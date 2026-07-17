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‘पाचवी किंवा सहावीपासून...’, पालक आणि विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘सर्वोच्च’ दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. त्यांनी नक्की काय म्हटलंय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 17, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:51 AM IST
‘पाचवी किंवा सहावीपासून...’, पालक आणि विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘सर्वोच्च’ दिलासा
Image Credit: सर्वोच्च न्यायालयाने दिले तोंडी निर्देश (फोटोत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना) (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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