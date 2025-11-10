सरकारी योजनेतून महिना 1.06 लाख रुपये कमवा आणि ते ही Tax Free... समजून घ्या गणित

Public Provident Fund PPF News: सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे पीपीएफ ही सर्वात लोकप्रिय सरकारी लघु बचत योजनांपैकी एक आहे. ही दीर्घकालीन बचत योजना सरकारने 1968 मध्ये सुरू केली होती. त्या योजनेचा उद्देश गुंतवणूकदारांना आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 80 सी अंतर्गत कर लाभांसह हमी परतावा प्रदान करण्याचा आहे. कोणीही पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत दरवर्षी किमान 500 रुपयांच्या गुंतवणुकीसह पीपीएफ खाते उघडता येते. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराच्या नावावर पीपीएफ खाते देखील उघडू शकता. पीपीएफमधून गुंतवणूकदार दरमहा 1 लाख 6 हजार 828 रुपये करमुक्त उत्पन्न तुम्हाला मिळू शकते हे माहितीये का? नेमकं हे कसं शक्य आहे हे समजून घेऊया.
पीपीएफ ही एक निवृत्ती-केंद्रित योजना आहे जी आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 80 सी अंतर्गत हमी परतावा आणि कर लाभ देते. या लघु बचत योजनेत पगारदार वर्ग आणि व्यवसाय मालकांसह कोणीही गुंतवणूक करू शकते. आर्थिक वर्षात परवानगी असलेली किमान गुंतवणूक 500 रुपये आणि कमाल दीड लाख रुपये इतकी आहे.
पीपीएफचा लॉक-इन कालावधी 15 वर्षे आहे. 15 वर्षांनंतर, खातेधारक त्यांचे खाते पाच वर्षांच्या अमर्यादित ब्लॉकमध्ये वाढवू शकतात. कोणताही पीपीएफ खातेधारक पाच वर्षांनंतर प्रत्येक आर्थिक वर्षात एकदा पैसे काढू शकतो. आर्थिक गरज भासल्यास, तुम्ही चौथ्या वर्षाच्या शेवटी किंवा मागील वर्षाच्या शेवटी, जे कमी असेल ती 50% रक्कम क्रेडिटवर काढू शकता. म्हणजेच, 2024-25 मध्ये, 31 मार्च 2024 किंवा 31 मार्च 2025 पर्यंत, जे कमी असेल ते 50% रक्कम काढता येते.
पीपीएफमधून दरमहा 1 लाख 6 हजार 828 रुपये कमवण्यासाठी, तुम्हाला प्रत्येक आर्थिक वर्षात दीड लाख रुपये गुंतवणे सुरू करावे लागेल. 15 वर्षांच्या परिपक्वता कालावधीपर्यंत ते सुरू ठेवावे लागेल. जास्तीत जास्त व्याज मिळविण्यासाठी, प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या 1 एप्रिल ते 5 एप्रिल दरम्यान गुंतवणूक करावी. ही गुंतवणूक दीड लाख रुपयांची एकरकमी असावी.
जर तुम्ही दरवर्षी दीड लाख रुपये गुंतवले तर 15 वर्षांत तुम्ही एकूण 22 लाख 50 हजार रुपये गुंतवले असतील. या कालावधीत तुम्हाला अंदाजे 18.18 लाख रुपये व्याज मिळेल. परिणामी, मुदतपूर्ती रक्कम 40 लाख 68 हजार 209 रुपये होईल. गुंतवणूकदार पाच वर्षांचा विस्तार घेऊ शकतात आणि पूर्वीप्रमाणेच दरवर्षी दीड लाख रुपये गुंतवत राहू शकतात.
20 वर्षांत, गुंतवणूक रक्कम 30 लाख रुपये होईल आणि 36 लाख 58 हजार 288 रुपये व्याज मिळेल. अशा प्रकारे, मुदतपूर्ती रक्कम अंदाजे 66,58,288 रुपये होईल. येथे, गुंतवणूकदार आणखी पाच वर्षांचा विस्तार घेऊ शकतो आणि दरवर्षी दीड लाख रुपये गुंतवत राहू शकतो. त्याचप्रमाणे, 25 वर्षांत, 37 लाख 50 हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीवर व्याज 65,58,015 रुपये इतकं आहे. एकूण मॅच्युअरिटी अमाऊंट 1 कोटी 3 लाख 8 हजार 15 रुपये इतकी आहे.
जर तुम्ही 29 वर्षांसाठी दरवर्षी पीपीएफमध्ये दीड लाख गुंतवत राहिलात, तर या कालावधीत तुम्हाला एकूण 43 लाख 50 हजार जमा होतील. या कालावधीत तुम्हाला अंदाजे 99 लाख 26 हजार व्याज मिळेल. याचा अर्थ तुमची परिपक्वता रक्कम 1 कोटी 42 लाख 76 हजार 621 रुपये होईल. त्याचप्रमाणे, 32 वर्षांमध्ये, एकूण गुंतवणूक 48 लाखांपर्यंत वाढेल आणि व्याज अंदाजे 1 कोटी 32 लाख 55 हजार 534 रुपये होईल. 32 वर्षांनंतर, परिपक्वता झाल्यावर तुम्हाला 1 कोटी 80 लाख 55 हजार 534 रुपये मिळतील. तुम्ही तुमची गुंतवणूक येथे थांबवू शकता.
आता तुम्ही दरमहा या रकमेवर मिळालेले व्याज काढू शकता. जर तुम्ही ही योजना 15 वर्षांपेक्षा जास्त वाढवली तर तुम्ही वर्षातून फक्त एकदाच व्याज काढू शकता. जर तुम्ही मुदतपूर्तीनंतर मिळालेले 1 लाख 80 हजार रुपये बँकेत जमा केले आणि बँक तुम्हाला वार्षिक 7.1% व्याज देत असेल, तर तुम्हाला एका वर्षात अंदाजे 1 लाख 50 हजार 40 रुपये व्याज मिळेल. जर तुम्ही हे व्याज 12 महिन्यांत विभागले तर तुम्हाला दरमहा अंदाजे 1 लाख 6 हजार रुपये मिळतील.
(डिस्क्लेमर: ही सर्व गणिते केवळ अंदाजांवर आधारित आहेत. ही निश्चित माहिती नाही ज्याच्या आधारे तुम्ही गुंतवणूकीचा निर्णय घ्यावा. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुम्ही तज्ञ किंवा तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.)