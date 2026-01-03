English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  लग्नानंतर मुलीचा वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क राहतो? कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या!

लग्नानंतर मुलीचा वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क राहतो? कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या!

Married Daughter Rights: हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 मध्ये 2005 साली मोठी दुरुस्ती करण्यात आलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 3, 2026, 06:04 PM IST
विवाह कायदा

Married Daughter Rights: मुलीच्या लग्नानंतर माहेरच्या संपत्ती विभाजनावरुन अनेकदा वाद होताना आपण पाहिले असतील. लग्न झाल्यावर माहेरच्या संपत्तीत मुलीचा हक्क संपून जातो, असं म्हटलं जातं. मुलीला संपत्तीत कोणत्याही प्रकारचा वाटा दिला जात नाही. पण याबाबत कायदा काय सांगतो? कायद्याने मुलींना कोणते अधिकार दिले आहेत? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

कायद्यात मोठी दुरुस्ती 

हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 मध्ये 2005 साली मोठी दुरुस्ती करण्यात आली. या बदलानंतर मुलीला संपत्तीत मुलाप्रमाणेच पूर्ण समान अधिकार मिळाला. लग्न झालेली असो वा नसो, मुलगी आता संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या (एचयूएफ) पैतृक संपत्तीत सहभागी बनते. हा हक्क जन्मापासूनच असतो. म्हणजे मुलगी जन्मली की तिला संपत्तीत वाटा मिळण्याचा अधिकार आपोआप निर्माण होतो. लग्नानंतर मुलीचा हक्क संपतो, असे पूर्वी गैरसमज होते. पण आता कायद्याने तो पूर्णपणे नाकारला आहे.

संशोधन कधी लागू झाले?

हे संशोधन 9 सप्टेंबर 2005 पासून प्रभावी झाले. जर मुलगी या तारखेला जिवंत असेल तर तिला वडिलांच्या पैतृक संपत्तीत समान हिस्सा मिळतो. यासाठी वडील त्या तारखेला हयात असणे गरजेचे नाही. कारण मुलीचा सहभागी हक्क हा तिच्या जन्माशी जोडलेला आहे. उदाहरणार्थ जर वडिलांचा मृत्यू 2000 पूर्वी झाला तरीही 2005 मध्ये जिवंत असलेल्या मुलीला संपत्तीत वाटा मिळू शकतो.

विवाहित मुलीचा हक्क कसा लागू होतो?

लग्न झालेल्या मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत मुलाप्रमाणेच अधिकार आहे. ती एचयूएफची सहभागी असते आणि संपत्तीच्या विभाजनाची मागणी करू शकते. पूर्वी लग्नानंतर मुलगी सासरी गेल्यावर तिचा माहेरच्या संपत्तीत हक्क संपायचा असे मानले जायचे. पण आता कायद्याने तिला पूर्ण समानता दिली आहे. ही संपत्ती पैतृक असो वा संयुक्त कुटुंबाची, मुलीचा वाटा बंधनकारक आहे.एका प्रकरणात वडिलांचा मृत्यू 2000 पूर्वी झाला आणि बहिणीचे लग्न 1999 मध्ये झाले. तरीही बहिण 2005 मध्ये जिवंत असल्याने तिला संपत्तीत समान हिस्सा मिळाला. संपत्ती आई, मुलगा आणि बहिण यांच्यात तीन समान भागांत विभागली जाईल. मात्र सर्वांच्या संमतीने असमान विभाजनही शक्य आहे. मुलगी स्वतःचा वाटा सोडू इच्छित असल्यास तसे करू शकते.

संपत्ती विभाजनाचे नियम आणि कर 

संपत्तीचे विभाजन करताना सर्व सहभागींची सहमती महत्त्वाची आहे. जर पूर्ण विभाजन करायचे असेल, तर ते आयकर विभागाकडे नोंदवणे आवश्यक असते. अन्यथा कर विभाग एचयूएफला मान्यता देणार नाही. विभाजनात हिस्सा नेहमी समान असणे बंधनकारक नाही, पण मूलभूत हक्क समानच राहतो, असंही कायद्यात म्हटलंय. 

कायद्याचे महत्त्व 

या संशोधनाने मुलींना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत केले आहे. पूर्वीच्या भेदभावाला छेद देऊन समानतेचा अधिकार दिलाय. आता कोणतीही मुलगी, विवाहित असली तरी, वडिलांच्या संपत्तीत आपला हक्क मागू शकते. हे बदल सामाजिक न्यायासाठी महत्त्वाचे आहेत आणि कुटुंबातील संपत्ती विवाद कमी करण्यास मदत करतात. मात्र हक्क मागण्यासाठी वेळेवर कायदेशीर पावले उचलणे उचित ठरेल, असेही स्पष्ट करणयात आले आहे.

