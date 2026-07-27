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Gen Z आंदोलनादरम्यान मित्र पक्ष बघ्याच्या भूमिकेत? भाजप एकटा पडला, विरोधकांनी डिवचलं

केंद्र सरकारवर पर्यायाने भाजपवर दबाव इतका वाढला की शेवटी प्रधानांचा राजीनामा घ्यावा लागला. पण या सगळ्या काळात भाजपच्या मित्रपक्षांनीही नरो वा कुंजरोवा अशी भूमिका घेतल्याचं आता बोललं जात आहे. 

Published: Jul 27, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:35 PM IST
Gen Z आंदोलनादरम्यान मित्र पक्ष बघ्याच्या भूमिकेत? भाजप एकटा पडला, विरोधकांनी डिवचलं
Image Credit: सीजेपी आंदोलनात मित्रपक्षांनी भाजपला एकटं पाडल्याचे चित्र दिसत आहे.

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