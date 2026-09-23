/तुमची पेट्रोलची टाकी काठोकाठ भरू नका! केंद्र सरकारकडून मोठी अपडेट समोर!

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या विधी मापनशास्त्र शाखेने वाहनांच्या इंधन टाकीबाबत महत्त्वाचा सल्ला जारी केला आहे. वाहनाच्या टाकीवर 10 किंवा 12 लिटर क्षमता नमूद असली, तरी ती अगदी काठोकाठ भरणे सुरक्षित मानले जात नाही. इंधनाचा प्रसार आणि पेट्रोलच्या वाफेसाठी टाकीत काही जागा शिल्लक असणे आवश्यक असल्याचे या सल्ल्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनेक वाहनचालकांना असा प्रश्न पडतो की, बाइकच्या टाकीची क्षमता 10 किंवा 12 लिटर असेल तर पेट्रोल पंपावर तेवढे पेट्रोल भरल्यानंतर टाकी पूर्ण का भरत नाही? त्यामुळे काही जण पेट्रोल कमी मिळाल्याची शंका घेतात. मात्र, वाहन निर्मात्याने नमूद केलेली टाकीची एकूण क्षमता आणि सुरक्षितपणे भरता येणाऱ्या इंधनाचे प्रमाण यामध्ये फरक असू शकतो. टाकीच्या रचनेत काही भाग इंधनाच्या प्रसारासाठी आणि वाफेसाठी राखून ठेवला जातो.
सरकारच्या सल्ल्यानुसार पेट्रोलचे तापमान वाढल्यावर त्याचा प्रसार होतो. टाकी जर अगदी तोंडापर्यंत भरली असेल आणि इंधनाच्या विस्तारासाठी कोणतीही जागा उरली नसेल, तर पेट्रोल बाहेर सांडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. विशेषतः उन्हात वाहन उभे असताना किंवा वाहन उतारावर पार्क केल्यास ही परिस्थिती अधिक महत्त्वाची ठरू शकते.
पेट्रोल अत्यंत ज्वलनशील असल्यामुळे टाकी ओव्हरफिल केल्याने इंधन बाहेर येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली, तर सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पेट्रोलच्या वाफेलाही जागा आवश्यक असते. त्यामुळे टाकी काठोकाठ भरण्याऐवजी वाहन निर्मात्याने दिलेल्या सुरक्षित पातळीचे पालन करणे महत्त्वाचे असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
समजा, तुमच्या बाइकच्या टाकीची क्षमता 12 लिटर आहे; मात्र 12 लिटर पेट्रोल भरल्यानंतरही टाकी ‘फुल’ दिसत नाही. याचा अर्थ पेट्रोल पंपावर गडबड झालीच असे नाही. टाकीमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवण्यासाठी वाहनाची रचना केलेली असते. त्यामुळे टाकीवर नमूद केलेली क्षमता म्हणजे प्रत्येक वेळी पंपावर तेवढेच पेट्रोल भरून टाकी अगदी काठोकाठ भरणे, असा अर्थ घेणे योग्य नाही.
इंधन भरताना टाकी अगदी काठोकाठ भरून घेण्याचा आग्रह करू नये. टाकीमध्ये इंधनाच्या प्रसारासाठी आणि वाफेसाठी आवश्यक जागा ठेवणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. वाहन उत्पादकांनीही ग्राहकांना टाकीची क्षमता आणि सुरक्षित इंधन भरण्याच्या पातळीबाबत स्पष्ट माहिती देण्याची गरज असल्याचे विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे पुढच्या वेळी पेट्रोल भरताना ‘टाकी फुल’ करण्यापेक्षा सुरक्षित पातळीपर्यंत पेट्रोल भरणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.