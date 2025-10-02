English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील प्रसिद्ध देवस्थानात AI मशीन करेल तुम्हाला मालामाल, कचरा टाकताच थेट अकाऊंटमध्ये येणार पैसे!

Digital initiative: आंध्र प्रदेशातील तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (TTD) ने पवित्र स्थळाची स्वच्छता वाढवण्यासाठी डिजिटल डिपॉझिट रिफंड स्कीम (DDRS) सुरू केली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 2, 2025, 10:33 PM IST
भारतातील प्रसिद्ध देवस्थानात AI मशीन करेल तुम्हाला मालामाल, कचरा टाकताच थेट अकाऊंटमध्ये येणार पैसे!
तिरुपती मंदिर

Digital initiative: देशात प्लास्टिकच्या कचऱ्याची समस्या फार गंभीर आहे. देशातील प्रसिद्ध देवस्थानात जगभरातून भाविक येतात. अशावेळी तर प्लास्टिकचा कचरा जास्त होतो. पण असंही एक देवस्थान आहे, जिथे तुम्ही कचरा पेटीत टाकताच थेट तुमच्याच अकाऊंटमध्ये पैसे येतील. कोणतं आहे हे देवस्थान? काय आहे ही योजना? जाणून घेऊया. 

आंध्र प्रदेशातील तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (TTD) ने पवित्र स्थळाची स्वच्छता वाढवण्यासाठी डिजिटल डिपॉझिट रिफंड स्कीम (DDRS) सुरू केली आहे. हैदराबाद-आधारित कंपनीने विकसित केलेल्या 'रेकलेइम एसी' सारख्या AI-संचालित मशिन्स मंदिर परिसरात बसवल्या आहेत. या योजनेमुळे भक्त रिकामे टेट्रा पॅक किंवा अॅल्युमिनियम कॅन मशिनमध्ये टाकून UPI द्वारे त्वरित रक्कम परत मिळवू शकतात. मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी या तंत्रज्ञानाचा आढावा घेतला असून, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक जागरूकतेसाठी प्रत्येक कचऱ्यावर 5 रुपये बक्षीस मिळते.  

QR कोडद्वारे रिफंडची प्रक्रिया

मंदिरात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर खास QR कोड असतो. खरेदीवेळी किंमतेचा भाग डिपॉझिट खात्यात जमा होतो. वापरानंतर रिकामा कचरा मशिनमध्ये स्कॅन करून टाकला की, AI तपासणी करून UPIद्वारे रक्कम लगेच परत येते. ही प्रक्रिया कचऱ्याचे ब्रँड, आकार व घाण याची ओळख करून घेते, ज्यामुळे कचरा कुंडीत न पडता थेट पुनर्वापर होतो. याने मंदिराची परिसर स्वच्छ राहतो आणि कचरा व्यवस्थापनही पारदर्शक होते, असे मंदिर व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले.   

मशिनचं वैशिष्ट्ये काय?

या भारतीय मशिन्समध्ये 50% स्थानिक सामग्री वापरली असून, AI व IoT तंत्रज्ञानाने उष्णता, आर्द्रता व धूळला तोंड देण्याची क्षमता आहे. मशिन कचऱ्याचा रंग, आकार व ब्रँड स्कॅन करून वैधता तपासते, ज्यामुळे फसवणूक रोखली जाते. भारताच्या AI प्रगतीचा भाग म्हणून ही मशिन पर्यावरणीय नुकसान कमी करून पुनर्वापर सुलभ करते, अशी माहिती व्यवस्थापनाने दिली.  

स्थानिक कर्मचारी, भक्तांसाठी फायदेशीर 

स्वच्छता कर्मचारीही गोळा केलेला कचरा मशिनमध्ये टाकून तात्काळ उत्पन्न वाढवू शकतात, ज्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतात. भक्तांना प्रोत्साहन मिळून मंदिराची पवित्रता राखली जाते. ही योजना कचरा कमी करून पर्यावरण संतुलन साधत असल्याची प्रतिक्रिया भक्तांनी दिलीय.

FAQ 

प्रश्न: तिरुमला तिरुपती मंदिरातील डिजिटल डिपॉझिट रिफंड स्कीम (DDRS) काय आहे आणि ती कशी सुरू झाली?

उत्तर: DDRS ही स्वच्छता आणि कचरा कमी करण्यासाठीची योजना आहे, ज्यात AI-संचालित मशिन्स मंदिर परिसरात बसवल्या आहेत. भक्त रिकामे टेट्रा पॅक किंवा अॅल्युमिनियम कॅन टाकून UPIद्वारे ५ रुपये रिफंड मिळवू शकतात. हैदराबाद कंपनीने विकसित केलेल्या या योजनेला मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी मंजुरी दिली, ज्यामुळे मंदिराची पवित्रता वाढते.

प्रश्न: QR कोडद्वारे रिफंड प्रक्रिया कशी कार्य करते?

उत्तर: मंदिरातील उत्पादनांवर QR कोड असतो; खरेदीवेळी किंमतेचा भाग डिपॉझिट खात्यात जमा होतो. रिकामा कचरा मशिनमध्ये स्कॅन करून टाकला की, AI ब्रँड, आकार व घाण तपासून UPIद्वारे त्वरित रक्कम परत येते. याने कचरा कुंडीत न पडता थेट पुनर्वापर होतो आणि पारदर्शकता वाढते.

प्रश्न: या AI मशिन्सची वैशिष्ट्ये आणि स्थानिक फायदे काय?

उत्तर: भारतीय मशिन्समध्ये ५०% स्थानिक सामग्री, AI व IoT तंत्रज्ञान असून, उष्णता, आर्द्रता व धूळला तोंड देतात. स्वच्छता कर्मचारीही कचरा टाकून उत्पन्न वाढवू शकतात, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. भक्तांना प्रोत्साहन मिळून पर्यावरण संरक्षण सुलभ होते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

