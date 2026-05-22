'डॉलर ₹100 वर गेल्यास दिल्लीत तुमचा सत्कार करायचाय', मोदींना पत्र पाठवून कोणी मागितला वेळ? 'जे काँग्रेसला...'

Letter To PM Modi 100 Rs Per Dollar: दिवसोंदिवस रुपयाचे मूल्य पडत असतानाच लवकरच डॉलर 100 रुपयांचा टप्पा ओलांडेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर मोदींना एक पत्र पाठवण्यात आलं आहे.
Letter To PM Modi 100 Rs Per Dollar: देशातील वाढती महागाई आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाची घसरती किंमत यावरून केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांकडून नवनवीन क्लृप्त्या शोधल्या जात आहेत. अशातच महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याने लिहिलेलं पत्र सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. माजी राज्यमंत्री सुबोध सावजी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक अजब आणि कमालीचे उपरोधिक पत्र पाठवले आहे. राजकीय वर्तुळाच सध्या याच पत्राची चर्चा आहे.
"देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ज्या दिवशी एका डॉलरची किंमत 100 रुपये होईल, त्या दिवशी आम्ही दिल्लीत येऊन आपला स्वखर्चाने भव्य सत्कार करू, त्यासाठी आम्हाला वेळ द्यावी," अशी खोचक मागणी सुबोध सावजी यांनी या पत्राद्वारे पंतप्रधान मोदींना पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे.
सुबोध सावजी यांनी आपल्या पत्रात केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर आणि राजकीय भूमिकेवर अत्यंत शेलक्या शब्दांत टीका केली आहे. "भारत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ज्या दिवशी एका डॉलरची किंमत 100 रुपये होईल, तो दिवस देशासाठी सुवर्ण अक्षराने लिहून ठेवण्यासारखा असेल. आपल्या ‘विश्वगुरू’ नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि देशातील भाजपशासित राज्यांमुळे भारत देशाला हा बहुमान मिळणे आता निश्चित झाले आहे. गेल्या 70 वर्षांत काँग्रेसला हा बहुमान मिळवता आला नाही," असा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे.
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या या पत्रात सावजी यांनी भाजपच्या राजकीय अजेंड्यावरही थेट निशाणा साधला आहे. "देशात जातीयवाद, धर्मवाद आणि जुमलेबाजी यावर आपण सरकारे आणत आहात, याचाही देशवासियांना खूप मोठा अभिमान आहे," असा सणसणीत टोला त्यांनी लगावला आहे. एका डॉलरची किंमत 100 रुपये होणे ही गोष्ट गोरगरीब आणि अडाणी जनतेला आभाळाएवढी मोठी वाटणार आहे, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
"जे काम 70 वर्षात काँग्रेस करू शकली नाही, ते तुमच्या कारकिर्दीत पूर्ण होत आहे. ज्या दिवशी डॉलर शंभर रुपयांवर पोहोचेल, त्या दिवशी आम्ही आपल्या पदाला साजेसा असा जाहीर मानसन्मान आणि बहुमान दिल्लीत येऊन स्वखर्चाने करणार आहोत. त्यासाठी आपण आम्हाला वेळ आणि तारीख द्यावी," अशी मागणी करत सुबोध सावजी यांनी पत्राचा शेवट केला आहे.