/‘पाचवी किंवा सहावीपासून...’, पालक आणि विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘सर्वोच्च’ दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना दिला देणारा एक आदेश दिला आहे. हा आदेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) नवव्या इयत्तेमध्ये तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्यासंदर्भातील निर्णयाबद्दलचा आहे. सीबीएसईने नववीत नवीन भाषा शिकवणे सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांवरील ताण वाढेल. त्यामुळे तिसरी भाषा शिकविणे पाचवी किंवा सहावीपासून सुरू करावे, असे तोंडी निरीक्षण न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी नोंदविले.
तिसरी भाषा लवकर शिकविल्यास विद्यार्थ्यांना ती आत्मसात करणे सोपे जाते असे मत न्यायालयाने नोंदले आहे. तसेच, राज्यांनी ही केवळ केंद्राची योजना असल्यामुळे नाकारू नये, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे, शिक्षण व्यवस्थेबाबत केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संवाद आवश्यक असल्याची आठवणही न्यायालयाने दोन्ही स्तरावरील सरकारी यंत्रणांना करुन दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या नव्या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्त केली. अभ्यासक्रमात इयत्ता नववीपासून तिसरी भाषा शिकविण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाकडून आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालय सुरू करण्याबाबतच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. नवोदय विद्यालयांमध्ये त्रिभाषा धोरण लागू असल्याने तामिळनाडू सरकारने त्याला विरोध दर्शविला आहे.
तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध कायम असल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यावर, केवळ केंद्र सरकारची योजना असल्यामुळे तिचा विरोध करणे योग्य नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशा शब्दांत तामिळनाडू सरकारला न्यायालयाने सुनावले.
तसेच न्या. नागरत्ना यांनी, नववीपासून विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण वाढतो. अशा वेळी नवी भाषा शिकवणे योग्य ठरणार नाही, विद्यार्थ्यांना लहान वयात भाषा शिकणे अधिक सोपे जाते. न्यायालयाचे हे मत केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवा, असेही त्यांनी केंद्र सरकारच्या वकिलांना सांगितले.
सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणात तिसरी भाषा म्हणून केवळ हिंदीच सक्त्तीची नसून कोणतीही भाषा निवडता येते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये नवोदय विद्यालयांच्या स्थापनेबाबत चर्चा सुरू असल्याने त्याचा निकाल येईपर्यंत सदर प्रकरणाच्या गुणदोषांवर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने पुढील सुनावणी दि. 11 ऑगस्ट रोजी घेण्याचे निश्चित केले.