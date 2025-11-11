AK-47 सोबतच घेऊन फिरायची डॉक्टर शाहीन शाहीद; भारतातील महिलांना दहशतवादी संघटनेत... भयानक प्लान

Delhi Red Fort Blast Lady Doctor Shahin Shahid Pakistan Connection : दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटाने संपूर्ण देश हादरला आहे. 14 वर्षांनंतर, देशाची राजधानी अशा स्फोटाने हादरली आहे. स्फोटाची माहिती समोर येताच, दिल्ली पोलिस तसेच केंद्रीय यंत्रणांना सतर्कत झाल्या आहेत. तपास सुरू आहे, सीसीटीव्ही फुटेज स्कॅन केले जात आहे. आतापर्यंत या स्फोटात 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक लोक जखमीही झाले आहेत. त्याच वेळी, या स्फोटाचे पाकिस्तानशी असलेले दहशतवादी संबंधही समोर येत आहेत. ते फरिदाबाद दहशतवादी मॉड्यूलशी देखील जोडले जात आहे. यातच या प्रकरणी डॉक्टर शाहीन शाहीद या महिलेला अटक करण्यात आली आहे. डॉक्टर शाहीन शाहीद दहशतवादी शकीलची गर्लफ्रेंड आहे. ती सोबत AK-47 घेऊन फिरायची. तपासात तिच्याबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.
दहशतवादाच्या फरीदाबाद मॉड्युल प्रकरणी अटकेतील डॉक्टर शाहीन शाहीदचं जैश कनेक्शन समोर आलंय. जैश या दहशतवादी संघटनेसाठी भारतात महिला विंग आणि भरती करण्याची जबाबदारी शाहीन शाहीदवर होती. जैशच्या जमाम उल मोमीनात या महिला विंगच्या भारतातील शाखेची शाहीन ही प्रमुख आहे. सादिया अहजर ही जैशच्या महिला विंगची प्रमुख आहे. सादिया ही दहशतवादी मसूद अजहरची बहीण आहे.. तसंच सादिया अजहरचा पती कंदहार अपहरणाचा मास्टरमाईंड होता. डॉ. शाहीन शाहिद ही फरिदाबाद दहशतवादी कटात अटक झालेल्या डॉ. मुझम्मिल शकील यांची सहकारी आणि प्रेयसी होती.
या कारवाईत जैश-ए-मोहम्मद आणि अन्सार गजवत-उल-हिंदशी जोडलेल्या "व्हाइट-कॉलर" दहशतवादी मॉड्यूलचाही पर्दाफाश झाला. अटक करण्यात आलेल्या डॉक्टर शाहीनचे जैशशी थेट संबंध असल्याने ती उघडकीस येत आहे. असा दावा केला जात आहे की शाहीनने जैशच्या महिला शाखेच्या, जमात उल मोमिनतच्या भारतातील प्रमुख म्हणून काम केले होते. तिचे ध्येय भारतातील दहशतवादी गटात शक्य तितक्या जास्त महिलांची भरती करणे होते.
डॉ. शाहीनच्या अटकेमुळे मोठा कट उघड होण्याची भीती आहे. शाहीन ही लखनऊची रहिवासी असल्याचे सांगितले जाते. काश्मीर, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये पसरलेल्या दहशतवादी मॉड्यूलमध्ये तिच्या संशयित भूमिकेसाठी तिला अटक करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अटक केलेल्या डॉक्टरच्या कारमधून एके-74 रायफल जप्त करण्यात आली आहे. ती जिथे जायची तिथे तिच्या कारमध्ये एके-74 घेऊन जायची.