

देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याचं ट्विट धर्मेंद्र प्रधान यांनी केलं आहे. हे कॉकरोच जनता पार्टीसाठी मोठं यश मानलं जात आहे. मागील अनेक दिवसांपासून नीट परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी देशभरातील विद्यार्थी आंदोलन करत होते. खास करुन नवी दिल्लीमधील जंतर-मंतर येथे 20 तारखेला झालेल्या हिंसाचारानंतर हा विषय चांगलाच तापसा होता. धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी मोजक्या शब्दांमध्ये थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना टोला लगावला आहे.
धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा देत असल्याचं आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन दोन पानांचं पत्र पोस्ट करत दिली. मागील 10 दिवसांपासून मला फार वाईट वाटत होतं. पण राजीनामा हा खासगी प्रतिष्ठेचा मुद्दा नव्हता. मी माझा राजीनामा पंतप्रधान मोदींना पाठवला आहे. मला लोकशाही मुल्यांवर विश्वास आहे, असं या पत्रामध्ये आवर्जून नमूद केलं आहे. "मी तरुणांच्या इच्छेचा सन्मान करतोय. शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणेसाठी यापुढेही मी कार्यरत राहील," असंही धर्मेंद्र प्रधान या पत्रात म्हणाले.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याची पोस्ट केल्यानंतर काही मिनिटांमध्ये संजय राऊत यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन विद्यार्थी भारतीय झेंडा हातात घेऊन आंदोलन करत असल्याचा फोटो पोस्ट करत थेट मोदी आणि शाह यांना टोला लगावला आहे. 2.18 वाजता धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देत असल्याची पोस्ट केली आणि पुढील 14 मिनिटांमध्ये 2.32 वाजता राऊत यांनी ट्विटरवरुन निशाणा साधला.
"धर्मेद्र प्रधान यांचा राजीनामा; मोदी शहा अजेय नाहीत. ते देखील जातील!" असं मोजून 11 शब्दांचं ट्विट संजय राऊत यांनी केलं आहे.
धर्मेद्र प्रधान यांचा राजीनामा;— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 25, 2026
मोदी शहा अजेय नाहीत..
ते देखील जातील! pic.twitter.com/tkAAjIk2PT
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजित दिपके यांनी, "आपण करुन दाखवलं" असं म्हणत जंतरमंतरवरील सर्व उपस्थित आंदोलक विद्यार्थ्यांचं कौतुक केलं. विशेष म्हणजे यानंतर मला हिरो बनवू नका असं म्हटलं आहे. आता सरकारने आता नीट परीक्षेमुळे तणाव घेऊन आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाना सरकारने मोबदला द्यावा अशी मागणी दिपके यांनी केली आहे. तसेच आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरील सर्व गु्न्हे मागे घेतले जावे अशी मागणीही दिपकेंनी केली आहे.