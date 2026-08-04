Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /त्रिशाबद्दलचं अश्लील विधान भोवलं, माजी उपमुख्यमंत्री पोलिसांच्या ताब्यात; तामिळनाडूमध्ये तुफान राडा

त्रिशाबद्दलचं अश्लील विधान भोवलं, माजी उपमुख्यमंत्री पोलिसांच्या ताब्यात; तामिळनाडूमध्ये तुफान राडा

चेन्नईसहीत तामिळनाडूमध्ये अनेक ठिकाणी या विधानानंतर विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाच्या समर्थकांनी आंदोलनं केल्याचं दिसून आलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 04, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:38 PM IST
त्रिशाबद्दलचं अश्लील विधान भोवलं, माजी उपमुख्यमंत्री पोलिसांच्या ताब्यात; तामिळनाडूमध्ये तुफान राडा
Image Credit: चेन्नईमधील राहत्या घरातून विरोधीपक्ष नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात (फोटो प्रातिनिधिक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
25 लाखांना पेपर फुटला, 2023 पासून दिसतोय एक पॅटर्न! रोहित पवारांचं प्रेझेंटेशन; मागणार 'या' मंत्र्यांचा राजीनामा
2
3
4
5