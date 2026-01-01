आतड्याच्या तुकड्यातून बनवला प्रायव्हेट पार्ट, डॉक्टरांनी 21 वर्षीय मुलीला 'असे' दिले नवीन जीवन!

Doctors Successful Surgery: मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यात राहणाऱ्या 21 वर्षीय एका तरुणीला जन्मापासूनच योनीचा विकास पूर्ण न झाल्याची दुर्मीळ स्थिती होती. या आजारामुळे तिचे गर्भाशय आणि योनीमार्ग योग्य रीतीने तयार झाले नव्हते. लहानपणापासूनच तिला स्वतः वेगळेपण जाणवू लागले, ज्यामुळे तिचा आत्मविश्वास कमी झाला आणि ती नैराश्यात बुडाली. मोठी होताना ही समस्या अधिक जाणवल्याने तिचे आयुष्य कठीण झाले होते. पुढे काय झालं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पालकांना मुलीची अवस्था लक्षात आल्यावर त्यांनी तिला खाजगी रुग्णालयात नेले. तेथे तपासणी केल्यानंतर तिला सागर येथील अनुभवी शल्यचिकित्सक डॉ. आर. एस. वर्मा यांच्याकडे पाठवले गेले. डॉ. वर्मा यांनी ही केस स्वीकारली आणि त्यांची सून डॉ. रुची (स्त्रीरोगतज्ज्ञ) तसेच मुलगा डॉ. अभिषेक यांच्या मदतीने उपचाराची योजना आखली.
ही शस्त्रक्रिया सुमारे दोन तास चालली आणि खूप आव्हानात्मक होती. डॉक्टरांनी आतड्याचा सुमारे 12 सेंटीमीटर लांबीचा भाग कापून तो कृत्रिम योनीमार्ग तयार करण्यासाठी वापरला. या भागाला पुरेसा रक्तपुरवठा होणे हे सर्वात मोठे आव्हान होते, कारण रक्त कमी झाल्यास तो भाग सडू शकला असता. ही ऑपरेशन यशस्वी झाले.
बुंदेलखंड विभागात अशी शस्त्रक्रिया प्रथमच झाली आहे. सामान्यतः असे गुंतागुंतीचे उपचार फक्त मोठ्या महानगरांतील रुग्णालयांत होतात, असे डॉ. आर. एस. वर्मा यांनी सांगितले. स्थानिक पातळीवर हे यश मिळवणे हे डॉक्टरांच्या टीमसाठी मोठे यश मानले जाते.
ऑपरेशननंतर तरुणी पूर्णपणे निरोगी झाली आहे. आता ती सामान्य आयुष्य जगू शकते. वैवाहिक जीवन जगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र जन्मजात आजारामुळे तिला आई होणे शक्य नाही. तरीही ही शस्त्रक्रिया तिच्या जीवनाला नवे वळण देणारी ठरली.
डॉ. वर्मा यांच्या कुटुंबातील डॉक्टरांच्या टीमने हे कठीण काम यशस्वी करून दाखवले. या यशामुळे इतर रुग्णांना आशा मिळाली आहे की, दुर्मीळ आजारांवरही स्थानिक पातळीवर उपचार शक्य आहेत. ही घटना वैद्यकीय क्षेत्रातील एक प्रेरणादायी उदाहरण बनली आहे.