  • 54000000000000 रुपयांचा फटका! भारतीय सहज अडकतायेत डिजिटल अरेस्टच्या जळ्यात; नेमकं प्रकरण काय?

54000000000000 रुपयांचा फटका! भारतीय सहज अडकतायेत डिजिटल अरेस्टच्या जळ्यात; नेमकं प्रकरण काय?

Digital Arrest: भारतामध्ये डिजिटल अरेस्ट नावाच्या नव्या सायबर फसवणुकीने खळबळ उडवली आहे. हजारो नागरिकांना सरकारी चौकशीच्या नावाखाली धमकावून कोट्यवधी रुपये उकळले जात आहेत. सुप्रीम कोर्टही सतर्क झाले. हा स्कॅम नेमका कसा चालतो आणि तुम्ही कसे वाचाल? जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Feb 14, 2026, 10:01 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Cyber Crime: भारतामध्ये सायबर फसवणुकीचा धोका झपाट्याने वाढत आहे आणि त्यातील सर्वात धोकादायक प्रकार म्हणून “डिजिटल अरेस्ट” नावाचा स्कॅम समोर आला आहे. फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे लोकांना घाबरवून पैसे उकळण्याची ही नवी पद्धत आहे. अनेक नागरिकांना आपण खऱ्या सरकारी चौकशीत अडकलो आहोत असे वाटते आणि भीतीमुळे ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत. याच मानसिक दबावाचा फायदा घेत गुन्हेगारांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळले. या प्रकारामुळे देशभरात चिंता निर्माण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयानेही याला गंभीर गुन्हा ठरवले आहे.

डिजिटल अरेस्ट स्कॅम म्हणजे काय?
एप्रिल 2021 ते नोव्हेंबर 2025 या काळात या फसवणुकीतून सुमारे 54000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. ही रक्कम काही राज्यांच्या वार्षिक खर्चाइतकी मोठी मानली जाते. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकाराला थेट दरोड्याशी तुलना करत कठोर शब्दांत टीका केली आहे.

फसवे लोक स्वतःला पोलीस, CBI, आयकर किंवा न्यायालयीन अधिकारी म्हणून सांगतात. ते व्यक्तीच्या आधार किंवा बँक खात्यात संशयास्पद व्यवहार झाल्याचा आरोप करतात. नंतर तात्काळ अटकेची भीती दाखवून व्हिडिओ कॉलवर खोटी चौकशी करतात. बनावट कागदपत्रे, शिक्के आणि कोर्टासारखे दृश्य दाखवून विश्वास निर्माण केला जातो.

यानंतर पीडित व्यक्तीला कोणाशीही संपर्क करू नये असे सांगितले जाते. दबावाखाली त्यांच्याकडून पैसे तथाकथित सरकारी खात्यात जमा करवले जातात. हे पैसे लगेच वेगवेगळ्या खात्यांत किंवा क्रिप्टोमध्ये हलवले जातात.

घडलेल्या मोठ्या घटना
मुंबईतील 74 वर्षांच्या निवृत्त डॉक्टर महिलेला 4.2 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. तसेच 82 वर्षांच्या उद्योगपतीला 2 दिवस ऑनलाईन चौकशीच्या नावाखाली ठेवून 7 कोटी रुपये घेतले गेले. हरियाण्यातील एका वृद्ध दांपत्याने 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गमावली.

बहुतेक वेळा वृद्ध नागरिक, निवृत्त अधिकारी, डॉक्टर आणि इंजिनिअर यांना लक्ष्य केले जाते. हे लोक एकटे राहतात आणि सरकारी चौकशी प्रक्रिया माहित नसल्याने भीतीला बळी पडतात.

सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
नोव्हेंबर 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. सर्व प्रकरणांची चौकशी CBI कडे देण्याचे सांगितले गेले. गृह मंत्रालय आणि RBI ला एकसमान नियम तयार करण्यासही सांगितले.

काय बदल सुचवले?
सरकारी यंत्रणा व्हिडिओ कॉलवर चौकशी करत नाही याबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले. डिजिटल समन्ससाठी QR कोड आणि डिजिटल सही अनिवार्य करण्याची सूचना आहे. मोठ्या व्यवहारांवर व्हॉइस पडताळणी, AI आधारित तपासणी आणि सायबर कोर्ट व्यवस्था उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

तुमच्यासोबतही असं काही घडलं तर काय कराल?
शेवटी नागरिकांनी कोणत्याही अज्ञात कॉलवर विश्वास न ठेवता त्वरित 1930 या सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क करावा, असा सल्ला देण्यात येत आहे. सावधगिरीच या नव्या फसवणुकीपासून वाचण्याचा सर्वात प्रभावी उपाय मानला जात आहे.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

