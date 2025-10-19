English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आईने दिवाळीची साफसफाई करायला सांगितल्याने तरुणी मोबाईल टॉवरवर चढली अन्...; Video Viral

Diwali News: दिवाळीच्या साफसफाईवरुन घरात वाद होणं ही सामान्य बाब आहे. मात्र यावरुन अख्खा गाव गोळा झाल्याचा विचित्र प्रकार समोर आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 19, 2025, 06:42 AM IST
आईने दिवाळीची साफसफाई करायला सांगितल्याने तरुणी मोबाईल टॉवरवर चढली अन्...; Video Viral
सारा गाव या मोबाईल टॉवरखाली झाला गोळा

Diwali News: देशभरामध्ये दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जात आहे. एव्हाना अनेकांनी फराळाव ताव मारायला सुरुवातही केली असेल. दिवाळी पूर्वी केली जाणारी साफसफाई ही दरवर्षी दिवाळी आधीची परंपरा असल्याप्रमाणे कोणालाच चुकत नाही. मात्र याच साफसफाईच्या कारणावरुन उत्तर प्रदेशमधील मिर्झापूरमध्ये एक अत्यंत विचित्र प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाची दखल अगदी पोलिसांनाही घ्यावी लागली.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं घडलं काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा सारा प्रकार दहीह गावामध्ये घडला. दिवाळीपूर्वीच्या साफसफाईमध्ये मदत न केल्याने आईने आपल्या लेकीला खडेबोल सुनावले. मात्र आईने अशापद्धतीने झापल्याने मन दुखावलेल्या या तरुणीने नाराजी व्यक्त करण्यासाठी अगदीच चमत्कारिक मार्ग निवडला. ही तरुणी थेट मोबाईल टॉवरवर चढली. आईने केवळ आपल्यालाच दिवाळीची साफसफाई करायला सांगितली. भावाकडून तिने अशी अपेक्षा ठेवली नव्हती, असा आक्षेपही या तरुणीने नोंदवला. या तरुणीला मोबाईल टॉवरवर पाहून गावऱ्यांनाही आश्चर्याचा धक्काच बसला. सोशल मीडियावरही ही तरुणी मोबाईल टॉवरवर चढल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला.

पोलिसांनी तातडीने घेतली धाव

पाहता पाहता ही बातमी वाऱ्याच्या वेगाने पंचक्रोषीमध्ये पसरली. या मुलीची समजून घालण्यासाठी सारा गाव या मोबाईल टॉवरखाली गोळा झाला. त्यापैकीच कोणीतरी पोलिसांना फोन करुन या घटनेची माहिती दिली असता पोलीस तातडीने या मोबाईल टॉवरजवळ पोहोचले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ते या मुलीला समजावण्याचा प्रयत्न करत होते. बराच वेळेनंतर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं.

पोलिसांनी काय सांगितलं?

मिर्झापूरचे सर्कल ऑफिसर अमर बहादूर यांनी या घटनेसंदर्भात बोलताना, "आईने तिला घर स्वच्छ करण्यास सांगितले मात्र तिच्या भावाला हे काम सांगितले नाही आणि त्याची पाठराखण केल्याने या गोष्टीचा या तरुणीला फार राग आला होता," असं सांगितलं. या मुलीला तिच्या घरच्यांकडे सोपवण्यात आलं आहे. 

"वर उल्लेख केलेल्या प्रकरणात, कच्छवा पोलिस ठाण्याने तात्काळ कारवाई केली. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी मुलीला समजावलं. तिला टॉवरवरून सुरक्षितपणे खाली आणले आणि तिच्या कुटुंबियांच्या स्वाधीन केले," अशी माहिती या घटनेच्या व्हायरल व्हिडीओवरील ट्विटला रिप्लाय करत उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन देण्यात आली आहे.

मात्र सदर प्रकरणामुळे घरगुती कामांमध्येही होणारा लिंगभेद कसा एखाद्याच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करुन शकतो याची चर्चा ऑनलाइन माध्यमावर होताना दिसत आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
diwaliviral newsup crimemirzapurmobile tower

इतर बातम्या

एका झटक्यात 15000000000000 रुपयांचा चुराडा! दिवाळीच्या तों...

विश्व