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'मोदींनी डफली वाजवून स्वतःचे...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; '...हाच सरकारचा पराभव' म्हणत सुनावलं

"पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांत अशा पद्धतीने लाखो मतदारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले गेले. गुजरातच्या व्यापारी डोक्याच्या राज्यकर्त्यांनी लोकशाहीचा हा असा गळा कापला."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 06:41 AM IST
'मोदींनी डफली वाजवून स्वतःचे...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; '...हाच सरकारचा पराभव' म्हणत सुनावलं
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं साधला निशाणा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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