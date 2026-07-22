/धर्मेंद्र प्रधान पोलिसांच्या लाठी चार्जमध्ये झाले होते जखमी; 29 वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं?

धर्मेंद्र प्रधान : नीट पेपरफुटी प्रकरणी तरुण आक्रमक झाले आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. दिल्लीत जंतर मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर लाठीचार्ज झाला आहे. यात अनेक तरुण जखमी झाले आहेत. अशातच धर्मेंद्र प्रधान यांच्याशी निगडीत घटना व्हायरल झाली आहे. 29 वर्षांपूर्वी धर्मेंद्र प्रधान पोलिसांच्या लाठीचार्जमध्ये जखमी झाले होते. त्यावेळेस धर्मेंद्र प्रधान पेपरफुटीच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरले होते.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या जुन्या आंदोलनाची सोशल मिडियावर नव्याने चर्चा रंगली आहे. जवळपास तीन दशके जुनी एक घटना पुन्हा चर्चेत आली आहे. 1997 मध्ये ओडिशामध्ये झालेल्या कथित पेपरफुटीविरोधात धर्मेंद्र प्रधान यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. 2021 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका प्रोफाइल रिपोर्टमध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांच्या आंदोलानचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
197 मध्ये ओडिशा सचिवालयाबाहेर पेपरफुटीविरोधात झालेल्या आंदोलनात धर्मेंद्र प्रधान सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. पोलीस लाठीचार्जमध्ये धर्मेंद्र प्रधान जखमी झाले होते असा दावा या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. 1997 मध्ये, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नवीन सरकार बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत होते. याच काळात ओडिशामध्ये प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. त्यावेळी धर्मेंद्र प्रधान हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (एबीव्हीपी) राष्ट्रीय सचिव होते. भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरु होते.
1997 मध्ये विद्यार्थी राजकारणातील एबीव्हीपी नेते म्हणून धर्मेंद्र प्रधान यांचा एक जुना फोटो सोशल मीडिया व्हायरल झाला आहे. धर्मेंद्र प्रधान सुमारे 1,500 विद्यार्थ्यांसह तत्कालीन ओडिशा काँग्रेस सरकारविरोधातील आंदोलनात सहभागी झाले होते. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. या लाठीचार्जमध्ये धर्मेंद्र प्रधान देखील जखमी झाले होते असा दावा सोशल मिडियावर केला जात आहे.