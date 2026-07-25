Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /दडपशाहीला न घाबरता सरकारला..., धर्मेंद्र प्रधानांना राजीनामा द्यायला लावणाऱ्या तरुणाईने शरद पवारांनाही केलं इम्प्रेस; काय म्हणाले पाहिलं का? ​

'दडपशाहीला न घाबरता सरकारला...', धर्मेंद्र प्रधानांना राजीनामा द्यायला लावणाऱ्या तरुणाईने शरद पवारांनाही केलं इम्प्रेस; काय म्हणाले पाहिलं का? ​

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 25, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:05 PM IST
'दडपशाहीला न घाबरता सरकारला...', धर्मेंद्र प्रधानांना राजीनामा द्यायला लावणाऱ्या तरुणाईने शरद पवारांनाही केलं इम्प्रेस; काय म्हणाले पाहिलं का? ​
Image Credit: शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
माजी भारतीय क्रिकेटपटूला शिवीगाळ, कॉकरोच पार्टीचे विजेता दहिया समजून सोशल मिडियावर कन्फ्यूजन
Vijay Dahiya7 min ago
2
Dharmendra Pradhan9 min ago
3
sonam wangchuk13 min ago
4
Brazil19 min ago
5
Maharashtra breaking news32 min ago