प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी याच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने 2018 मधील फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणात ध्रुव राठीला नव्याने समन्स बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. हे समन्स हरियाणातील गुरुग्राम येथील त्याच्या पत्त्यावर पाठवण्यात येणार आहे. न्यायालयाने तक्रारदाराला समन्स बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यासोबत जाण्याची परवानगीही दिली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्त जाणून घेऊया.
या प्रकरणात विकास सांकृत्यायन ऊर्फ विकास पांडे यांनी ध्रुव राठीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. अनेक वर्षांपासून समन्स बजावण्याचे प्रयत्न सुरू असूनही प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे तक्रारदाराच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
१२ ऑक्टोबर रोजी न्यायिक दंडाधिकारी राहुल जैन यांनी नव्याने समन्स जारी करण्याचा आदेश दिला. राठीला यापूर्वी २३ जुलै २०१९ रोजी समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी समन्सची तामिली करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. आता राठीच्या गुरुग्राम येथील पत्त्यावर समन्स पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे प्रकरण ध्रुव राठीने मे 2018 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडीओशी संबंधित आहे. ‘BJP IT Cell Part II’ या व्हिडीओमध्ये भाजपच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित व्यक्तींनी आपली बदनामी करण्यासाठी लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप राठीने केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या व्हिडीओमुळे आपली प्रतिष्ठा आणि प्रतिमा खराब झाल्याचा दावा विकास पांडे यांनी केला. त्यानंतर त्यांनी ध्रुव राठीविरोधात फौजदारी मानहानीची तक्रार दाखल केली. व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर तत्कालीन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही तो पुन्हा प्रसारित केला होता. त्यामुळे या प्रकरणात केजरीवाल यांच्याविरोधातही कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती.
ध्रुव राठी प्रामुख्याने परदेशात राहत असल्यामुळे त्याला न्यायालयाचे समन्स बजावण्यात अडचणी येत असल्याचे तक्रारदाराच्या वकिलांनी सांगितले. सध्या राठी भारतात असून गुरुग्राम येथे वास्तव्यास असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.यानंतर न्यायालयाने तक्रारदार विकास पांडे यांना समन्स बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यासोबत जाण्याची परवानगी दिली. या प्रक्रियेमुळे समन्स योग्य पत्त्यावर पोहोचवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयाने तक्रारदाराला निर्धारित प्रक्रिया शुल्क दोन दिवसांत जमा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
ध्रुव राठीविरोधात यापूर्वीही कायदेशीर प्रकरणे चर्चेत आली आहेत. भाजप नेते सुरेश करमशी नखुआ यांनी 2024 मध्ये राठीविरोधात 20 लाख रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला होता. एका व्हिडीओमध्ये आपल्याला ‘हिंसक आणि शिवीगाळ करणारा ट्रोलर’ म्हटल्याचा त्यांचा आरोप आहे.याशिवाय सनातन धर्म आणि हिंदू देवतांबाबत कथित आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या आरोपावरून अमित सचदेव यांनी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणांतील आरोप आणि न्यायालयीन प्रक्रिया स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे एका प्रकरणातील समन्स म्हणजे इतर प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध झाला, असा अर्थ होत नाही.
10 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे प्रस्तावित कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ध्रुव राठीला गुरुग्राममधील निवासस्थानातून पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. सुमारे 22 तासांनंतर त्याची सुटका करण्यात आली होती. या घटनेनंतर आता जुन्या मानहानीच्या प्रकरणात नव्याने समन्स जारी झाल्याने त्याच्याशी संबंधित घडामोडी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. दरम्यान, 17 ऑक्टोबर रोजी साकेत न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत पुढे काय घडते, याकडे लक्ष लागले आहे. सध्या हे प्रकरण आरोप आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या टप्प्यावर आहे; मानहानीच्या आरोपांबाबत अंतिम निकाल झालेला नाही.