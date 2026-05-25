/Petrol Diesel Price Hike: दरवाढीचा चौकार! पेट्रोल ₹2.61 तर डिझेल ₹2.71 ने महागलं; तुमच्या शहरातील आजचे दर जाणून घ्या

Diesel Petrol Price Hike: इंधनदारांचा पुन्हा एकदा भडका उडाला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुन्हा एकदा वाढले असून मागील 12 दिवसांमधील ही चौथी दरवाढ आहे. सोमवारी पेट्रोलचे दर प्रती लिटर 2.61 रुपयांनी वाढले आहेत. त्यामुळे राजधानी दिल्लीमध्ये पहिल्यांदाच पेट्रोलच्या दराने 100 रुपये लिटरचा टप्पा ओलांडला आहे. तर डिझेलचे दर प्रती लिटर 2.71 रुपयांनी वाढले आहेत. दिल्लीमध्ये डिझेलचे दर 95.20 रुपये प्रती लिटर झाला असून पेट्रोलचा दर प्रती लिटर 102.12 रुपये इतका झाला आहे.
आज झालेली दरवाढ ही 15 मे पासून इंधनाच्या दरांमध्ये झालेली चौथी दरवाढ ठरली आहे. 15 मे रोजीच सरकारी तेल कंपन्यांनी, मध्य-पूर्वेकडील संघर्षामुळे वाढलेल्या ऊर्जेच्या किमतींचा बोजा टप्प्याटप्प्याने ग्राहकांवर टाकण्यास सुरुवात केली होती. 15 मे रोजी दरांमध्ये प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती, आणि त्यानंतर 19 मे रोजी 90 पैशांची वाढ झाली. आणि 23 मे रोजी पेट्रोलच्या दरात 87 पैशांनी, तर डिझेलच्या दरात 91 पैशांनी वाढ झाली. एकूणच, आतापर्यंत इंधनाच्या दरांमध्ये प्रति लिटर जवळपास साडेसात रुपयांची वाढ झाली आहे.
मुंबईत पेट्रोलचा दर 111.21 रुपये प्रती लिटर झाला आहे. तर डिझेलचे दर 97.83 रुपये प्रती लिटर इतके झाले आहेत. चार महानगरांचा विचार केला तर मुंबईपेक्षा महाग पेट्रोल कोलकात्यामध्ये असून आज येथे एक लिटर पेट्रोलसाठी 113.51 रुपये मोजावे लागणार आहेत. तर कोलकात्यामध्ये डिझलचे दरही प्रती लिटर 99.82 रुपयांवर पोहोचले आहेत. चार महानगरांपैकी दिल्लीमध्ये सर्वात स्वस्त पेट्रोल, डिझेल उपलब्ध आहे. दिल्लीमध्ये एक लिटर पेट्रोल 102.12 रुपयांना असून डिझेलसाठी 95.20 रुपये मोजावे लागत आहेत.
दिल्ली ₹102.12 (+2.61)
कोलकाता ₹113.51 (+2.87)
मुंबई ₹111.21 (+2.72)
चेन्नई ₹107.77 (+2.46)
दिल्ली ₹95.20 (+2.71)
कोलकाता ₹99.82 (+2.80)
मुंबई ₹97.83 (+2.81)
चेन्नई ₹99.55 (+2.57)
रविवारी सरकारच्या मालकीच्या ओएनजीसी आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने इंधनाच्या दरांमधील वाढ ही पश्चिम आशियामधील तणावमुळे आहे. अंतरराष्ट्रीय बाजरापेठेमध्ये इंधनाचे दर वाढल्याने ही दरवाढ करण्यात आल्याचं कंपन्यांकडून सांगण्यात आलं आहे. "युद्ध थांबल्याची घोषणा होईल त्यावेळी कच्च्या तेलाचे दर कमी होतील. मात्र यावर तोडगा निघाला नाही तर दर वाढत राहणार," असं ओएनजीसीचे निर्देशक सुषमा रावत यांनी एएनआयशी बोलताना म्हटलं आहे. आतापर्यंत भारतामध्ये इंधनदरवाढीचा थेट फटका ग्राहकांपर्यंत पोहचू दिलेला नाही. "सरकारने लोकांना 76 दिवस दिलासा दिला होता. या काळात इंधनाचे दर वाढलेले नव्हते. आता तेल कंपन्यांना रोज 1 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसू लागल्याने दरवाढ करण्यात आली आहे. किती दिवस अशाप्रकारे कंपन्या तोटा सहन करत राहणार?" असा सवाल सुषमा यांनी उपस्थित केला.