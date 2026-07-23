धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा सरकारच्याच फायद्याचा? कसं ते अण्णांनी मोदींना समजावून सांगितलं; 'एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्याने...'

नीट पेपरफुटी प्रकरणासंदर्भात मागील तीन आठवड्यांपासून सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सोमवारी, 20 जुलै रोजी हिंसक वळण मिळालं. पावसाळी अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशीच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांनी संसदेवर काढलेल्या मोर्चामध्ये पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याने एकच गोंधळ उडाला. यामध्ये झालेल्या झटापटीमध्ये आंदोलक विद्यार्थी आणि पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले. यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिक जोर धरु लागली असून हजारोंच्या संख्येनं विद्यार्थ्यांनी जंतर-मंतरवर जमण्यास सुरुवात केली आहे. आज पावसाळी अधिवेशनाचा चौथा दिवस असून पहिल्या तीन दिवसांमध्ये विरोधी पक्षांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत कामकाज होऊ दिलं नाही. त्यामुळे आजतरी सभागृहाचं कामकाज होणार का याकडे लक्ष लागलेलं असतानाच दुसरीकडे अण्णा हजारेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या एका खरमरीत पत्रामध्ये सध्य स्थितीत एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घेण्याचा सरकारला फायदा कसा होऊ शकतो याबद्दल भाष्य केलं आहे. अण्णांच्या पत्रातील हा मुद्दा सध्या चर्चेचा विषय ठरतोय. ते नेमकं काय म्हणालेत ते पाहूयात...
नवी दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काल घडलेल्या हिंसाचाराच्या आणि पोलिसी कारवाईच्या बातम्या अत्यंत वेदनादायक आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारच्या घटना घडणे कोणाच्याही हिताचे नाही. कोणत्याही परिस्थितीत हिंसा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किंवा अनावश्यक बळाचा वापर टाळला गेला पाहिजे, असे माझे ठाम मत आहे, असं अण्णांनी म्हटलं आहे. तसेच, "आज देशातील लाखो तरुण पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब, बेरोजगारी आणि इतर अनेक प्रश्नांमुळे अस्वस्थ आहेत. या अस्वस्थतेकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता, ती समाजातील वेदना आणि अपेक्षा म्हणून समजून घेणे आवश्यक आहे," असा सल्ला अण्णा हजारेंनी मोदींना दिला आहे. पुढे अण्णा हजारेंनी धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असल्याचा संदर्भ पत्रात देत हा राजीनामा घेतल्यास काय होऊ शकतं आणि हे सरकारला फायद्याचं कसं ठरेल याबद्दल मत नोंदवलं आहे.
"विद्यार्थी व पालक मागील 25 दिवसापासून रस्त्यावर शांततेच्या मार्गावर आंदोलन करत मंत्र्यांच्या राजीनामा मागत आहे. उत्तरदायित्व म्हणून एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्याने सरकारची सत्ता जाणार नाही उलट इतर मंत्र्यांना संदेश जाईल की खात्याचा कारभार नीट केला नाही तर पदावरून दूर केले जाईल. यामुळे उलट सरकारचा कारभार अधिक चांगला होईल," असा सल्ला अण्णा हजारेंनी दिला आहे.
मोदींनी पेपर लिक प्रकरणांसंदर्भात फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्याची घोषणा केली आहे. मात्र या पोस्टवर रिप्लाय करताना राहुल गांधींनी, "तुम्ही आमच्या तरुण पिढीच्या भविष्याला सर्वात मोठे नुकसान पोहोचवले आहे. तुम्ही केवळ आमच्या शिक्षण व्यवस्थेचा संपूर्ण ताबा आणि विनाश होऊ दिला नाही, तर त्याला प्रोत्साहनही दिले – आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येकाचे संरक्षणही केले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत, धर्मेंद्र प्रधान यांना त्यांच्या पदावरून हटवा, विद्यार्थ्यांची माफी मागा आणि विद्यार्थ्यांवर हिंसाचार करणाऱ्यांवर कारवाई करा," असं उत्तर मोदींना दिलं आहे.