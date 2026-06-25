/पासपोर्ट, आधार कार्ड नव्हे; तर मग भारतात कोणती कागदपत्रं सिद्ध करणार नागरिकत्त्वं?

मागील काही वर्षांपासूनन भारतात बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची होणारी घुसखोरी, बेकायदेशीररित्या देशात मुक्कामी असणाऱ्यांचा सातत्यानं वाढता आकडा पाहता एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या माहितीनुसार जो पासपोर्टसुद्धा यापूर्वी नागरिकांचं नागरिकत्वं सिद्ध करत होता, आता तोसुद्धा या अटीसाठी पुरेसा नसेल. केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयानं सांगितल्यानुसार पासपोर्ट हा फक्त प्रवासासाठी वापरला जाणारा दस्तऐवज असून, त्यानं नागरिकत्वं मिळालीच असा दावा करता येत नाही. आधार कार्ड आणि मतदार कार्डाबाबतही केंद्रानं काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. ज्यामुळं जर या महत्त्वाच्या पुराव्यांनी भारताचं नागरिकत्वं सिद्ध होत नसेल तर, नेमकं कोणत्या कागदपत्रांनी नागरिकत्वं सिद्ध होतं? हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे.
भारतात कोणा एका नागरिकाला देशाचं नगरिकत्वं कसं मिळेल याबाबतची माहिती भारतीय नागरिकत्वं कायदा 1955 मध्ये माहिती देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये नागरिकत्वाचे 5 मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. या 5 घटकांमध्ये वंशपरंपरागत, नोंदणीकृत, नैसर्गिक आणि क्षेत्र अशा घटकांचा समावेळ असून, त्यातील एकही अट पूर्ण झाल्यास भारताचं नागरिकत्वं मिळतं.
नागरिकत्वं प्रमाणपत्र - भारतातील नागरिकत्वं सिद्ध करण्यासाठी हे एक अतिशय महत्त्वाचं प्रमाणपत्र आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून याबाबतची माहिती जारी केली जाते. भारताचं नागरिकत्वं घेणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी ही अट लागू आहे.
जन्माचा दाखला- नागरिकत्वं सिद्ध करण्यासाठी जन्माचा दाखलासुद्धा महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, त्यात आई- वडिलांची योग्य माहिती असणं गरजेचं आहे. ज्यांचा जन्म 1987 नंतर झाला आहे, त्यांना आई- वडिलांचं नागरिकत्वंसुद्धा सिद्ध करावं लागतं.
डोमिसाइल - राज्य शासनातर्फे जारी केलं जाणारं डोमिसाइल प्रमाणपत्रसुद्धा नागरिकत्वाचा पुरावा आहे.
आधार कार्ड- सर्वोच्च न्यायालयासह मुंबई उच्च न्यायालयानंही आधार कार्ड हे फक्त ओळखपत्र आणि निवासाचं प्रमाणपत्र आहे, ते नागरिकत्वं सिद्ध करत नाही.
मतदान ओळखपत्र- एक असा दस्तऐवज आहे जो निवडणूक आयोगाकडून फक्त मतदान प्रक्रियेसाठी जारी केला जातो. मात्र त्यानंही नागरिकत्वं सिद्ध होत नाही.
पासपोर्ट- केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयानुसार पासपोर्ट हा फक्त प्रवासासाठीचा एक पुरावा असून, त्या माध्यमातून नागरिकत्वं सिद्ध होत नाही.