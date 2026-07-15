/सर्वांची पहिली पसंती असलेले डीमार्ट 7 शहरामध्ये बंद करण्याची वेळ, नेमकं काय आहे कारण?

स्वस्त सामानासाठी सर्वांची पहिली पसंती असलेल्या डीमार्टची सेवा 7 मेट्रो शहरातून गुंडाळण्यात आला आहे. डीमार्टची एव्हेन्यू सुपमार्ट्सने आपल्या डीमार्ट रेडी ही ऑनलाइन किराणा डिलिव्हरी आणि पिकअप सेवा सात शहरातून बंद केली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये ब्लिंकिट (Blinkit), स्विगी इन्स्टामार्ट (Swiggy Instamart) आणि झेप्टो (Zepto) यांनी मार्केट काबिज केलं आहे. याचा सगळ्यात मोठा फटका हा दिग्गज रिटेल साखळी 'डीमार्ट'ला बसला आहे.
भारतातील मेट्रो सीटीमध्ये डीमार्ट असो किंवा डीमार्ट रेडी खूप प्रसिद्ध आहे. अशात त्यांच्यावर डीमार्ट रेडी बंद करावे लागलं आहे. याबद्दल 'एव्हेन्यू ई-कॉमर्स लिमिटेड'चे पूर्णवेळ संचालक आणि सीईओ विक्रम दासू या निर्णयामागील कारण सांगितलं आहे. त्यांनी कंपनीच्या आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीच्या (Q1FY27) अहवालाच्या वेळी या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी हा निर्णय सांगताना सांगितलं की, कंपनीचे बिझनेस मॉडेल सुधारण्यावर भर देत आोत. त्यासोबतच या पुढे मोठ्या महानगरांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत येणार आहे. या तिमाहीत अशा 7 शहरांमधील ऑपरेशन्स बंद केली आहेत, ज्यांचा कंपनीच्या एकूण महसुलात अतिशय नगण्य वाटा पाहिला मिळाला. तसंच त्यांनी असंही स्पष्ट केलं की, 30 जून 2026 पर्यंत आम्ही आता केवळ 11 शहरांमध्ये ऑनलाइन सेवा सुरु ठेवली आहे. मात्र कंपनीने अधिकृतपणे या 7 शहरांची नावे किंवा ही सेवा कधी बंद करण्यात आली याबद्दल काहीही सांगण्यात आलेले नाही.