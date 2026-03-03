अमेरिकेप्रमाणे भारताचे इतर देशांमध्येही लष्करी तळ आहेत का?

Iran Israel War : इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायल संयुक्तपणे इराणवर हल्ले करत आहेत. इस्त्रायला टक्कर देताना इराणने जबरदस्त खेळी केली आहे. इस्त्रायल हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देताना इराणने मध्य पूर्वेतील विविध देशांमधील अमेरिकेच्या लष्करी, हवाई आणि नौदल तळांवर हल्ले केले आहेत. 8 पेक्षा अधिक देशातं अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर इराणने क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. अमेरिकेप्रमाणे भारताचीही परदेशात स्वतःचे लष्करी आणि हवाई तळ स्थापन केले आहेत का? असा प्रश वारंवार इंटरनेटवर सर्च केला जात आहे.
मध्य पूर्व देशांना इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील युद्धाची झळ बसली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून, इराण मध्य पूर्व आणि इस्रायलमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ला करत आहे. इराणने कुवेत, बहरीन, दुबई, ओमान आणि कतारमधील सर्व अमेरिकन लष्करी तळांना टार्गेट केले आहे. अमेरिका इराणविरुद्ध हल्ले करण्यासाठी या परदेशी हवाई आणि नौदल तळांचा वापर करत आहे.
अमेरिकेप्रमाणे भारताने परदेशात लष्करी तळ स्थापन केले आहेत का असा प्रश्न विचारला जात आहे. संकटाच्या काळात परदेशातील लष्करी तळ खूप उपयुक्त ठरतात. भारताचा विचार केला तर, अधिकृतपणे, देशाबाहेर असे कोणतेही लष्करी तळ नाहीत ज्यातून युद्धाशी संबंधित कारवाया करता येतील. लष्कर क्षेत्रातील तज्ञांनी याबाबत माहिती दिली. संकटाच्या वेळी दुसऱ्या देशाकडून मदत मिळविण्यासाठी भारताचा इतर कोणत्याही देशाशी लेखी करार नाही. तथापि, असे अनेक प्रसंग आले आहेत जेव्हा भारताने आपल्या शेजारी देशांच्या बाजूने उभे राहून काम केले आहे, मग ते श्रीलंका असो वा मालदीव. जेव्हा जेव्हा या देशांनी संकटाच्या वेळी मदत मागितली आहे तेव्हा भारताच्या नौदलाने आणि हवाई दलाने मदत केली आहे.
भारताचा कोणत्याही शेजारी देशाशी असा कोणताही लेखी लष्करी करार केलेला नाही. मानवतावादी दृष्टिकोनातून चांगला शेजारी म्हणून भारत अनेक देशांना मदत करतो. भारत कोणत्याही देशाला लष्करी मदत देण्यास वचनबद्ध नाही किंवा कोणत्याही देशाकडून अशी मदत मिळविण्यासाठी करार केलेला नाही. भारताचे देशाबाहेर कोणतेही परदेशात लष्करी तळ नाहीत. किंवा भारताने इतर देशांसोबत संयुक्तपणे वापरता येतील असे कोणतेही लष्करी किंवा हवाई तळ विकसित केलेले नाहीत. भारताने परदेशात लष्करी तळ विकसित केले आहेत असे दर्शविणारी कोणतीही सार्वजनिक माहिती नाही. शिवाय, तज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे, भारताचा इतर कोणत्याही देशाशी लष्करी मदत सामायिक करण्यासाठी कोणताही करार नाही. भारत या बाबतीत स्वावलंबी आहे.