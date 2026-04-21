Borewell Prince: 20 वर्षांपूर्वी 100 फूट खोल बोअरवेलमध्ये पडलेला प्रिन्स आठवतोय? आज 'असा' दिसतो!

Do You Remember the prince who fell into a 100 foot deep borewell 20 years ago in Kurukshetra: 2006 साली हरियाणातील कुरुक्षेत्र जिल्ह्यात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली होती. त्यावेळी सगळ्या देशाचं लक्ष त्याच घटनेकडे होतं. ती घटना आज पुन्हा चर्चेत आली आहे. त्या वेळी कुरुक्षेत्र जिल्ह्यात खेळता खेळता केवळ ४ वर्षांचा असलेला प्रिन्स सिंग नावाचा मुलगा तब्बल १०० फूट खोल बोअरवेलमध्ये पडला होता. ही घटना घडताच संपूर्ण गावात आणि परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्या वेळी प्रिंसला वाचवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, पोलिस, बचाव पथक यांच्यासोबतच भारतीय लष्करालाही पाचारण करण्यात आले होते. तब्बल तीन दिवस सतत चाललेल्या मोठ्या बचाव अभियानानंतर अखेर प्रिंसला जिवंत बाहेर काढण्यात यश मिळाले. या घटनेने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले होते आणि तो “बोरवेल प्रिन्स” म्हणून ओळखला गेला.
अपघातातून तब्बल तीन दिवसांनी जिवंत बाहेर पडलेला प्रिन्स आता मोठा झाला असून तो सध्या २४ वर्षाचा आहे. प्रिन्स सध्या अंबाला येथे आयआयटीमध्ये शिक्षण घेत आहे. कुरुक्षेत्रचे खासदार नवीन जिंदाल यांच्यासोबतच्या त्याच्या भेटीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पोलो सामना पाहण्यासाठी आलेल्या प्रिन्सशी जिंदाल यांनी संवाद साधला आणि त्याच्या तब्येतीची विचारपूस केली.लहानपणी मृत्यूच्या दारातून परत आलेल्या या मुलाचे आयुष्य आता पूर्णपणे बदलले आहे. तो स्वतःच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करत असून पुढे स्थिर भविष्य घडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अलीकडेच त्याची भेट कुरुक्षेत्रचे खासदार नवीन जिंदाल यांच्याशी एका पोलो सामन्यादरम्यान झाली. या भेटीत दोघांनीही जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. जिंदल यांनी सांगितले की, त्या काळात प्रिंसला बोअरवेलमधून बाहेर काढल्यानंतर त्यांनी त्याला स्वतः खांद्यावर उचलले होते. आता तो तरुण आणि हेल्दी झाल्याचे पाहून त्यांनी आनंद व्यक्त केला. प्रिंसनेही या संवादात आपला सध्याचा प्रवास सांगितला आणि तो आयटीआयमध्ये शिक्षण घेत असल्याचे स्पष्ट केले. सोशल मीडियावर या भेटीचा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून लोकांनीही या भावनिक भेटीवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
हरियाणा के कुरुक्षेत्र के हल्दाहेड़ी गांव में प्रिंस नाम का 5 वर्षीय बच्चा 21 जुलाई 2006 को खेलते समय 50-60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था।
50 घंटे से अधिक चले भारतीय सेना के व्यापक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे 23 जुलाई 2006 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिसे देश में काफी… pic.twitter.com/V2KT57ZyLm
ही संपूर्ण घटना पुन्हा एकदा दाखवते की एका भीषण अपघातातून वाचलेले मूल आज सामान्य आयुष्य जगत आहे आणि स्वतःच्या भविष्याकडे वाटचाल करत आहे.