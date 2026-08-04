/त्रिशाबद्दलचं अश्लील विधान भोवलं, माजी उपमुख्यमंत्री पोलिसांच्या ताब्यात; तामिळनाडूमध्ये तुफान राडा

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्याबद्दल कथित बदनामीकारक टिप्पणी केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या एफआयआरनंतर, डीएमके नेते आणि तामिळनाडू विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टालिन यांना पोलिसांनी त्यांच्या चेन्नई येथील निवासस्थानावरून ताब्यात घेतले आहे. उदयनिधी स्टालिन यांनी सोमवारी एका रॅलीमध्ये अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनबद्दल वादग्रस्त विधान केलं होतं. त्याचप्रमाणामध्ये ही कारवाई करण्यात आली आहे. या वादामुळे डीएमके आणि टीव्हीके या दोन्ही पक्षांचे समर्थक आमने-सामने आले असून तामिळनाडूमधील राजकीय वातावरण तापलं आहे.
तंजावूर येथे कावेरी पाणीप्रश्नाबाबत केलेल्या भाषणादरम्यान उदयनिधी स्टॅलिन यांनी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि अभिनेते विजय यांच्याबद्दल बोलताना अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन यांच्याबाबत 'द्विअर्थी' म्हणजेच डबल मिनिंग विधान केलं. कावेरी पाणी प्रश्नावर तमिळ भाषेत भाषण करताना उदयनिधी यांनी, "आमचे मुख्यमंत्री कावेरी पाणी प्रश्नावर काहीच बोलत नाहीत. त्याऐवजी, डीएमकेवर (उदयनिधी यांचा राजकीय पक्षावर) खोटे गुन्हे दाखल करण्याचीच त्यांना अधिक चिंता आहे," असा टोला लगावला.
याच भाषणादरम्यान, उपस्थितांपैकी एकजण मोठ्याने अभिनेत्री त्रिशाचं नाव घेऊन ओरडला. हे नाव ऐकताच उदयनिधी स्टॅलिन यांनी स्मितहास्य करत, "पाणी येवो वा न येवो, पाणी आलेच पाहिजे... माझा संदर्भ कावेरीच्या पाण्याशी होता," असं विधान केलं. हे ऐकून त्यांच्या समर्थकांनी आरडाओरड करत शिट्ट्या वाजवत या विधानाला प्रतिसाद दिला. त्यांच्या या भाषणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर टीकेची झोड उठली.
இதெல்லாம் ஒரு எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு அழகா @Udhaystalin அண்ணா ?— Prashanth Rangaswamy (@itisprashanth) August 3, 2026
இவ்ளோ மட்டமாவா போவீங்க ? pic.twitter.com/H41jzTzyjO
उदयनिधी स्टॅलिन यांनी समर्थकांसमोर केलेल्या विधानावरुन सोशल मीडियावरुन संताप व्यक्त करण्यात आला. अभिनेत्री त्रिशाबद्दल दुहेरी अर्थाचं (डबल मिनिंग) विधान उदयनिधी स्टॅलिन यांनी जाणूनबुजून केल्याचा आरोपही विजय समर्थकांकडून करण्यात आला आहे. "शेतकरी आंदोलनाचे नाटक रचून, हजारो पुरुषांसमोर अभिनेत्री त्रिशाबद्दल अश्लील आणि असभ्य अशी दुहेरी अर्थाची विधाने करणाऱ्या उदयनिधीचा धिक्कार असो!" अशा शब्दांमध्ये अनेकांनी घडलेल्या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. "उदयनिधी स्टॅलिन यांनी आपल्या आईला, मुलीला आणि पत्नीला खूप अभिमान वाटेल असे कृत्य केले आहे," अशी उपरोधिक टीका दुसऱ्या एका युजरने केली आहे.
या विधानावरुन वाद झाल्यानंतर विजय यांच्या 'तमिळगा वेट्ट्रि कळघम' म्हणजेच टीव्हीके पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काल सायंकाळपासूनच वेगवेगळ्या ठिकाणा निदर्शने करुन उदयनिधी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. अनेक ठिकाणी या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आल्यानंतर अखेर पोलिसांनी उदयनिधी यांना ताब्यात घेतलं.
#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/wTM6rABo85— ANI (@ANI) August 4, 2026
विजय यांचा घटस्फोट झाला असून ते मुख्यमंत्री झाल्यापासूनच त्यांचं नाव त्यांची चांगली मैत्रीण असलेल्या त्रिशा कृष्णनशी जोडलं जात आहे. मात्र उदयनिधी यांनी जाहीर भाषणात टीका करताना सर्व मर्यादा ओलांडल्याची टीका विजय यांच्या समर्थकांकडून केली जात असून हा संताप थेट रस्त्यावर उतरुन व्यक्त केला जाता आहे.