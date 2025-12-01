English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

1 जानेवारीपासून बदलणार डिजिटल बॅंकिंगचे नियम, RBI गाईडलाईन्सचा तुमच्यावर कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या!

RBI Guidelines: आता बँकांना प्रत्येक डिजिटल सुविधेत तुमची स्पष्ट परवानगी घ्यावी लागणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 1, 2025, 02:46 PM IST
1 जानेवारीपासून बदलणार डिजिटल बॅंकिंगचे नियम, RBI गाईडलाईन्सचा तुमच्यावर कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या!
डिजिटल बॅंकींग

RBI Guidelines: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयने 1 जानेवारी 2026 पासून डिजिटल बँकिंगसाठी एकदम नवे आणि सोपे नियम आणले आहेत. यात मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग, यूपीआय, एटीएम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड अशा सर्व डिजिटल सुविधांचा समावेश आहे. हे नियम सर्व बँका, पेमेंट बँक, लघु वित्त बँका आणि सहकारी बँकांनाही लागू होणार आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

ग्राहकांना काय फायदा होणार?

आता बँकांना प्रत्येक डिजिटल सुविधेत तुमची स्पष्ट परवानगी घ्यावी लागणार आहे. कोणते प्रोडक्ट दाखवायचे?, त्याचे नियम काय?, काही चुकीचे झाल्यास जबाबदारी कोणाची? हे सगळे आधीच लिहून द्यावे लागणार आहे. म्हणजे तुम्हाला फसवणूक होण्याची किंवा लपलेले चार्जेस लागण्याची भीती राहणार नाही. पैसे गहाळ झाल्यास जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होणार आहे.

बँकांसाठी काय बदल?

आतापर्यंत वेगवेगळ्या 244 जुन्या नियमांमध्ये बँका गुंतलेल्या होत्या. आता आरबीआयने 7 मास्टर डायरेक्टिव्हज म्हणजेच मुख्य मार्गदर्शक तत्त्वे बनवली आहेत. बँकांना आता एकाच ठिकाणी सगळे नियम समजतील. त्यामुळे त्यांचे काम जलद आणि सोपे होईल. नवीन अॅप किंवा सुविधा आणतानाही मंजुरी लवकर मिळण्यास मदत होणार आहे.

सुरक्षितता कशी वाढणार?

नव्या नियमांमुळे डिजिटल फसवणुकीला आळा बसण्यास मदत होईल. बँकांना मजबूत सायबर सुरक्षा, ग्राहकांची माहिती सुरक्षित ठेवणे आणि कोणतीही सुविधा सुरू करण्यापूर्वी तपासणी करणे बंधनकारक आहे. यामुळे ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआय, कार्ड व्यवहार यांची सुरक्षितता खूप वाढेल.

सामान्य माणसावर काय परिणाम?

आता गावखेड्यातील लोकही निर्भयपणे फोनपे, गूगल पे, बँक अॅप वापरु शकतील. नियम स्पष्ट असल्याने ग्राहकांचा विश्वास वाढेल. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात येईल. थोडक्यात 1 जानेवारीपासून तुमचे डिजिटल बँकिंग अधिक सोपे, सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार असल्याचे दिसत आहे.

FAQ 

प्रश्न १: १ जानेवारी २०२६ पासून डिजिटल बँकिंगचे नियम का बदलत आहेत?

उत्तर: आरबीआयने जुने गुंतागुंतीचे २४४ नियम रद्द करून फक्त ७ सोपे “मास्टर डायरेक्टिव्ह” आणले आहेत. यामुळे बँकांचे काम जलद होईल, ग्राहकांना अधिक पारदर्शकता मिळेल आणि ऑनलाइन व्यवहारांची सुरक्षितता वाढेल. थोडक्यात, डिजिटल बँकिंग सोपे, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह व्हावे हा मुख्य उद्देश आहे.

प्रश्न २: नव्या नियमांमुळे सामान्य ग्राहकांना नेमका काय फायदा होईल?

उत्तर: आता बँकांना तुमची स्पष्ट परवानगी (संमती) घ्यावी लागेल, कोणते प्रोडक्ट दाखवायचे, त्याचे नियम काय, काही चुकीचे झाल्यास जबाबदारी कोणाची हे आधीच लिहून द्यावे लागेल. लपलेले चार्जेस, फसवणूक किंवा पैसे गहाळ झाल्यास जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होईल. म्हणजे तुमचे ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआय, कार्ड व्यवहार अधिक सुरक्षित व पारदर्शक होतील.

प्रश्न ३: हे नवे नियम कोणत्या बँकांना आणि सुविधांना लागू होतील?

उत्तर: हे नियम सर्व प्रकारच्या बँकांना लागू होतील – खाजगी, सरकारी, लघु वित्त बँक, पेमेंट बँक, सहकारी बँक यांच्यासह. तसेच मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग, यूपीआय, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ऑनलाइन लोन अशा सर्व डिजिटल सुविधांचा यात समावेश आहे. म्हणजे तुम्ही ज्या कोणत्या बँकेचा किंवा अॅपचा वापर करता, तिथे हे नियम लागू होतील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
new banking rules from 1 january 2021banking rule changes from april 1new banking rules in india 1 january 2021१ जानेवारी २०२१ पासून नवीन बँकिंग नियम१ एप्रिल पासून बँकिंग नियम बदल

इतर बातम्या

1-12-25... खास दिवशी खास घोषणा; समांथानं अध्यात्मिक ठिकाणी...

मनोरंजन