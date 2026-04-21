English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Borewell Prince: 20 वर्षांपूर्वी 100 फूट खोल बोअरवेलमध्ये पडलेला प्रिन्स आठवतोय? आज असा दिसतो!

Borewell Prince: 20 वर्षांपूर्वी 100 फूट खोल बोअरवेलमध्ये पडलेला प्रिन्स आठवतोय? आज 'असा' दिसतो!

Borewell Prince News: 2006 मध्ये हरियाणातील कुरुक्षेत्र येथे 100 फूट खोल बोअरवेलमध्ये पडलेल्या 4 वर्षांचा प्रिन्स तुम्हाला आठवतच असेल. तो आज 24 वर्षाचा झाला असून तो कसा दिसतो. नेमकं काय करतो याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 21, 2026, 11:32 AM IST
Borewell Prince: 20 वर्षांपूर्वी 100 फूट खोल बोअरवेलमध्ये पडलेला प्रिन्स आठवतोय? आज 'असा' दिसतो!
Photo Credit: Social Media

Do You  Remember the prince who fell into a 100 foot deep borewell 20 years ago in Kurukshetra: 2006 साली हरियाणातील कुरुक्षेत्र जिल्ह्यात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली होती. त्यावेळी सगळ्या देशाचं लक्ष त्याच घटनेकडे होतं. ती घटना आज पुन्हा चर्चेत आली आहे. त्या वेळी कुरुक्षेत्र जिल्ह्यात खेळता खेळता केवळ ४ वर्षांचा असलेला प्रिन्स सिंग नावाचा मुलगा तब्बल  १०० फूट खोल बोअरवेलमध्ये पडला होता.  ही घटना घडताच संपूर्ण गावात आणि परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्या वेळी प्रिंसला वाचवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, पोलिस, बचाव पथक यांच्यासोबतच भारतीय लष्करालाही पाचारण करण्यात आले होते. तब्बल तीन दिवस सतत चाललेल्या मोठ्या बचाव अभियानानंतर अखेर प्रिंसला जिवंत बाहेर काढण्यात यश मिळाले. या घटनेने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले होते आणि तो “बोरवेल प्रिन्स” म्हणून ओळखला गेला.

Add Zee News as a Preferred Source

आता काय करतो प्रिन्स?

अपघातातून तब्बल तीन दिवसांनी जिवंत बाहेर पडलेला प्रिन्स आता मोठा झाला असून तो सध्या २४ वर्षाचा आहे. प्रिन्स सध्या अंबाला येथे आयआयटीमध्ये शिक्षण घेत आहे. कुरुक्षेत्रचे खासदार नवीन जिंदाल यांच्यासोबतच्या त्याच्या भेटीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पोलो सामना पाहण्यासाठी आलेल्या प्रिन्सशी जिंदाल यांनी संवाद साधला आणि त्याच्या तब्येतीची विचारपूस केली.लहानपणी मृत्यूच्या दारातून परत आलेल्या या मुलाचे आयुष्य आता पूर्णपणे बदलले आहे. तो स्वतःच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करत असून पुढे स्थिर भविष्य घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

कसा दिसतो आता प्रिन्स?

Borewell Prince

 
जुन्या आठवणींना उजाळा 

अलीकडेच त्याची भेट कुरुक्षेत्रचे खासदार नवीन जिंदाल यांच्याशी एका पोलो सामन्यादरम्यान झाली. या भेटीत दोघांनीही जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. जिंदल यांनी सांगितले की, त्या काळात प्रिंसला बोअरवेलमधून बाहेर काढल्यानंतर त्यांनी त्याला स्वतः खांद्यावर उचलले होते. आता तो तरुण आणि हेल्दी  झाल्याचे पाहून त्यांनी आनंद व्यक्त केला. प्रिंसनेही या संवादात आपला सध्याचा प्रवास सांगितला आणि तो आयटीआयमध्ये शिक्षण घेत असल्याचे स्पष्ट केले. सोशल मीडियावर या भेटीचा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून लोकांनीही या भावनिक भेटीवर  प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

 

ही संपूर्ण घटना पुन्हा एकदा दाखवते की एका भीषण अपघातातून वाचलेले मूल आज सामान्य आयुष्य जगत आहे आणि स्वतःच्या भविष्याकडे वाटचाल करत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Borewell Princehistoryharyana

इतर बातम्या

Mumbai Indians : 30 रुपयांनी बदललं जीवन, 4 विकेट घेऊन मुंबई...

स्पोर्ट्स