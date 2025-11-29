'तू मरत का नाहीस' म्हणत सहजिल्हाधिकाराच्या पत्नीचे गंभीर आरोप, रुग्णालयात व्हेंटिलेटरवर असताना....

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Crime News : सरकारी पदावर कार्यरत असलेल्या पतीने पार केल्या सर्व सीमा! पत्नीने सांगितलं, घराच्या 4 भिंतीत घडलेलं भयानक कृत्य; ऐकताच पाया खालची जमिनच सरकून जाईल   

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 29, 2025, 08:25 PM IST
एका विवाहित महिलेने तिच्या पतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. इंदूरमध्ये हुंड्यासाठी छळाचा एक गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे, जिथे एका विवाहित महिलेने तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांवर तिचा दीर्घकाळ मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे. पीडितेच्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी तिचा पती राहुल चौहान आणि इतर आरोपींविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे आणि तपास सुरू केला आहे.

लग्नानंतर छळ वाढला

पीडित महिलेने पोलिसांना सांगितले की तिचे लग्न १६ डिसेंबर २०१८ रोजी राहुल चौहानशी झाले होते. लग्नानंतर काही काळातच हुंड्यावरून वाद सुरू झाले. तिचा पती राहुल आणि तिची सासू तिला "कमी हुंडा" आणल्याबद्दल सतत टोमणे मारत होते. हळूहळू, तणाव वाढत गेला आणि या मानसिक छळाचे रूपांतर शारीरिक हिंसाचारात झाले.

छळ सुरूच राहिला

तक्रारीत पीडितेने म्हटले आहे की, लग्नानंतर राहुल तिला दिल्लीला घेऊन गेला, जिथे तो तिच्यावर अत्याचार करत असे आणि वारंवार मानसिक छळ करत असे. राहुलची खरगोन येथे नियुक्ती झाली तरीही परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही. छळ सुरूच राहिला. महिलेने सांगितले की राहुल तिला वारंवार मारहाण करत असे आणि घटस्फोट देण्याची धमकीही देत ​​असे. एका घटनेची आठवण करून देताना तिने सांगितले की, ती तिच्या आईशी फोनवर बोलत असताना राहुलने तिचा मोबाईल फोन तोडला आणि तिला निर्दयीपणे मारहाण केली.

गरोदर असूनही छळ

सर्वात वेदनादायक आरोप म्हणजे २०२० मध्ये, पीडिता गर्भवती असताना, राहुल तिला मारहाण करत राहिला. मारहाणीमुळे गर्भपात झाला. या घटनेनंतरही, सासरच्या लोकांचे वर्तन बदलले नाही आणि छळ सुरूच राहिला.

तिच्या पालकांच्या घरी तक्रारी

सतत छळाला कंटाळून, पीडिता २०२२ मध्ये तिच्या पालकांच्या घरी परतली. तिने वेळोवेळी तक्रारी केल्या, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. आता, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलिसांनी मंदसौरमध्ये पूर्वी एसडीएम पदावर राहिलेले राहुल चौहान यांच्याविरुद्ध हुंडा छळ आणि इतर संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.

