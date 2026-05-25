/‘कॉकरोच जनता पार्टी’वरून सुप्रीम कोर्टात याचिका; “भावनिक होऊ नका” म्हणत तातडीच्या सुनावणीस नकार

सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आलेल्या “कॉकरोच जनता पार्टी” (CJP) संदर्भातील वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या गटाशी संबंधित कथित हालचालींची CBI चौकशी करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, “या मुद्द्यावर इतके भावनिक होण्याची गरज नाही,” अशी टिप्पणी करत याचिकाकर्त्यांना संयमाचा सल्ला दिला.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित वकील एन. के. गोस्वामी यांनी दावा केला की, “कॉकरोच जनता पार्टी” न्यायपालिकेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच काही बनावट वकिलांबाबतही CBI चौकशीची मागणी करण्यात आली. मात्र कोर्टाने या टप्प्यावर तातडीच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. “पुढील काही दिवसांत या मुद्द्याकडे पाहू,” असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
दरम्यान, “कॉकरोच जनता पार्टी” ही गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर झपाट्याने लोकप्रिय झालेली एक व्यंगात्मक डिजिटल चळवळ आहे. ही चळवळ 16 मे 2026 रोजी अभिजीत दिपके यांनी सुरू केली. ते मूळचे महाराष्ट्रातील औरंगाबादचे असून पूर्वी आम आदमी पक्षाच्या सोशल मीडिया विभागाशी संबंधित होते. सध्या ते अमेरिकेतील बॉस्टन विद्यापीठात पब्लिक रिलेशन्सचे शिक्षण घेत असल्याचे सांगितले जाते.
ही चळवळ सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीदरम्यान बेरोजगार तरुणांबाबत करण्यात आलेल्या “कॉकरोच” आणि “parasites” या टिप्पणींनंतर सुरू झाली. “#MainBhiCockroach” हा हॅशटॅग काही तासांतच सोशल मीडियावर ट्रेंड झाला आणि लाखो युवक या मोहिमेशी जोडले गेले. CJP स्वतःला “Gen Z” चा आवाज म्हणवते आणि बेरोजगारी, पेपरफुटी, व्यवस्था आणि राजकीय असंतोष यांसारख्या मुद्द्यांवर व्यंगात्मक शैलीत भूमिका मांडत आहे.
या चळवळीला मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडिया प्रतिसाद मिळाला असला तरी त्यावर टीकाही होत आहे. काही जणांच्या मते हा केवळ डिजिटल ट्रेंड आहे, तर काही जण त्याला युवकांच्या असंतोषाचे प्रतीक मानत आहेत. काही अहवालांनुसार या चळवळीच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर कारवाईही करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे आता “कॉकरोच जनता पार्टी” हा केवळ इंटरनेटवरील विनोद किंवा ट्रेंड राहिलेला नसून, तो न्यायपालिका, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सोशल मीडिया राजकारण यांच्या संगमावर उभा असलेला नवा वाद बनला आहे.