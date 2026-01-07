DMRC क्वार्टर रुममध्ये हीटर फुटलं, आगीच्या भडक्यात इंजिनिअरचं संपूर्ण कुटूंब जळून खाक

डीएमआरसीच्या मुकुंदपूर येथील स्टाफ क्वार्टरमध्ये रूम हीटरचा स्फोट झाल्यानंतर आग लागली. या भीषण आगीत असिस्टंट सेक्शन इंजिनिअर अजय विमल, त्यांची पत्नी नीलम आणि 10 वर्षांची मुलगी जान्हवी यांचा मृत्यू झाला. तिघांचेही मृतदेह एकाच बेडवर आढळले आहेत, ज्यामुळे गुदमरल्यामुळे आणि भाजल्यामुळे झालेल्या जखमा दिसून येत आहेत. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत आणि प्राथमिक निष्कर्षांनुसार हीटरचा स्फोट आगीचे कारण असल्याचे दिसून येत आहे.
दिल्लीतील मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशनजवळील डीएमआरसी अपार्टमेंटमधील त्यांच्या फ्लॅटला लागलेल्या आगीत डीएमआरसी अभियंता अजय विमल, त्यांची पत्नी नीलम आणि मुलगी जान्हवी यांचा मृत्यू झाला. शेजाऱ्यांनी सांगितले की ते आदल्या रात्री भेटले होते. आज सकाळी ही हृदयद्रावक बातमी आली. अजय २०१६ पासून त्याच्या कुटुंबासह अपार्टमेंटमध्ये राहत होता.
मंगळवारी सकाळी दिल्लीतील मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशनजवळील डीएमआरसी अपार्टमेंटच्या पाचव्या मजल्यावरील एका फ्लॅटमध्ये आग लागली. मृतांमध्ये डीएमआरसी अभियंता अजय विमल (42), त्यांची पत्नी नीलम (38) आणि मुलगी जान्हवी यांचा समावेश आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर बाबू जगजीवन राम रुग्णालयाच्या शवागारात मोठी गर्दी जमली. डीएमआरसीचे अधिकारी, कर्मचारी, शेजारी आणि नातेवाईक अश्रूंनी डबडबले होते. सर्वांच्या डोळ्यात एकच प्रश्न होता: त्यांचा मृत्यू कसा झाला?
शेजाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांनी सोमवारी रात्री कुटुंबाशी बोलले होते. त्यानंतर, त्यांना सकाळी बातमी मिळाली, ज्यावर त्यांना विश्वास बसत नव्हता. परिसरात भीती पसरली. डीएमआरसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अजय 2006 मध्ये डीएमआरसीमध्ये सामील झाला. हे कुटुंब मूळचे मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील रहिवासी होते. अजयचे वडील दीनानाथ हे निवृत्त निरीक्षक होते आणि गेल्या वर्षी रक्षाबंधनाच्या दिवशी त्यांचे निधन झाले.
अजयची मोठी बहीण उषा विवाहित आहे आणि ती तिच्या कुटुंबासह नोएडामध्ये राहते. तिचा भाऊ, वहिनी आणि भाचीच्या मृत्यूची बातमी ऐकून ती स्तब्ध झाली. ती ताबडतोब शवागारात गेली, तिला तिच्या भावाची आठवण आली आणि तो खूप रडू लागला. दरम्यान, अजयचा मोठा भाऊ मनोज हाथरस येथे तैनात आहे आणि तो यूपी पोलिसात इन्स्पेक्टर आहे. माहिती मिळताच तोही शवागारात धावला.
अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, मंगळवारी पहाटे २:३९ वाजता आदर्श नगर पोलिस ठाण्याला आगीची माहिती मिळाली. पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. सोसायटीच्या इन-हाऊस अग्निशमन यंत्रणेच्या मदतीने सुमारे अर्ध्या तासात आग आटोक्यात आणण्यात आली. त्यानंतर तिघांचे मृतदेह मास्टर बेडरूममध्ये आढळले.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मंगळवारी पहाटे २:३० च्या सुमारास लोकांनी मोठा स्फोट ऐकला. सुरुवातीला त्यांनी आवाजाकडे दुर्लक्ष केले, परंतु नंतर चौथ्या मजल्यावरील शेजाऱ्यांना बाल्कनीतून ज्वाळा येत असल्याचे दिसले. पोलिसांना आणि अग्निशमन कर्मचाऱ्यांना मध्यवर्ती कुलूप तोडून आत जावे लागले. डीएमआरसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कार्बन मोनोऑक्साइड श्वासोच्छवासामुळे कुटुंब बेशुद्ध पडले असा संशय आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की जर कुटुंबातील कोणताही सदस्य शुद्धीवर असता तर त्यांनी वायुवीजनासाठी दरवाजा किंवा खिडकी उघडली असती. हे शक्य नव्हते. गॅस चेंबरमुळे हा शक्तिशाली स्फोट झाला असावा असाही पोलिसांना संशय आहे. तपासात असे दिसून आले की आग संपूर्ण फ्लॅटमध्ये पसरली नाही. ती फक्त बेडरूममध्येच मर्यादित होती. हीटर किंवा ब्लोअरने पेट घेतल्याचा संशय आहे.
स्टाफ क्वार्टर्समधील सुरक्षा मानकांबद्दलच्या प्रश्नांबाबत, डीएमआरसीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की सर्व सरकारी नियमांचे पूर्णपणे पालन केले गेले आहे. प्रत्येक फ्लॅटमध्ये योग्य वायुवीजन, एक मोठा हॉल, बेडरूम, एक स्वतंत्र स्वयंपाकघर आणि एक बाल्कनी आहे. पाणी, अग्निशमन आणि सर्व आवश्यक यंत्रणांसाठी एनओसी वेळोवेळी अपडेट केल्या जातात. अधिकाऱ्यांच्या मते, अजय आणि त्याचे कुटुंब २०१६ पासून क्वार्टर्समध्ये राहत होते, त्याच वर्षी कॉलनी पूर्ण झाली. हे क्वार्टर डीएमआरसी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले होते. तो सहाय्यक विभाग अभियंता होता, सध्या बाराखंबा मेट्रो स्टेशनवर तैनात होता. कुटुंब मैत्रीपूर्ण असल्याचे वर्णन केले गेले. अजयची मुलगी चौथी इयत्तेत होती.