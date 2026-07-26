/भविष्यातील मोठ्या लक्ष्यासाठी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा? नेमकी काय आहे भाजपची रणनीती?

नवी दिल्लीतील जंतर मंतरवर विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर ठाम होते. नवी दिल्लीतील जंतर मंतरवरील विद्यार्थ्यांचं आंदोलन आणि स्थिती पाहता धर्मेंद्र प्रधान यांनी आधीच राजीनामा द्यायला हवा होता, असं राजकीय तज्ज्ञांचं मत आहे. कारण नीट -यूजी परीक्षेची पेपरफुटी एवढंच नाही तर सीबीएसईच्या ऑनलाइन निकाल पत्रात विसंगती पाहता विद्यार्थ्यांचा संताप अखेर दिसून आला.
शिक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या या गोंधळामुळे अखेर सोनम वांगचुक यांनी बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात केली. जंतर मंतरवर ठिणगी पेटली आणि हळूहळू ती देशभरात पसरत गेली. विद्यार्थीचा मोठा जनसमुदाय या आंदोलनाशी जोडला गेला. त्यानंतर कॉकरोज जनता पार्टीनेही आंदोलनाला मोठा बळ मिळालं. अख्खा देशातील जेन झी विद्यार्थ्यांनी सरकारला चांगलच वेठीस धरलं.
जेव्हा 20 जुलैला आंदोलनकर्त्यांवर दिल्ली पोलीस आणि हवाई दलाने बळाचा वापर केला तेव्हा या सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. मात्र, प्रधान यांना पदावरून हटवण्यास जितका जास्त विलंब झाला, तितकेच भाजप स्वतःला एक कट्टरपंथी सरकार म्हणून देशात समोर येतं होतं. जे लोकांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या बाबतीत माघार घेण्यास तयार नाही. 'उद्या असे झाले तर...' या मानसिकतेने भाजपने, ज्या परिस्थितीचा शेवट अटळ होता, तो टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता.
पण अखेरी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा केवळ पद सोडण्याचा प्रकार नव्हता, तर तो एक असा पायंडा पाडू शकला असता, ज्याचे परिणाम उद्यापासून ते किती काळ टिकतील हे कोणास ठाऊक. कदाचित म्हणूनच पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने अगदी शेवटपर्यंत त्यांना वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केला असं, राजकीय तज्ज्ञांचं मत आहे.