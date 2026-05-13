/पौराणिक कथांमधील सरस्वती नदीचं प्रत्यक्ष अस्तित्वं सापडलं? प्रयागराजमधील संगमावर सापडले भारावणारे पुरावे

Mythical River saraswati At Prayagraj Sangam : पौराणिक कथांमधील मान्यतांना भक्कम आधार देणारं संशोधन, गंगा- यमुना नदीच्या मधोमध सापडली, संशोधनातून समोर आलेली संपूर्ण माहिती पाहा...
Mythical River saraswati At Prayagraj Sangam : भारतामध्ये असणाऱ्या अगदी नद्यासुद्धा पूजनीय असून त्या नद्यांसंदर्भात अनेक मान्यता आणि धारणा आहेत. त्यातच प्रयागराज इथं असणाऱ्या संगमावरील गंगा, यमुना आणि सरस्वती या नद्यांचीसुद्धा आराधना करणारा एक मोठा वर्ग आहे. मात्र, यातील सरस्वती नदीचं प्रत्यक्ष अस्तित्वं हे सध्या पाहायला मिळत असं असलं तरीही पौराणिक कथांमुळं दृढ झालेल्या मान्यतांमुळं ही नदीसुद्धा पूजनीय आहे. याच मान्यतांना आधार देणारं एक मोठं संशोधन हैदराबादच्या CSIR-National Geophysical Research Institute (NGRI) मधील संशोधकांनी केलं आहे.
एका अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत गंगा आणि यमुना नदीच्या दरम्यान एका प्रचंड मोठ्या नदीचं (पेलियो रिवर) अस्तित्वं सापडलं आहे. ज्यामुळं संगमबाबत असणाऱ्या मान्यतांना आणखी आधार मिळाला आहे.
संशोधनातून समोर आलेल्या माहितीनुसार जमिनीखाली लुप्त झालेली नदी म्हणजेच पॅलयो चॅनल 4 ते 5 किलोमीटर इतकी रुंद असून हे पात्र गंगा आणि यमुना इतकं मोठं आहे. या नदीपात्राची खोली आणि आधार स्तर दोन्ही नद्यांसमान असून, त्यातून सिद्ध होत आहे की ही एक वेगळीच नदी असून, हे पात्र म्हणजे गंगा आणि यमुना नदीची दुसरी वाट नव्हे. या नदीची वळणंही दिसली असून, ती गंगा आणि यमुना नदीशीच वाहत होती हे सिद्ध होत आहे.
संशोधनातून प्रारंभिक स्तरावर मिळालेल्या माहितीनुसार 45 किमी लांबीच्या पात्राची माहिती मिळाली असून, त्यानंतर 'नॅशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा'च्या सहकार्यानं ते वाढवून कानपूरपर्यंत साधारण 200 किमी करण्यात आलं. पुढे ही नदी पश्चिम आणि हिमालयापर्यंत पसरली असू शकते असाही संशोधकांचा अंदाज आहे.
मूळ संगमापासून साधारण 25 किमीच्या अंतरावर या नदीचं अस्तित्वं सापडलं असून, या संपूर्ण संशोधनामध्ये वाढलेली लोकसंख्या, विजेच्या तारा आणि इमारतींमुळं सर्वेक्षणात अनेक अडचणी आल्या. काळानुरूप नदीच्या पात्रानं वाट बदलल्याचंसुद्धा या सर्वेक्षणातून सिद्ध झालं. या नदीत अंशत: पाणी असून, ती अंशत: कोरडीसुद्धा आहे. आपापसातच एकरुप झालेल्या एक्वीफर सिस्टीमचाच भाग असणारी ही नदी गंगा आणि यमुनेशी जोडलेली आहे. ज्यामुळं भूजलपातळीत वाढ होण्यास हातभार लागतो.
गंगा नदीच्या मैदानी क्षेत्रामध्ये भूजलसाठा मोठ्या वेगानं कमी होत असताना दिसत असल्यानं या प्राचीन नदीपात्राच्या मदतीनं पावसाचं पाणी आणि भूपृष्ठावरील पाणी भूगर्भात संचयित केलं जाऊ शकतं. यामुळं उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्येही नद्यांचा जलस्तर वाढून भूजल गुणवत्ता आणि पातळी सुधारेल.
दोन नद्याच्या पात्रामध्ये दडलेली ही नदी, तिचं मूळ स्थान आणि आकाराच्या वर्णनात आणि सरस्वती नदीत बरंच साधर्म्य असून संगमाजवळच असणारं तिचं अस्तित्वं मान्यतांना आणखी बळ देत आहे. परिणामी आता प्रयागराज इथं असणारं संगम हे फक्त तीर्थक्षेत्र राहिलं नसून, ते भूसंशोधन आणि आधुनिक विज्ञानाच्या संगमाचंही ठिकाण ठरत आहे. NGRI च्या या संशोधनातून हीच बाब अधोरेखित होत आहे की गंगा आणि यमुना नदीसमवेत इथं एक तिसरी नदीसुद्धा वाहत होती, मात्र काळानुरूप की भूगर्भात लुप्त झाली.