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धर्मेंद्र प्रधान पोलिसांच्या लाठी चार्जमध्ये झाले होते जखमी; 29 वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं?

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीसाठी देशभरात आंदोलन सुरु आहे.  आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आहे. यात अनेकजण जखमी झाले. 29 वर्षांपूर्वी झालेले एक आंदोलन चर्चेत आले. यात धर्मेंद्र प्रधान पोलिसांच्या लाठी चार्जमध्ये जखमी झाले होते.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 22, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:01 PM IST
धर्मेंद्र प्रधान पोलिसांच्या लाठी चार्जमध्ये झाले होते जखमी; 29 वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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धर्मेंद्र प्रधान पोलिसांच्या लाठी चार्जमध्ये झाले होते जखमी; 29 वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं?
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