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धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा सरकारच्याच फायद्याचा? कसं ते अण्णांनी मोदींना समजावून सांगितलं; 'एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्याने...'

देशाचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरु लागलेली असतानाच अण्णा हजारेंनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रातील उल्लेख चर्चेत आहे. नेमकं काय म्हणालेत अण्णा हजारे पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 23, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:34 AM IST
धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा सरकारच्याच फायद्याचा? कसं ते अण्णांनी मोदींना समजावून सांगितलं; 'एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्याने...'

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा सरकारच्याच फायद्याचा? कसं ते अण्णांनी मोदींना समजावून सांगितलं; 'एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्याने...'
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