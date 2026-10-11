/ध्रुव राठीकडे 58 कोटींची संपत्ती कशी आली? भारत-जर्मनीपैकी कुठून जास्त कमाई?

प्रसिद्ध यूट्यूबर आणि डिजिटल कंटेंट निर्माते ध्रुव राठी यांच्या संपत्तीची सध्या चर्चा सुरू आहे. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, त्यांची अंदाजित एकूण संपत्ती सुमारे 58 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. राजकारण, अर्थव्यवस्था, इतिहास, पर्यावरण आणि सामाजिक विषयांवरील व्हिडीओंमुळे त्यांना मोठा प्रेक्षकवर्ग मिळाला आहे. मात्र, ध्रुव राठी यांनी स्वतःची संपूर्ण संपत्ती किंवा उत्पन्नाचा अधिकृत तपशील सार्वजनिक केलेला नाही. त्यामुळे 58 कोटी रुपयांचा आकडा अधिकृतपणे सिद्ध झालेला नसून तो माध्यमांतील अंदाज आहे. ध्रुव राठीच्या कमाईचे स्त्रोत जाणून घेऊया.
ध्रुव राठी यांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत यूट्यूब असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्या मुख्य वाहिनीवर राजकारण, अर्थव्यवस्था, इतिहास आणि सामाजिक प्रश्नांवर माहितीपूर्ण व्हिडीओ प्रसिद्ध केले जातात. याशिवाय त्यांचे स्वतंत्र चित्रफिती, दैनंदिन जीवनावरील व्हिडीओ आणि लघुचित्रफितींचेही काम आहे.यूट्यूबवरील जाहिरातींमधून निर्मात्यांना उत्पन्न मिळते. मात्र, केवळ सदस्यांची संख्या पाहून कमाईचा अंदाज बांधता येत नाही. व्हिडीओ किती वेळ पाहिला जातो, किती लोक तो पाहतात, प्रेक्षक कोणत्या देशातील आहेत आणि जाहिरातदार किती पैसे खर्च करतात, यावर उत्पन्न अवलंबून असते.
मोठ्या प्रेक्षकवर्गामुळे डिजिटल निर्मात्यांना कंपन्यांसोबत जाहिरातविषयक करार करण्याची संधी मिळते. कंपन्या आपल्या वस्तू किंवा सेवांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लोकप्रिय निर्मात्यांसोबत भागीदारी करतात. यामधून निर्मात्यांना पैसे मिळू शकतात.ध्रुव राठी यांच्यासारख्या लोकप्रिय निर्मात्यांसाठी प्रायोजकत्व आणि जाहिरात करार हे उत्पन्नाचे संभाव्य स्रोत आहेत. मात्र, त्यांच्या विशिष्ट करारांची रक्कम सार्वजनिकरीत्या पडताळलेली नाही. त्यामुळे एका जाहिरातीसाठी ते नेमके किती पैसे घेतात, याबाबत निश्चित आकडा सांगता येत नाही.
ध्रुव राठी यांची कमाई केवळ यूट्यूबपुरती मर्यादित नसल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. ऑनलाइन अभ्यासक्रम, स्वतःच्या नावाशी संबंधित वस्तूंची विक्री आणि ‘एआय फिएस्टा’ या कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित व्यासपीठाचाही त्यांच्या व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये उल्लेख आहे.ऑनलाइन अभ्यासक्रमातून ग्राहकांकडून शुल्क मिळू शकते, तर वस्तूंच्या विक्रीतून उत्पन्न मिळते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित व्यासपीठाचे उत्पन्न ग्राहकांची संख्या, विक्री आणि व्यवसायाच्या खर्चावर अवलंबून असते.
काही माध्यमांतील वृत्तांमध्ये ध्रुव राठी यांची मासिक कमाई सुमारे 60 लाख रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, या आकड्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेली नाही. डिजिटल निर्मात्यांचे उत्पन्न दर महिन्याला बदलू शकते. एखाद्या महिन्यात व्हिडीओंना जास्त प्रतिसाद मिळाल्यास जाहिरातींचे उत्पन्न वाढू शकते; तर दुसऱ्या महिन्यात ते कमी असू शकते.
ध्रुव राठी जर्मनीत वास्तव्यास असले, तरी त्यांचे सर्व उत्पन्न जर्मनीतूनच येते असे नाही. ते हिंदी भाषेत भारतीय प्रेक्षकांसाठी व्हिडीओ बनवतात आणि त्यांचे व्हिडीओ जगभरातील लोक पाहू शकतात. यूट्यूबवरील जाहिरातींचे दर देशानुसार बदलतात. त्यामुळे भारतातील आणि परदेशातील प्रेक्षकांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नात फरक असू शकतो. मात्र, ध्रुव राठी यांना भारतातून किती आणि जर्मनीतून किती उत्पन्न मिळते, याचा स्वतंत्र, अधिकृत तपशील उपलब्ध नाही. त्यामुळे या दोन्ही देशांपैकी कुठून त्यांना सर्वाधिक कमाई होते, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही.