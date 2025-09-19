English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ना मंदिराबाहेर बसतो, ना रेल्वे स्टेशनवर; तरीही लाखो कमावतो हा भिकारी, वापरतो ही भन्नाट आयडिया

मंदिराबाहेर, रेल्वेस्टेशनवर किंवा ट्रेनमध्ये आपण भिकारी नेहमीच बघतो.. मात्र आता युट्यूबरही एक डिजिटल भिकारी आलाय.. पाहुयात कसा आहे हा डिजिटल भिकारी..   

शिवराज यादव | Updated: Sep 19, 2025, 09:06 PM IST
मोबाईलसमोर उघडाबंब बसलेला हा माणूस कोण असा प्रश्न तुम्हाला पडला ना... तर हा आहे डिजिटल भिकारी. या डिजिटल भिका-याचं नाव आहे गौतम सूर्य. युट्यूब चॅनलवर त्याचे थोडेथोडके नाही तर तब्बल 5 लाखांहून अधिक सब्सक्रायबर्स आहेत आणि हे फॉलोअर्स त्याच्या अकाऊंटमध्ये भरभरुन दानही टाकतात. गौतमने त्याच्या चॅनेलवर 38 हजार व्हिडीओ अपलोड केलेत. त्याच्या या व्हिडीओला एकूण 26 कोटींहून अधिक व्ह्यूज मिळालेत. गौतम सूर्य दररोज 3-4 तास लाइव्ह येतो आणि स्क्रीनवर QR कोड लावून लोकांकडून पैसे मागतो. जेव्हा तो लाइव्ह येतो, तेव्हा एका वेळी 10 हजारांहून अधिक लोक त्याच्याशी जोडले जातात. लाइव्ह पाहताना लोक त्याला QR कोडद्वारे 1 रुपयापासून 100 रुपयेपर्यंत पेमेंट करतात. अनेकजण त्याला 1 रुपया पाठवतात. जेव्हा कोणी त्याला पेमेंट करतो, तेव्हा गौतम त्या व्यक्तीचे नाव घेऊन थँक्यू म्हणतो.

अशा प्रकारे डिजिटल भिक मागून गौतम रोज किमान हजार रुपये कमावतो. त्याचा डिजिटल भिकारी बनण्याचा प्रवासही रंजक आहे. तरुण असूनही तो बेरोजगार होता. मध्यरात्री जेव्हा त्याचे वडील सायकलनं घरी यायचे तेव्हा त्यांची नजरानजर व्हायची. या वयात वडिलांना सायकल चालवताना पाहणं वेदनादायक होतं. त्यामुळे त्यानं भीक मागण्याचा हा अनोखा फंडा शोधून काढला.

गौतम सूर्य याच्या चॅनेलच्या बायोमध्ये लिहिलंय “एक दिवस मी माझे घर नक्की बांधेन, मग कोणीही मला इथून निघून जा असं म्हणणार नाही.'' यातून घरासाठी सुरु असलेली त्याची तगमग दिसून येते.. विशेष म्हणजे तो कोणालाही फॉलो करत नाही...फक्त त्याच्या दुस-या चॅनेललाच फॉलो करतो... असा हा डिजिटल भिकारी सध्या युट्यूबर चांगलाच धुमाकूळ घालतोय.. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

