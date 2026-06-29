/फाशी आणि मरेपर्यंत फाशी यात फरक काय? कशी असते प्रक्रिया कायदा काय सांगतो?

पुण्यातील नसरापूरमधील चिमुरडीला अखेर न्याय मिळालाय. दोषी आरोपी भीमराव कांबळेला कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावलीये.1 मे 2026 रोजी घडलेल्या या अमानुष घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते.आरोपी भीमराव कांबळेने चिमुकलीला खाऊ देण्याच्या बहाण्याने गोठ्यात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला होता.त्यानंतर तिची दगडाने ठेचून हत्या करत मृतदेह शेणाच्या ढिगा-याखाली लपवून ठेवला होता.ही घटना उघड झाल्यानंतर नसरापूरसह संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती.याची दखल सरकारने खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचा निर्णय घेतला.त्यानंतर पुणे पोलिसांनी विक्रमी वेळेत तपास पूर्ण करत आरोपपत्र दाखल केलं आणि कोर्टानेही दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आजचा ऐतिहासिक निकाल दिलाय. आरोपी भीमराव कांबळेला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. फाशी आणि मरेपर्यंत फाशी यामध्ये फरक काय असतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
फाशी आणि मरेपर्यंत फाशी यातील फरकसध्याच्या भारतीय कायद्यानुसार दोन्ही शब्दांचा अर्थ एकच आहे. म्हणजे मृत्युदंडाची शिक्षा (Death Penalty) गळ्याभोवती फास लावून देणे. सध्याचा कायदेशीर स्थितीफाशी म्हणजेच सामान्य भाषेत मृत्युदंडाची शिक्षा.मरेपर्यंत फाशी हा पूर्ण कायदेशीर वाक्यप्रयोग आहे.दोन्हींचा अर्थ एकच आहे. दोषी व्यक्तीला गळ्यात दोरी बांधून मृत्यू होईपर्यंत फाशी देण्यात येते. भारतीय कायद्यात म्हणजेच CrPC आणि संबंधित नियमांनुसार फाशीची शिक्षा नेहमी "hanged by the neck until he is dead" या स्वरूपात दिली जाते. मराठीत यालाच "मरेपर्यंत फाशी" किंवा "गळ्याभोवती फास लावून मरेपर्यंत फाशी देण्यात यावी" असे म्हटले जाते.
याला एक ब्रिटीशकालिन ऐतिहासिक संदर्भ आहे. काही लोकप्रिय मराठी कथा आणि लेखांमध्ये याचा उल्लेख आहे. ब्रिटिश राजवटीत पूर्वी फक्त "फाशीची शिक्षा" अशी शिक्षा दिली जात असे.काही प्रकरणांमध्ये फाशी थोड्या वेळासाठी म्हणजे 2-3 मिनिटे असू शकते. जर व्यक्ती जिवंत राहिली तर काही वेळा ती सुटका होण्याची शक्यता असते किंवा प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते. यामुळे "मरेपर्यंत फाशी" हा स्पष्ट शब्दप्रयोग आणण्याची गरज भासली. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर किंवा दादासाहेब खापर्डे यांसारख्या वकिलांनी युक्तिवाद केला, आणि त्यानंतर हा शब्दप्रयोग कायद्यात/प्रॅक्टिसमध्ये रूढ झाला, असे काही कथा सांगतात.
हा ऐतिहासिक भाग मुख्यतः लोककथा आणि व्हायरल पोस्ट्सवर आधारित आहे. इंग्रजी कायद्याच्या इतिहासात "until dead" हा भाग खूप जुना आहे, ज्याचा उद्देश फाशी प्रक्रिया मृत्यू होईपर्यंत चालू ठेवणे हा होता, जेणेकरून कोणतीही संदिग्धता राहू नये.आजच्या काळात काय?न्यायालय "मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा" असे स्पष्टपणे लिहिते.फाशी अंमलबजावणी करताना जल्लाद आणि डॉक्टर उपस्थित असतात. व्यक्ती मृत झाल्याची खात्री झाल्यावरच प्रक्रिया संपते. दोन्ही शब्दांचा व्यावहारिक अर्थ एकच आहे.
नरसापूर निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले. न्यायालयाने अतिशय योग्य निर्णय घेतला, अशा नराधमांना समाजात राहण्याचा कुठलाच अधिकार नाही. न्यायालयाचे मनापासून आभार, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि सरकारी वकील अजय मिसर यांना फोन करून त्यांचे अभिनंदन केले. अतिशय विक्रमी वेळात हा संपूर्ण खटला चालला, त्याबद्दल तपास यंत्रणांचे त्यांनी कौतुक केले आहे
नसरापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपीला कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावलीये...या निर्णायाच सर्वस्तरातून स्वागत होत आहे. सत्ताधारी पक्षातील मंत्री आमदार यांनीदेखील कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचं स्वागत केलंय.नसरापूर प्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावल्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवारांनी न्याय व्यवस्थेचे आभार मानले. हा बेंचमार्क निकाल असून या निकालामुळे गुन्हेगारी वृत्तीला आळा बसेल असं शिंदे म्हणाले.