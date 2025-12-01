1 जानेवारीपासून बदलणार डिजिटल बॅंकिंगचे नियम, RBI गाईडलाईन्सचा तुमच्यावर कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या!

RBI Guidelines: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयने 1 जानेवारी 2026 पासून डिजिटल बँकिंगसाठी एकदम नवे आणि सोपे नियम आणले आहेत. यात मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग, यूपीआय, एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड अशा सर्व डिजिटल सुविधांचा समावेश आहे. हे नियम सर्व बँका, पेमेंट बँक, लघु वित्त बँका आणि सहकारी बँकांनाही लागू होणार आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.
आता बँकांना प्रत्येक डिजिटल सुविधेत तुमची स्पष्ट परवानगी घ्यावी लागणार आहे. कोणते प्रोडक्ट दाखवायचे?, त्याचे नियम काय?, काही चुकीचे झाल्यास जबाबदारी कोणाची? हे सगळे आधीच लिहून द्यावे लागणार आहे. म्हणजे तुम्हाला फसवणूक होण्याची किंवा लपलेले चार्जेस लागण्याची भीती राहणार नाही. पैसे गहाळ झाल्यास जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होणार आहे.
आतापर्यंत वेगवेगळ्या 244 जुन्या नियमांमध्ये बँका गुंतलेल्या होत्या. आता आरबीआयने 7 मास्टर डायरेक्टिव्हज म्हणजेच मुख्य मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली आहेत. बँकांना आता एकाच ठिकाणी सगळे नियम समजतील. त्यामुळे त्यांचे काम जलद आणि सोपे होईल. नवीन अॅप किंवा सुविधा आणतानाही मंजुरी लवकर मिळण्यास मदत होणार आहे.
नव्या नियमांमुळे डिजिटल फसवणुकीला आळा बसण्यास मदत होईल. बँकांना मजबूत सायबर सुरक्षा, ग्राहकांची माहिती सुरक्षित ठेवणे आणि कोणतीही सुविधा सुरू करण्यापूर्वी तपासणी करणे बंधनकारक आहे. यामुळे ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआय, कार्ड व्यवहार यांची सुरक्षितता खूप वाढेल.
आता गावखेड्यातील लोकही निर्भयपणे फोनपे, गूगल पे, बँक अॅप वापरु शकतील. नियम स्पष्ट असल्याने ग्राहकांचा विश्वास वाढेल. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात येईल. थोडक्यात 1 जानेवारीपासून तुमचे डिजिटल बँकिंग अधिक सोपे, सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार असल्याचे दिसत आहे.
उत्तर: आता बँकांना तुमची स्पष्ट परवानगी (संमती) घ्यावी लागेल, कोणते प्रोडक्ट दाखवायचे, त्याचे नियम काय, काही चुकीचे झाल्यास जबाबदारी कोणाची हे आधीच लिहून द्यावे लागेल. लपलेले चार्जेस, फसवणूक किंवा पैसे गहाळ झाल्यास जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होईल. म्हणजे तुमचे ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआय, कार्ड व्यवहार अधिक सुरक्षित व पारदर्शक होतील.
उत्तर: हे नियम सर्व प्रकारच्या बँकांना लागू होतील – खाजगी, सरकारी, लघु वित्त बँक, पेमेंट बँक, सहकारी बँक यांच्यासह. तसेच मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग, यूपीआय, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ऑनलाइन लोन अशा सर्व डिजिटल सुविधांचा यात समावेश आहे. म्हणजे तुम्ही ज्या कोणत्या बँकेचा किंवा अॅपचा वापर करता, तिथे हे नियम लागू होतील.