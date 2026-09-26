/दिवाळी-दसऱ्याच्या सुट्टीत बनवा फिरायचा प्लान; रेल्वेचा मोठा निर्णय; आताच घ्या जाणून!

दसरा आणि दिवाळीच्या काळात रेल्वे प्रवाशांची वाढणारी गर्दी लक्षात घेऊन भारतीय रेल्वेने विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोलापूर विभागातून विविध मार्गांवर फेस्टिव्हल स्पेशल ट्रेनच्या एकूण 102 फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. मुंबई, चेन्नई, लातूर, कोल्हापूर आणि कलबुरगी यांसारख्या प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या या गाड्यांमुळे सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना अतिरिक्त प्रवास पर्याय मिळणार आहेत. कोणत्या स्थानकातून सुटणार आहेत ट्रेन? कधीपासून करायची बुकींग? सविस्तर जाणून घेऊया.
दसरा आणि दिवाळीच्या काळात मोठ्या संख्येने नागरिक आपल्या गावी जातात. त्यामुळे नियमित रेल्वेगाड्यांवर मोठा ताण येतो. ही वाढती गर्दी लक्षात घेऊन सोलापूर विभागातून विविध मार्गांवर विशेष गाड्या चालवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या विशेष गाड्या एकूण 102 फेऱ्या करतील. मुंबईसह महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतातील काही महत्त्वाच्या शहरांना या सेवांचा फायदा होणार आहे.
मुंबई आणि चेन्नईदरम्यान साप्ताहिक विशेष ट्रेनच्या 6 फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. सीएसएमटी मुंबईहून ही ट्रेन 14 ऑक्टोबर ते 18 नोव्हेंबरदरम्यान दर बुधवारी रात्री 12.35 वाजता रवाना होईल आणि त्याच दिवशी रात्री 11.30 वाजता चेन्नईला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात चेन्नई- CSMT मुंबई विशेष ट्रेन 15 ऑक्टोबर ते 19 नोव्हेंबरदरम्यान दर गुरुवारी पहाटे 4 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 4 वाजता मुंबईला पोहोचेल.
मुंबई आणि लातूरदरम्यान द्वि-साप्ताहिक फेस्टिव्हल स्पेशल ट्रेन चालवण्यात येणार आहे. ही ट्रेन 13 ऑक्टोबर ते 24 नोव्हेंबरदरम्यान दर मंगळवार आणि गुरुवारी धावेल. CSMT मुंबईहून ट्रेन रात्री 12.35 वाजता सुटून त्याच दिवशी सकाळी 11.40 वाजता लातूरला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात लातूरहून ट्रेन संध्याकाळी 4.30 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे 4.10 वाजता CSMT मुंबईला पोहोचेल. या मार्गावर दोन्ही दिशांनी मिळून 26 फेऱ्या होतील.
फेस्टिव्हल स्पेशलमध्ये कोल्हापूर-कलबुरगी मार्गाला सर्वाधिक 64 फेऱ्या मिळणार आहेत. ही ट्रेन 10 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबरदरम्यान शुक्रवार वगळता दररोज धावेल. कोल्हापूरहून सकाळी 6.10 वाजता सुटून ट्रेन संध्याकाळी 4.10 वाजता कलबुरगीला पोहोचेल. परतीची ट्रेन कलबुरगीहून संध्याकाळी 6.10 वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी 5.40 वाजता कोल्हापूरला पोहोचेल. दोन्ही दिशांनी प्रत्येकी 32, अशा एकूण 64 फेऱ्या होतील.
या विशेष गाड्यांचे आरक्षण 27 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. प्रवासी संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांसह आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवरून तिकीट बुक करू शकतात. तसेच रेल वन अॅपवरूनही तिकीट बुकिंगची सुविधा उपलब्ध आहे. मुंबई-चेन्नई ट्रेनचे दादर, ठाणे, कल्याण, लोणावळा, पुणे, दौंड, कुर्डुवाडी, सोलापूर, कलबुरगी, रायचूर, गुंतकल, रेनिगुंटा, अरक्कोनम आणि पेरंबूर आदी स्थानकांवर थांबे असतील. मुंबई-लातूर विशेष ट्रेनला दादर, ठाणे, कल्याण, लोणावळा, पुणे, दौंड, जेजुरी, कुर्डुवाडी, बार्शी टाउन, धाराशिव आणि हरंगुळ यांसारखे थांबे देण्यात आले आहेत.