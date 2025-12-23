डॉक्टरकडून रुग्णाला बेदम मारहाण; हॉस्पिटमधील व्हिडीओने एकच खळबळ

आपण पाहत असतो की डॉक्टर रुग्णांसाठी खूप मेहनत घेतात. रुग्ण पूर्णपणे बरा व्हावा त्यावर देखील काम करत असतात. पण अलीकडेच आयजीएमसी हॉस्पिटलमधून डॉक्टरांच्या प्रतिमेला काळिमा फासणारी बातमी सोमोर आली आहे. आयजीएमसी या मल्टीस्पेशलिटी दवाखान्यात रुग्णाने उपचारादरम्यान आराम करण्याऱ्या पेशंन्ट आणि डॉक्टरमध्ये वाद सुरु झाला मग थेट हाणामारी सुरु झाली.
रुग्णावर कोणते उपचार सुरु होते?
कुपवी येथील रहिवासी असलेला अर्जून पनवार हा रुग्ण शिमला येथील एका इन्टीट्युटमध्ये शिक्षक आहे. तो एंडोस्कोपीसाठी रुग्णालयात आला होता. यादरम्यान डॉक्टरांनी त्याला दोन तास विश्रांती घेण्यास सांगितले. त्याचा एक्स-रे देखील घ्यावा लागला. त्यानंतर त्याला रिकाम्या वॉर्डमध्ये झोपण्यास सांगण्यात आले. तो झोपलेला असतानाच, डॉ राघव निरुला तिथे आला आणि रुग्णा आराम करण्यास रोखू लागला काही मिनिटांच्या बाचाबाचीनंतर आरोपी डॉक्टरने त्याच्यावर हल्ला केला.
व्हिडिओमध्ये दिसणारा दुसरा डॉक्टर निखिल, जो रुग्णाचा पाय धरून होता, त्याने सांगितले की तो हरियाणातील रेवाडीचा रहिवासी आहे आणि म्हणाला, "मी त्याला वाचवण्यासाठी गेलो होतो, पण मी व्हिडिओमध्ये कैद झालो." दरम्यान, रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी सांगितले की आरोपी डॉक्टरविरुद्ध यापूर्वी दोन-तीन तक्रारी आल्या आहेत आणि तो रुग्णांशी अयोग्य वर्तन करतो.
आरोग्यमंत्र्यांपर्यंतही पोहोचलं प्रकरण
हे संपूर्ण प्रकरण आता वाढले आहे आणि आरोग्यमंत्र्यांपर्यंतही पोहोचले आहे. हिमाचलचे आरोग्यमंत्री धनी राम शांडिल यांनी सांगितले की, असे वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही आणि ते डॉक्टरांना शोभणारे नाही. डॉ. राघव हे पल्मोनरी मेडिसिनमध्ये एसएआर आहेत आणि या प्रकरणात मोठी कारवाई केली जाईल. आरोग्य सचिव, आयजीएमसीचे एमएस आणि प्राचार्य यांना बोलावण्यात आले आहे. अशा घटना कुठेही घडू नयेत यासाठी चौकशी करून कारवाई केली जाईल.
SHOCKER Doctor beats up Patient at IGMC Shimla, Himachal's biggest hospital
IGMC Shimla claims Teacher Arjun Panwar was suffering from breathing difficulties & was resting after endoscopy
Patient said Doctor spoke rudely and the argument escalatedpic.twitter.com/Z4YWckcMeL
— News Algebra (@NewsAlgebraIND) December 22, 2025
संपूर्ण प्रकरणाबाबत आरोग्यमंत्री धनी राम शांडिल, आरोग्य सचिव एम. सुधा, आयजीएमसीचे एमएस डॉ. राहुल राव आणि कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. अनुपमा जोगता यांच्यात आता बैठक सुरू झाली आहे. दरम्यान हल्ला करणाऱ्या कंत्राटी डॉक्टराला निलंबित केले आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सर्व वरिष्ठांनी आणि आरोग्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली असता तातडीने कारवाई केली आहे.
कुठे आहे आयजीएमसी हॉस्पिटल?
आयजीएमसी हॉस्पिटल हे हिमाचल प्रदेशातील शिमल्यात स्थित आहे. आईजीएमसी हे शिमल्यातील मोठमोठ्या रुग्णालयापैकी एक आहे.