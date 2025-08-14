अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतातील 'या' राज्याला जबरदस्त फटका! एका झटक्यात 1 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या

Trump tariff puts Gujarat diamond business in trouble: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 50 टक्के कर वाढवला आहे. त्याचा परिणाम दागिने आणि वस्त्रांसह विविध क्षेत्रांवर दिसून येत आहे. अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतातील गुजरात या राज्याला जबरदस्त झटका बसला आहे. एका झटक्यात 1 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. वस्त्र निर्यातदार त्यांचे कारखाने अशा देशांमध्ये हलवण्याचा विचार करत आहेत जिथे अमेरिकेचा टॅरिफ कमी आहे. त्यांचा व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी ते अमेरिकेने कमी टॅरिफ जाहीर केलेल्या देशांमध्ये व्यवसाय करण्याचा विचार करत आहेत. ट्रम्पच्या निर्णयाचा परिणाम सुरतच्या हिऱ्या व्यापाऱ्यांवरही दिसून येत आहे.
गुजरातच्या सौराष्ट्र भागात हिरे कापणे आणि पॉलिशिंग करणाऱ्या सुमारे एक लाख कामगारांनी एप्रिलपासून नोकरी गमावली आहे. अमेरिकेने आधीच हिऱ्यांवर 10 टक्के कर लादला होता. गुजरात डायमंड वर्कर्स युनियनचे उपाध्यक्ष भावेश टँक यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. 10 दिवसांत हिरे कारागिरांच्या नोकऱ्या झपाट्याने गेल्या आहेत. याचे कारण म्हणजे प्रथम 25 टक्के आणि नंतर 50 टक्के पर्यंत शुल्क वाढवणे. शुल्क वाढल्यामुळे भावनगर, अमरेली आणि जुनागढ येथील लहान कारखान्यांमध्ये बहुतेक नोकऱ्या गेल्या आहेत. हे कारखाने मोठ्या कंपन्यांसाठी कच्चे हिरे कापणे आणि पॉलिश करण्याचे काम करतात.
टॅरिफ वाढीनंतर, अमेरिकन खरेदीदारांकडून अनेक निर्यात ऑर्डर थांबवल्या किंवा रद्द केल्या गेल्या आहेत. भावनगर, अमरेली आणि जुनागढमध्ये हिऱ्यांमध्ये तीन ते चार लाख लोक काम करतात. अमेरिका आणि चीनने हिऱ्यांच्या खरेदीत घट केल्यामुळे येथे काम आधीच कमी होत होते. परंतु आता टॅरिफ वाढीनंतर, उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे. एप्रिल महिन्यात टॅरिफ जाहीर झाल्यानंतर, हिऱ्या उद्योगात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. त्यानंतर, हिरे कटिंग आणि पॉलिश करण्याचे काम कमी झाले आहे. या कामगारांना त्यांच्या नोकऱ्यांवरून काढून टाकण्यात आले आहे.
ज्या लोकांनी आपली नोकरी गमावली ते दरमहा 10 ते 20 हजार रुपये कमवत होते. मोठ्या कंपन्या काढून टाकलेल्या कामगारांची संख्या उघड करत नाहीत. देशातील मोठ्या हिऱ्यांच्या निर्यातदार असलेल्या किरण जेम्सचे समूह संचालक दिनेश लखानी म्हणाले की, उच्च दरांमुळे उत्पादन कमी होऊ शकते आणि लोकांना कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते. त्यांनी असेही म्हटले की, जर ऑर्डरमध्ये घट झाली तर खर्च व्यवस्थापित करण्यासाठी आम्हाला लोकांना कामावरून काढून टाकावे लागू शकते.