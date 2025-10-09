English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Diwali Holiday: 20 की 21, नक्की कोणत्या दिवशी दिवाळीची सुट्टी? किती दिवस शाळा-कॉलेज बंद?

Diwali Holiday:  कोणत्या दिवशी शाळा, कॉलेज तसेच बॅंका बंद असतील? जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 9, 2025, 03:49 PM IST
दिवाळी सुट्टी

Diwali Holiday: ऑक्टोबर महिना खूप साऱ्या सुट्ट्या घेऊन आलाय. दसरा, नवरात्र, भाऊबीज, दिवाळी असे सर्व सण एकत्र आल्याने या महिन्यात खूप साऱ्या सुट्ट्या आहेत. नवरात्र, दसरा संपल्यानंतर आता साऱ्यांना दिवाळीचे वेध लागले आहेत. दिवाळीची सुट्टी 20 की 21 ऑक्टोबरला? याबबात अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे. कोणत्या दिवशी शाळा, कॉलेज तसेच बॅंका बंद असतील? याबद्दल अनेकांना माहिती नाहीय. सविस्तर जाणून घेऊया.  

2025 मध्ये दिवाळीचा प्रमुख उत्सव 20 ऑक्टोबरला सोमवारी साजरा होईल, जेव्हा अमावस्या तिथी संध्याकाळी सुरू होईल आणि लक्ष्मी पूजन होईल. सरकारी घोषणेनुसार, हा दिवस देशभरात गॅझेटेड सुट्टी असेल. ज्यामुळे सरकारी कार्यालये, शाळा आणि व्यवसाय बंद राहतील. मात्र अमावस्या 21 ऑक्टोबरपर्यंत चालू राहिल्याने काही भागांत 21 तारखेला अर्धा दिवस किंवा पूर्ण सुट्टी जाहीर होऊ शकते. हे पंचांगानुसार ठरते, ज्यात प्रारंभिक पूजन 20 तारखेला शुभ मानले जाते.

शाळा-महाविद्यालयांसाठी लांबलचक सुट्ट्या

ऑक्टोबर महिना सणांचा साजरा असल्याने विद्यार्थ्यांना दीर्घ सुट्टी मिळेल. बहुतेक राज्यांत शाळा व महाविद्यालये 18 ते 23 ऑक्टोबरपर्यंत सहा दिवस बंद राहतील, ज्यात धनत्रयोदशी (18), नरकासुर वध (19), दिवाळी (20), गोवर्धन पूजा (21) आणि भाऊबीज (२३) यांचा समावेश आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये खासगी शाळा 18-23 पर्यंत सुट्टी देतात, तर उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये 18-23 सोबत 27-28 ऑक्टोबरला छठ पूजेसाठी अतिरिक्त दिवस सुट्टी मिळेल. 

हेही वाचा: School Closed: अचानक 18 ऑक्टोबरपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय!

राज्यनिहाय वेगळ्या सुट्ट्या

सुट्ट्या स्थानिक रीतिरिवाजांनुसार बदलू शकतात, याची नोंद घ्या. दिल्लीत 10 ऑक्टोबरला करवा चौथची सुट्टी असते. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना कुटुंबासोबत सण साजरा करण्याची संधी मिळते. उत्तर भारतात छठसाठी विस्तारित कालावधी तर दक्षिण भारतात (तेलंगणा, आंध्र) मुख्यतः 20 तारखेवर केंद्रित 3-4 दिवस असतात. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत दुर्गापूजेनंतर दिवाळीला कमी दिवस असतात. एकूणच शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा महिना आनंदमय राहील. पण शाळांनी शिक्षण विभागाकडून आलेली अधिकृत अधिसूचना तपासावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बँकांना दिवाळी सुट्टी

आरबीआयच्या नियमानुसार, 20 आणि 21 ऑक्टोबरला प्रमुख शहरांत (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद) बँका बंद राहतील. 20 तारखेला दिवाळीनिमित्त आणि 21 ला गोवर्धन पूजेसाठी सुट्टी, ज्यामुळे भौतिक व्यवहार थांबतील. मात्र, 27-28 ऑक्टोबरला छठसाठी अतिरिक्त बंदी. डिजिटल सेवा (नेट बँकिंग, यूपीआय) सुरू राहतील, जेणेकरून आर्थिक व्यवहार अडकणार नाहीत.

FAQ

प्रश्न: २०२५ मध्ये दिवाळीची मुख्य सुट्टी कोणत्या तारखेला असेल?
उत्तर: २०२५ मध्ये दिवाळीचा मुख्य सण २० ऑक्टोबर (सोमवार) रोजी साजरा होईल, आणि याच दिवशी बहुतेक राज्यांमध्ये सरकारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. यावेळी लक्ष्मी पूजन होईल. तथापि, अमावस्या २१ ऑक्टोबरपर्यंत असल्याने काही ठिकाणी २१ तारखेला अर्धा दिवस किंवा पूर्ण सुट्टी जाहीर होऊ शकते, स्थानिक परंपरांनुसार.

प्रश्न: शाळा आणि महाविद्यालयांना किती दिवस सुट्टी मिळेल?
उत्तर: बहुतेक राज्यांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालये १८ ते २३ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सलग सहा दिवस बंद राहतील. यात धनत्रयोदशी (१८), नरक चतुर्दशी (१९), दिवाळी (२०), गोवर्धन पूजा (२१) आणि भाऊबीज (२३) यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये २७-२८ ऑक्टोबरला छठ पूजेसाठी अतिरिक्त सुट्टी मिळेल, तर तेलंगणा-आंध्रात ५-६ दिवस आणि पश्चिम बंगालमध्ये २०-२१ तारखांवर लक्ष केंद्रित होईल.

प्रश्न: दिवाळीच्या काळात बँकांना सुट्टी कशी असेल?
उत्तर: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार, २० आणि २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबादसह प्रमुख शहरांमध्ये बँका बंद राहतील. २० तारखेला दिवाळी आणि २१ तारखेला गोवर्धन पूजेसाठी सुट्टी असेल. तसेच, २७-२८ ऑक्टोबरला छठ पूजेसाठी सुट्टी असेल. भौतिक बँकिंग सेवा बंद राहतील, पण डिजिटल सेवा (नेट बँकिंग, यूपीआय) सुरू राहतील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

