/Gen Z आंदोलनादरम्यान मित्र पक्ष बघ्याच्या भूमिकेत? भाजप एकटा पडला, विरोधकांनी डिवचलं

नवी दिल्ली : धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी जंतरमंतरवर बरेच दिवस उपोषण आणि आंदोलन चाललं. पण लाठीचार्जनंतर आंदोलन पेटलं आणि देशभरात त्याचे पडसाद जागोजागी दिसायला लागले. सर्व तरुणाई लाठीचार्जविरोधात एकवटली. आणि एकमुखाने धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली गेली. त्यातच विरोधक सुद्धा आंदोलकांच्या पाठिशी उभे राहिले. केंद्र सरकारवर पर्यायाने भाजपवर दबाव इतका वाढला की शेवटी प्रधानांचा राजीनामा घ्यावा लागला. पण या सगळ्या काळात भाजपच्या मित्रपक्षांनीही नरो वा कुंजरोवा अशी भूमिका घेतल्याचं आता बोललं जात आहे. शंभुराज देसाई आणि संजय शिरसाटांनी लाठीचार्ज चुकीचा असल्याचं तेव्हा म्हटलं, दुसरीकडे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनेही केंद्र सरकारच्या बाजूने बोलण्याचं टाळलं. त्यावरुनच विरोधकांनी भाजपला चिमटे काढलेयत. आंदोलनादरम्यान फोडलेला एक तरी खासदार भाजपसोबत दिसला का असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी केला होता.
आंदोलनावरून भारतीय जनता पक्षामध्ये दोन मतप्रवाह होते. त्यामुळे सरळसरळ दोन गट पडल्याचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. तर आंदोलनादरम्यान मित्रपक्षांनी भाजपला एकटं पाडल्याचे मत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मांडले आहे. यावर राष्ट्रवादीची प्रतिक्रिया आता समोर आलीये. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व सक्षम होतं असं म्हणत बघ्याची भूमिका का घेतली त्याचं स्पष्टीकरण सुरज चव्हाणांनी दिलंय.
आता जरी भाजपचे मित्र पक्ष भाजपला एकटं पाडल्याच्या प्रश्नावर सारवा सारव करत असले तरी भाजपची कोंडी झालेली असताना सगळ्यांनी दोन पावलं मागे घेतल्याचं दिसलं. फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशातल्या इतर राज्यातील मित्रपक्षांचीही हीच भूमिका दिसली. तरुणाईचा उद्रेक इतका तीव्र होता की त्यात आपलेही हात पोळतील का ही भीती भाजपच्या मित्र पक्षांनाही असावी. यामुळेच विरोधकांनीही नेमकं त्याच गोष्टीकडे बोट दाखवलंय.
यात भाजपचे केंद्रातील सहयोगी असलेले चंद्राबाबू नायडू यांनीही कोणतीही प्रखर भूमिका घेतली नाही. तसेच त्यांनी भाजपच्या भूमिकेचे समर्थनही केले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रसोबतच आंध्रप्रदेशमधील सत्ताधारी टीडीपीही यापासून स्वतःला आलिप्त ठेवल्याचे चित्र दिसले. तसेच, बिहारमधील सहकारी पक्ष असलेला जनता दल युनायटेडनेही यासंदर्भात भाजपला पाठिंबा दिला नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे एकूणच मित्र पक्षांनी भाजपला एकटं पाडल्याचे दिसत आहे.