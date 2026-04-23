कांदा-लसूणवर बंदी असलेलं भारतातील एकमेव शहर; ना शेतात पिकतो, ना ताटात वाढला जातो; तुम्हाला माहितीये का?

City which has banned Onion and Garlic: भारतीय अन्नपदार्थ हे आपली वेगळी चव आणि मसाले यासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहेत. भारतीय अन्नपदार्थांमधून देशाची आणि प्रत्येक राज्याची संस्कृती दिसते. जेव्हा कधी भारतीय अन्नपदार्थांचा उल्लेख होतो तेव्हा त्यात कांदा, लसूण यांचा समावेश नसणं तशी कठीण गोष्ट आहे. पण तुम्हाला माहितीये का भारतात एसं अक शहर आहे जिथे कांदा आणि लसूणवर बंदी आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल मात्र येथे ना शेतात कांदा, लसूण पिकवलं जातं, ना ते ताटात वाढलं जातं. हा तेथील आस्था आणि परंपरेचा भाग आहे. हे शहर फक्त आपल्या धार्मिकतेसाठी नाही तर अनोख्या जीवनशैलीमुळे लोकांना आकर्षित करतं.
जम्मू काश्मीरमधील कटरा हे निसर्गात वसलेलं सुंदर शहर आहे. हे शहर वैष्णोदेवी मंदिराचं मुख्य प्रवेशद्वार म्हणून ओळखलं जातं. जेव्हा तुम्ही येथे पोहोचता तेव्हा खाण्यासंदर्भातील नियम बदलतात. शहरात गेल्यानंतर तुम्हाला तेथील जीवनशैली भक्तीने भरलेला आणि साधी असल्याचं जाणवतं. येथे तुम्हाला बाजारात कांदा मिळत नाही. इतकंच काय कोणत्याही हॉटेल, ढाब्यावरही कांदा, लसूणचा वापर होताना दिसणार नाही. या परंपरेमुळे कटरा देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत वेगळं ठरतं.
कटरा येथे धार्मिक आणि अध्यात्मिक बाबींमुळे कांदा आणि लसणूवर बंदी आहे. हिंदू धर्म आणि आयुर्वेदानुसार, यांना 'तामसिक' मानलं जातं; जे मन आणि शरीर या दोन्हीवर नकारात्मक प्रभाव पाडू शकतात. भाविक आपल्या धार्मिक यात्रेचा प्रारंभ याच ठिकाणापासून करत असल्याने, येथील वातावरण पूर्णपणे शुद्ध आणि सात्किव राहावं असं ते मानतात. याच कारणामुळे, ही परंपरा येथे मागील अनेक दशकांपासून जपली जात आहे.
कटरा येथील ही परंपरा निभावण्यात स्थानिक नागरिक आणि व्यापारी महत्त्वाची भूमिका निभावतात. येथील दुकानदार काही झालं तरी कांदा, लसूणचा साठा ठेवत नाहीत. जर एखाद्या पर्यटकाने कांदा, लसूणची मागणी केली तर त्यांना ही परंपरा समजावून सांगितली जाते. यासंदर्भात कोणताही कायदा किंवा नियम करण्यात आलेला नाही. फक्त लोकांच्या श्रद्धांच्या आधारे ही परंपरा चालवली जात आहे. यामुळेच या शहराने आपली वेगळी ओळख जपली आहे.