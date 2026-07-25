'दडपशाहीला न घाबरता सरकारला...', धर्मेंद्र प्रधानांना राजीनामा द्यायला लावणाऱ्या तरुणाईने शरद पवारांनाही केलं इम्प्रेस; काय म्हणाले पाहिलं का? ​

"नीट पेपरफुटीप्रकरणी दिल्लीत जंतर-मंतरवर सलग 28 दिवस तरुणाईने दिलेला लढा आणि दाखवलेली जिद्द वाखाणण्याजोगी आहे," असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतरची पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. "आंदोलकांच्या आग्रही मागणीनुसार आज अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. दडपशाहीला न घाबरता अन्यायाविरुद्ध ठामपणे उभे राहून सरकारला नैतिक जबाबदारी स्वीकारायला भाग पाडणारा हा लढा लोकशाहीच्या ताकदीचे प्रतीक आहे. हा देशातील युवाशक्तीच्या एकजुटीचा मोठा विजय आहे," असंही शरद पवारांनी म्हटलं आहे.
शरद पवार हे स्वत: काही दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीमध्ये जंतरमंतरवर जाऊन कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपकेंची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं होतं. शरद पवारांच्या पक्षाने या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता. पक्षाचे आमदार रोहित पवारही उघडपणे यासंदर्भात बोलत होते. शरद पवारांनी आता धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया सोशल मीडियावरुन नोंदवली आहे. "विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी ज्या पद्धतीने देशातील युवकांना नैतिक आणि संसदीय पाठबळ दिलं त्याबद्दल विरोधी पक्षातील सर्व खासदारांचे मनःपूर्वक आभार," असंही शरद पवार म्हणाले. "देशातील लोकशाहीने कात टाकली आहे, आणि त्याचं श्रेय देशातील युवा पिढीला जातं हे निश्चितपणे नमूद करावसं वाटतं," असं पवार यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.
NEET पेपरफुटीप्रकरणी दिल्लीत जंतर-मंतरवर सलग २८ दिवस तरुणाईने दिलेला लढा आणि दाखवलेली जिद्द वाखाणण्याजोगी आहे.— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 25, 2026
आंदोलकांच्या आग्रही मागणीनुसार आज अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. दडपशाहीला न घाबरता अन्यायाविरुद्ध ठामपणे उभे राहून सरकारला नैतिक जबाबदारी स्वीकारायला…
अखिलेश यादव यांनी यावर प्रतिक्रिया नोंदवताना तरुणांच्या आंदोलनासमोर सरकारला झुकावं लागलं. नव्या पिढीतील लोकांचा हा मोठा विजय आहे. भाजपा नराकात्मक राजकारणावर पैसा खर्च करते, असं म्हटलं आहे.
आज केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. देशातील युवक मागील एक महिन्यापासून रस्त्यावर उतरला होता. शिक्षण मंत्री यांचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी धरून लावली होती. या आंदोलनाने सरकारला झुकवलं अखेर आज धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. याचा देशभर जल्लोष सुरू झाला आहे. तर भंडारा जिल्ह्यात देखील जल्लोष साजरा करता फटाके फोडण्यात आले. नागपुरात संविधान चौकातही धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर जल्लोष सुरु झाला आहे. येवल्यातील तरुणाईनेही फटाके फोडून जल्लोष व्यक्त केला.