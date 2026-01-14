English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'दक्षिणेत मुलींना शिकवतात आणि उत्तर भारतात त्यांना गुलाम बनवून...', खासदाराच्या विधानाने गदारोळ, वाद पेटण्याची शक्यता

DMK Dayanidhi Maran statement sparks Row: डीएमके खासदार दयानिधी मारन यांनी दावा केला की, अनेक उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये मुलींना शिक्षण घेण्यापासून अनेकदा परावृत्त केले जाते आणि त्याऐवजी त्यांनी घरी राहून घरकाम करावे अशी अपेक्षा केली जाते.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 14, 2026, 02:14 PM IST
DMK Dayanidhi Maran statement sparks Row: द्रमुकचे खासदार दयानिधी मारन यांनी केवळ हिंदी भाषेचा अभ्यास करण्यास विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि इंग्रजी शिक्षणाला दुय्यम स्थान देणाऱ्आ राज्यांवर टीका केली आहे. अशा धोरणांमुळे रोजगाराच्या संधी कमी होतात आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये स्थलांतर वाढते, असं त्यांनी म्हटलं आहे. एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना मारन यांनी आरोप केला की, काही राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यापासून परावृत्त केले जात आहे आणि केवळ हिंदीवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले जात आहे.

या कार्यक्रमात बोलताना मारन यांनी दावा केला की, उत्तरेकडील अनेक राज्यांमध्ये मुलींना शिक्षण आणि करिअर करण्यापासून परावृत्त केले जाते आणि त्यांच्याकडून घरी राहून घरकाम करण्याची अपेक्षा केली जाते, तर तामिळनाडूमध्ये महिलांच्या शिक्षण आणि सक्षमीकरणाला सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जाते. “आमच्या विद्यार्थिनींनी अभिमान बाळगावा. उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये मुलींना नोकरीला न जाता घरातच राहून घरकाम करण्यास सांगितले जाते, पण येथे आम्हाला आमच्या मुलींनी शिकावे असे वाटते,” असं ते म्हणाले.

“तुम्हाला इंग्रजीचा अभ्यास न करण्यास सांगितले जाते आणि तसे केल्यास तुमचे नुकसान होईल, असं सांगितलं जातं. तुम्हाला गुलाम बनवून ठेवलं जाईल,” असं विधान त्यांनी केलं आहे. त्यांच्या या विधानांमुळे हिंदी लादण्याच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

मारन यांनी उत्तर भारतातील लोकांचं दक्षिणेकडे होणारं स्थलांतर या शैक्षणिक पद्धतींमुळे होत असल्याचा दावा केला. तामिळनाडूने शिक्षणावर भर दिल्यानेच राज्याची आर्थिक वाढ झाली आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. "आज, सुशिक्षित लोकांमुळेच सर्व मोठ्या जागतिक कंपन्या तामिळनाडूत येत आहेत," असं ते म्हणाले.

त्यांनी दावा केला की, शिक्षणाला केवळ हिंदीपुरते मर्यादित ठेवल्यानं इतर प्रदेशांमध्ये बेरोजगारी वाढते. तर तामिळनाडूचे द्रविड मॉडेल मुली आणि मुलं दोघांनाही शिक्षणाची समान संधी देते. यामुळे राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण वाढले असून महिलांचा कार्यशक्तीतील सहभागही वाढला असल्याचंही ते म्हणाले.

मारन यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, इंग्रजी शिक्षणाला प्रोत्साहन न दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या संधी आणि भविष्यातील शक्यता मर्यादित होतात, आणि भाषा-आधारित निर्बंध हे वाढ आणि रोजगाराच्या मार्गात अडथळे ठरतात. 

भाजपने दयानिधी मारन यांच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे. त्यांच्यात 'सामान्य ज्ञानाची' कमतरता असल्याचे म्हटले आणि त्यांनी देशाची, विशेषतः हिंदी भाषिक समुदायांची माफी मागावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

“मला नाही वाटत की दयानधी मारनमध्ये काही सामान्य ज्ञान आहे. हीच खरी समस्या आहे. मी त्यांच्या विधानांचा तीव्र निषेध करतो, आणि त्यांनी भारतातील लोकांची, विशेषतः हिंदी भाषिक लोकांची माफी मागितली पाहिजे, ज्यांना त्यांनी अशिक्षित आणि असंस्कृत म्हणून चित्रित केले आहे,” असं भाजपा नेते तिरुपती नारायणन यांनी म्हटलं आहे. 

