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'राहुल गांधी निर्लज्जपणे...’, धर्मेंद्र प्रधानांचा हल्लाबोल; रात्री 10.55 ला शिक्षणमंत्र्यांची पोस्ट, 'आमचे सरकार 100%...'

"सर्वसमावेशक चर्चेसाठी सरकारची तयारी असल्याचे कळवूनही, काँग्रेसने लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या चर्चेपेक्षा राजकीय देखावा करण्यालाच पसंती दिली," असंही प्रधान यांनी म्हटलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 22, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:01 AM IST
'राहुल गांधी निर्लज्जपणे...’, धर्मेंद्र प्रधानांचा हल्लाबोल; रात्री 10.55 ला शिक्षणमंत्र्यांची पोस्ट, 'आमचे सरकार 100%...'
Image Credit: सोशल मीडियावरुन साधला निशाणा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'राहुल गांधी निर्लज्जपणे...’, धर्मेंद्र प्रधानांचा हल्लाबोल; रात्री 10.55 ला शिक्षणमंत्र्यांची पोस्ट, 'आमचे सरकार 100%...'
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