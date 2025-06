Ahmedabad Plane Crash: 'जरा माणुसकी दाखवा,' हॉस्टेल रिकामं करण्यास लावल्यानंतर डॉक्टरला अश्रू अनावर, 'हे इतकं सोपं नाही, माझी मुलगी...'

Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद विमान दुर्घटनेतून अजूनही अनेकजण सावरले नाहीयेत. एअर इंडिया फ्लाइट AI-171 चा अपघात मेघाणीनगरमधील BJ मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलजवळ झाला. यामुळे त्या परिसरात राहणाऱ्या डॉक्टर्स, विद्यार्थ्यांवरही दुहेरी आघात झाला. एकीकडे अपघाताचा मानसिक धक्का, तर दुसरीकडे अचानक हॉस्टेल रिकामं करण्याचा प्रशासनाचा आदेश अशा परिस्थितीत अनेकांचे डोळे पाणावले आहेत.

प्रशासनाने अपघातानंतर तपासासाठी काही हॉस्टेल इमारती तातडीने रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले. कमी वेळ आणि मानसिक धक्का बसलेलं डॉक्टर आणि वैद्यकीय विद्यार्थी आपल्या सामानासह लगेचच रात्रीत जागा सोडण्यासाठी धडपडू लागले. त्यातच डॉक्टर अनिल पनवार (Dr. Panwar) यांच्यावर तर दुहेरी संकट ओढावलं. ते राहत असलेली इमारतीला अपघात झाला आणि त्यांच्या मुलीला आणि घरकाम करणाऱ्या महिलेला गंभीर दुखापत झाली. दोघींचाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

डॉ. पनवार यांनी माध्यमांसमोर भावुक होत अपील केलं, “माझी मुलगी आणि घरकाम काम करणारी बाई रुग्णालयात आहेत. मी गुजरातचा नाही, इथे माझं कुणीही नाही. मी काल अपघाताच्या वेळी हॉस्पिटलमध्ये ड्युटीवर होतो. अचानक रात्री 9 वाजेपर्यंत हॉस्टेल रिकामं करा सांगितलं जातं आहे. हे इतकं सोपं नाही. कृपया दोन-तीन दिवस वेळ द्या… जरा माणुसकी दाखवा.” ते बोलताना त्यांना अश्रू आवरत नव्हते. ते म्हणाले “एक दिवस आधी अपघात झाला आणि दुसऱ्या दिवशी आम्हाला थेट हॉस्टेल सोडायला सांगितलं. माझी फक्त एकच विनंती आहे थोडा वेळ द्या.”

In a heartbreaking display, a highly qualified cardiac anesthesiologist professor is reduced to tears, begging for help from govt run by illiterate officials amidst #planecrash at the BJMC hostel,

Exposing the tragic betrayal of human dignity in our country.

