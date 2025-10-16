Diwali holiday : 'या' कंपनीने दिवाळीसाठी कर्मचाऱ्यांना दिली 9 दिवसांची सुट्टी; CEO लिहिलं स्पेशल ईमेल

Diwali holiday : देशभरात दिवाळीचा उत्साह दिसून येत आहे. घरोघरी फराळाचा सुंगध, फटाके आणि बरंच काही...तर कॉर्पोरेट कंपनीमध्ये दिवाळीचा आनंद पाहिला मिळत आहे. कॉर्पोरेट जगतात सर्वात अधिक चर्चा होते ती म्हणजे कर्मचाऱ्यांना मिळणारे दिवाळी बोनस, मिठाई आणि गिफ्टबद्दल होतं. पण सध्या सोशल मीडियावर एका कंपनीची जोरदार चर्चा होत आहे. कारण या कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दिवाळी गिफ्ट म्हणून 9 दिवस सुट्टी दिली आहे. हे वाचून तुम्हालाही वाटेल काश आपण या कंपनीचे भाग असतो.
दिल्लीमधील ‘एलीट मार्क’ या पीआर कंपनीने या दिवाळीत आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक जबरदस्त गिफ्ट दिलंय. तब्बल 9 दिवसांची सुट्टी, होय, 18 ऑक्टोबर ते 26 ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण कंपनी बंद राहणार आहे. ही घोषणा कंपनीचे सीईओ रजत ग्रोव्हर यांनी एका भन्नाट ईमेलद्वारे केली. त्यासोबतच त्यांनी कर्मचाऱ्यांना एक मेल केला आहे, ज्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत असून तो व्हायरल झाला आहे.
रजत ग्रोव्हर यांच्या मेलचा अंदाज अगदी मस्त आणि मजेशीर आहे. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना या मेलमध्ये लिहिलं की – 'या दिवाळीत बिंज वॉचिंग करत राहा, काजू कतलीचा रेकॉर्ड तोडा आणि सकाळपर्यंत झोपण्याचा नवा टार्गेट ठेवा!' इतकंच नाही, तर त्यांनी स्माइल इमेजोची वापर करत पुढे लिहिलंय की, ईमेल उघडायची गरज नाही, जोपर्यंत ती Amazon, Swiggy किंवा Zomato कडून नाहीये!
या मेलचा स्क्रीनशॉट एका कर्मचाऱ्याने LinkedIn वर शेअर केला आणि काही तासांतच तो पोस्ट व्हायरल झाला. अनेकांनी या निर्णयाचं कौतुक केलं आणि म्हटलं की, अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांची काळजी घेणारे बॉस फारच कमी आहेत. काहींनी तर मजेशीर कमेंट्सही केल्या, 'आमच्याकडे असते अशी कंपनी तर आम्ही ऑफिसला दिवाळी फराळ घेऊन गेलो असतो!
‘एलीट मार्क’ कंपनीने या उपक्रमाबद्दल सांगितलं की, हा निर्णय केवळ सुट्टीसाठी नाही, तर कर्मचाऱ्यांना मानसिक आणि भावनिक विश्रांती देण्यासाठी घेतला आहे. त्यांच्या मते, 'वर्क-लाईफ बॅलन्स हा आता लक्झरी नसून जबाबदारी आहे.'
आजच्या धकाधकीच्या आणि टार्गेटच्या दुनियेत अशा प्रकारचा निर्णय खूप प्रेरणादायी ठरतो. दिवाळी म्हणजे केवळ रोषणाई आणि फटाके नाहीत, तर एकत्र येऊन आनंद साजरा करण्याचं आणि स्वतःसाठी वेळ देण्याचं कारण आहे. ‘एलीट मार्क’ने तोच संदेश कर्मचाऱ्यांना दिला, 'काम नंतरही करता येईल, पण कुटुंबासोबतचा वेळ पुन्हा मिळत नाही.'
प्रश्न १: ही घटना कशाबाबत आहे?
उत्तर: दिल्लीमधील पीआर कंपनी 'एलीट मार्क' ने कर्मचाऱ्यांना दिवाळी गिफ्ट म्हणून ९ दिवसांची सुट्टी दिली आहे. ही सुट्टी १८ ऑक्टोबर ते २६ ऑक्टोबरपर्यंत आहे. कंपनी सीईओ रजत ग्रोवर यांनी मजेशीर ईमेलद्वारे ही घोषणा केली, जी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.
प्रश्न २: कोणती कंपनीने हे गिफ्ट दिले?
उत्तर: 'एलीट मार्क' ही दिल्लीतील पीआर कंपनीने कर्मचाऱ्यांना हे गिफ्ट दिले. कंपनीने सुट्टीसोबतच कर्मचाऱ्यांना विश्रांतीचा संदेश दिला आहे.
प्रश्न ३: सीईओ रजत ग्रोव्हर यांनी ईमेलमध्ये काय लिहिले?
उत्तर: रजत ग्रोव्हर यांनी मजेशीर ईमेलमध्ये लिहिले की, "दिवाळीत बिंज वॉचिंग करा, काजू कतलीचा रेकॉर्ड तोडा आणि सकाळपर्यंत झोपण्याचा नवा टार्गेट ठेवा!" ते म्हणाले, "ईमेल उघडण्याची गरज नाही, जोपर्यंत ती Amazon, Swiggy किंवा Zomato कडून नाहीये!" स्माइल इमोजी वापरून हा मजेशीर संदेश दिला.