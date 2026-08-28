/दिशा सालियन प्रकरणात राणेंच्या नावाचा उल्लेख; आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांकडून मोठा दावा, हायकोर्टात नेमकं काय घडलं?

मुंबई उच्च न्यायालयात दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवरील अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. सुनावणीदरम्यान आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप पासबोला यांनी याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला. या युक्तिवादात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, त्यांची मुले आणि राष्ट्रीय माध्यमातील एका व्यक्तीच्या नावाचा उल्लेख झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, हे आरोप न्यायालयीन युक्तिवादातील दावे असून त्यांची स्वतंत्र न्यायालयीन पुष्टी झालेली नाही.
दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकेत दिशाच्या मृत्यूबाबत नव्याने तपास आणि गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्यावरही याचिकेत आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप पासबोला यांनी ही याचिका राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांकडून घडवून आणण्यात आल्याचा दावा केला. यावेळी राणे आणि त्यांच्या मुलांचा तसेच राष्ट्रीय माध्यमातील एका व्यक्तीचा उल्लेख करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
पासबोला यांनी दिशाच्या वडिलांबद्दल सहानुभूती व्यक्त करताना त्यांच्या कुटुंबाला या प्रकरणातून कायदेशीर आणि योग्य पद्धतीने अंतिमता मिळणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. मात्र, याचिकेत करण्यात आलेल्या मागण्या कायदेशीर निकषांवर टिकत नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे न्यायालयाने याचिका फेटाळावी, अशी भूमिका आदित्य ठाकरे यांच्या बाजूने मांडण्यात आली.
याचिका तथ्यांपेक्षा राजकीय वैर आणि विरोधकांमधील संघर्षातून प्रेरित असल्याचा दावा पासबोला यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिशाच्या मृत्यूभोवती करण्यात येणारे आरोप आणि राजकीय दावे थांबणे गरजेचे आहे. मात्र, हा बचाव पक्षाचा न्यायालयातील युक्तिवाद आहे; त्याला न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष समजू नये.
आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांनी दिशाच्या वडिलांच्या दुःखाबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूबाबत समाधानकारक आणि कायदेशीर तपासातून अंतिम निष्कर्ष मिळावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, त्या उद्देशासाठी दाखल करण्यात आलेली सध्याची याचिका आणि त्यातील मागण्या स्वीकारण्याजोग्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
यापूर्वीच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिशा सालियन मृत्यूच्या तपासाच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायालयाने एका वडिलांनी मुलगी गमावली असून त्यांना त्यांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तपासाची कायदेशीर प्रक्रिया आणि प्रकरणाला योग्य पद्धतीने अंतिम स्वरूप देण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
सरकारी वकिलांनी सुनावणीदरम्यान दिशाचे वडील सतीश सालियन यांचे जबाब यापूर्वी अनेक वेळा नोंदवण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला. उपलब्ध वृत्तांनुसार, त्यांच्या पूर्वीच्या जबाबांमध्ये त्यांनी काही व्यक्तींविरोधात संशय व्यक्त केला नव्हता, असा दावा सरकारी पक्षाने केला. वैद्यकीय अहवालात लैंगिक अत्याचाराच्या खुणा आढळल्या नसल्याचेही सरकारी पक्षाकडून सांगण्यात आले.
दोन्ही बाजूंचे अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आता न्यायालय याचिकेतील मागण्या, तपासाची प्रक्रिया, उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित पक्षांचे युक्तिवाद यांचा विचार करून काय निर्णय देते, याकडे लक्ष लागले आहे. दिशा सालियन यांच्या मृत्यूबाबत याचिकेत करण्यात आलेले गंभीर आरोप अद्याप न्यायालयीनरीत्या सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे अंतिम निकाल येईपर्यंत आरोप आणि तथ्य यामध्ये स्पष्ट फरक ठेवणे महत्त्वाचे आहे.