English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • कानाखाली, लाथा अन्.. पत्नी कोर्टात मारहाण करतानाही पती जोरात हसत होता कारण..; Video पाहाच

कानाखाली, लाथा अन्.. पत्नी कोर्टात मारहाण करतानाही पती जोरात हसत होता कारण..; Video पाहाच

Divorce Case Viral Video: सोशल नेटवर्किंगवर हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला असून अनेकांना हा व्हिडीओ पाहून सुरुवातील काही समजत नाही. मात्र या व्हिडीओमागील खरं कारण समोर आल्यानंतर सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसतो.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 30, 2025, 02:25 PM IST
कानाखाली, लाथा अन्.. पत्नी कोर्टात मारहाण करतानाही पती जोरात हसत होता कारण..; Video पाहाच
व्हिडीओ ठरतोय चर्चेचा विषय

Divorce Case Viral Video: आतापर्यंत तुम्ही कोर्टातील अनेक घटस्फोटांच्या प्रकरणांबद्दल ऐकलं असेल किंवा वाचलं असेल. मात्र कर्नाटकमधील एका घटस्फोटाच्या प्रकरणामध्ये निकाल लागल्यानंतर कोर्टाच्या आवारात जे काही घडलं ते सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. कर्नाटकमधील फॅमेली कोर्टाच्या आवारात एका महिलेने घटस्फोटाचा प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर पतीला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. तिने त्याला अनेकदा कानाखाली लगावल्या. काही मिनिटांपूर्वी ज्या व्यक्तीपासून ती विभक्त झाली त्याचे ती केस ओढत होती. त्याला शिवागाळ करत होती. सर्वांसमोर ती त्याला मारहाण करत होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

जेवढं ती मारत होती तो तितकं हसत होता

मात्र या साऱ्या गोंधळादरम्यान आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मार खातानाही या महिलेचा पती हसत आणि स्मितहास्य करत होता. खरं तर तो मार खातोय आणि चारचौघात ती आपल्याला मारतेय याची त्याला लाज वाटत होती किंवा वाईट वाटत असल्यासारखं वाटत नव्हतं. उलट पत्नी मारहाण करत असताना तो या साऱ्याचा आनंद घेत होता असे वाटत होते. जणू तो तिला म्हणत होता, "मला आणखी मार, मी हसतच राहीन." प्रत्येकवेळेस पत्नीने कानाखाली मारल्याने तो त्याच्या घटस्फोटीत पत्नीकडे हसून पाहत होता. पती मार खाताना हसत असल्याचे पाहून पत्नीला आणखीनच राग आला. ती जितकी चिडली, की त्याला जास्त जोरजोरात मारू लागली. मात्र असं केल्यावर तो तितकाच जास्त हसत आणि त्याचा आनंद घेत राहिला.

सगळेच गोंधळून गेले; पण यामागील खरी कथा काय?

हा सारा प्रकार पाहून आजूबाजूचेही गोंधळले. मात्र त्यामागील खरं कारण वेगळं होतं. खरं तर या दोघांच्या घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात सुरू होता. पत्नी स्वतः सुशिक्षित असून आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहे. तिने तिच्या पतीकडे पोटगी म्हणून दरमहा सहा लाख रुपयांची मागणी केली होती. अंतिम तोडगा निघण्यापूर्वी पतीने त्याची सर्व मालमत्ता आईच्या नावावर हस्तांतरित केली होती. कायदेशीररित्या, त्याच्या नावावर एक पैसाही शिल्लक नव्हता. जेव्हा घटस्फोट मंजूर करताना न्यायालयाने त्याचे उत्पन्न आणि मालमत्ता तपासली, तेव्हा त्याच्या नावावर काहीही संपत्ती नसल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे न्यायालयाने अंतिम निकाल देताना पत्नीला द्यावा लागणाऱ्या पोटगीची रक्कम शून्य रुपये असेल असं निश्चित करण्यात आलं. दरमहा सहा लाख रुपयांवरून पोटगीची रक्कम शून्यावर आल्याने पत्नीला संताप अनावर झाला. मात्र न्यायालयाच्या निकालासमोर ती काहीच करु शकली नाही.

सगळा राग त्याच्यावर काढला पण...

निकालानंतर, जेव्हा हे दोघे न्यायालयाबाहेर येताच पत्नीने आपला सर्व राग पतीवर काढला. तिच्या ओरडण्याने, शिवीगाळ करण्याने आणि मारहाण करण्याने पतीला राग येण्याऐवजी एक विचित्र समाधान मिळत होते, असं त्या दोघांकडे पाहून वाटत होतं. प्रत्येक वेळी ती त्याला मारत असे, तेव्हा तो अधिक शांतपणे हसत होता. तिच्याकडे शांतपणे पाहत तो हसताना दिसला. आपण इतके चिडलेलो असताना एक माणूस इतका आनंदी असल्याचे पाहून पत्नीला आणखीनच राग येत होता. प्रत्येक वेळेस तिने कानाखाली मारल्यानंतर तिच्या घटस्फोटीत पतीचे हास्य अधिकच खुलत होते.

हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचं दिसत असून अनेकांनी या पुरुषाने योग्य निर्णय घेतल्याचं म्हटलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Divorcedivorce casehusbandLaughvideo viral

इतर बातम्या

गिरिजा ओकचा खुलासा : मुलगा तुरुंगात असताना शाहरुखची अवस्था...

मनोरंजन