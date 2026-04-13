  डिजिटल भारताला विवाहबाह्य प्रेमप्रकरणांचा विळखा; कोणत्या Dating App नं लाखो युजर्सचा पर्दाफाश?

Digital India Gleeden App Controversy: तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेमुळं प्रत्यक्ष मानवी संवाद दुरावला असला तरीही मोबाईल App च्या माध्यमातून काही नात्यांनी मात्र मर्यादा ओलांडल्याचं पाहायला मिळालं.

सायली पाटील | Updated: Apr 13, 2026, 09:01 AM IST
Digital India Gleeden App Controversy: हल्ली दर दुसऱ्या व्यक्तीच्या हातात मोबाईल आणि अनेकांच्याच हातात स्मार्टफोन दिसतो. अशा या डिजिटल विश्वामध्ये विविध App वापरणाऱ्यांचा आकडासुद्धा तितकाच मोठा आहे. एकिकडे देश डिजिटल इंडियाच्या मार्गावर एका क्लिकवर बहुतांश कामं साध्य करताना दिसत आहे. तर, दुसरीकडे याच डिजिटल इंडियाची नकोशी बाजूसुद्धा समोर आली आहे.

एकाएकी डिजिटल विश्वाच्या या नकोशा बाजूवर लक्ष केंद्रीत होण्यामागचं कारण म्हणजे एक असं App जे विवाहबाह्य प्रेमप्रकरणांना दुजोरा देत असल्यानं त्यावरून आता वादंग माजलं आहे. इतकं, की या प्रकरणात मानवाधिकार आयोगालाही लक्ष घालावं लागत आहे. 40 लाख युजर्स असणारं हे App म्हणजे ग्लिडेन (Gleeden). वैवाहिक नात्यात तणाव आणण्यापासून घरगुती हिंसा आणि टोकाची पावलं उचलण्यात प्रवृत्त करण्याचा गंभीर आरोप या Appवर होत आहे.

हेसुद्धा वाचा : Iran US War Impact On India : भारतावर कोसळणार संकटांचा डोंगर? होर्मुझबाबतच्या आकडेवारीतून सत्य समोर

भारतात अतिशय वेगानं चर्चेत आलेल्या ग्लिडेन App संदर्भातील वाद आता कायद्याच्या चौकटीत पोहोचला आहे. जवळपास 40 लाखांहून अधिक भारतीय युजर्स असणाऱ्या या App संदर्भात केंद्रीय मावाधिकार आयोगानं कठोर पावलं उचलल्याचं पाहायला मिळत आहे. ज्या धर्तीवर आता इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय म्हणजेच MeitY ला रितसर नोटिस जारी करत या App ची वैधता आणि त्याच्या कार्यवाहीसंदर्भातील सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

Gleeden App संदर्भातील वाद उत्थान फाउंडेशन नावाच्या संस्थेच्या तक्रारीपासून सुरु होतो. ज्यामध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार हे App विवाहित व्यक्तींना विवाहबाद्य प्रेमसंबंधांसाठी प्रवृत्त करतं  असा आरोप आहे. या तक्रारीनंतर NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो यांनी या प्रकरणामध्ये गांभीर्यानं लक्ष घालत सोशल मीडियावर त्याबाबतची क पोस्टसुद्धा शेअर केली. ज्यामध्ये त्यांनी तक्रारीचा उल्लेख करत हे App Adultery and sexual invitations ला दुजोरा देत असल्याची बाब अधोरेखित केली.

मानसिक आरोग्यावरही परिणाम

NHRC च्या नोटिसमध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार अशा पद्धतीची नाती भारतात सामाजिक आणि कौटुंबिक रचनेसाठी धोकादायक ठरु शकतात. ही नाती वैवाहिक नात्यांवर परिणाम करत घरगुती हिंसाचार, मानसिक अस्थैर्य अशा समस्यांना वाव देतात. आयोगानुसार Gleeden द्वारे दिल्या जाणाऱ्या सुविधा भारतीय संस्कृती आणि मान्यतांविरोधातील असून, अशा स्थितीत भारतातील कायद्याला अनुसरूनच या App ची कार्यवाही होतेय की नाही याच्या पडताळणीची गरज असल्याचा मुद्दा डोकं वर काढतो.

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 च्या कलम 12 अन्वये सदर प्रकरण निरीक्षणाअंतर्गत घेत NHRC नं MeitY सचिवांना पुढील तपासणीचे आदेश दिले. 2 आठवड्यांच्या आत यासाठीचा अहवाल सादर करण्याच्य सूचना करत या App संदर्भातील वैधता, तक्रारी आणि महिलांसह मुलांच्या सुरक्षिततेसह भवितव्यासंदर्भातील नियमांबाबतची मागवली.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

रोहित शर्मा Out न होताच मैदान सोडत असताना रितिकाने काय करत...

स्पोर्ट्स