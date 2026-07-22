'राहुल गांधी निर्लज्जपणे...’, धर्मेंद्र प्रधानांचा हल्लाबोल; रात्री 10.55 ला शिक्षणमंत्र्यांची पोस्ट, 'आमचे सरकार 100%...'

जंतर-मंतरजवळ शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीट पेपरफुटी प्रकरणी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर सोमवारी झालेल्या लाठीचार्जविरोधात मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानाबाहेर काँग्रेसने केलेल्या आंदोलनामुळे चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे, खासदार प्रियंका गांधींसहीत अनेक काँग्रेसचे नेते या आंदोलनात सहभागी झाले. या नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेत आंदोलन मोडून काढलं. मात्र आता या आंदोलनानंतर ज्या धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा मागितला जात आहे त्यांनीच राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर टीका केली आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी रात्री 10 वाजून 55 मिनिटांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन केलेल्या पोस्टमध्ये राहुल गांधीवर निशाणा साधताना, "विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान व्यत्यय निर्माण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा राजकीय साधन म्हणून निर्लज्जपणे वापर करत आहेत," असं म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता, "राहुल गांधी आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने माननीय पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला; यामुळे जनतेची गैरसोय झाली आणि सुरक्षेच्या प्रस्थापित नियमांकडेही दुर्लक्ष केले गेले," असंही धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.
"सर्वसमावेशक चर्चेसाठी सरकारची तयारी असल्याचे कळवूनही, काँग्रेसने लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या चर्चेपेक्षा राजकीय देखावा करण्यालाच पसंती दिली. विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या समस्येवर उपाय शोधणे हा त्यांचा उद्देश कधीच नव्हता, तर राजकीय प्रसिद्धीसाठी गोंधळ निर्माण करणे हाच त्यांचा हेतू होता," असा आरोप धर्मेंद्र प्रधान यांनी केला. "राहुल गांधी यांच्यासाठी हा विषय विद्यार्थ्यांशी संबंधित नाही. चर्चेचे सर्व योग्य मार्ग खुले असतानाही, मुद्दामहून संघर्ष निर्माण करणे हाच त्यामागचा उद्देश आहे," असंही धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले आहेत.
"नीट (NEET) परीक्षेबाबत चर्चा करण्यास आणि संसदेत आपल्या तरुणांच्या प्रत्येक रास्त चिंतेचे निवारण करण्यास आमचे सरकार 100% कटिबद्ध आहे. राजकीय मोहिमेत केवळ 'साधन' किंवा 'मोहरा' म्हणून वापरले जाण्यापेक्षा भारताचे विद्यार्थी अधिक चांगल्या वागणुकीस पात्र आहेत. त्यांना गोंधळाऐवजी निश्चितता, घोषणाबाजीऐवजी उपाय आणि व्यत्ययाऐवजी जबाबदारीची अपेक्षा आहे.
विद्यार्थ्यांप्रती केवळ संताप व्यक्त करणे पुरेसे नाही; त्यांना उत्तरे, सुधारणा आणि उत्तरदायित्व मिळवून देणे हे आपले कर्तव्य आहे. आणि नेमके तेच पूर्ण करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे," असं धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटलं आहे.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या या पोस्टवर मागील सात तासांमध्ये 25 हजारांहून अधिक लोकांनी कमेंट केल्या आहेत.