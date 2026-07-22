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ज्यांच्यामुळे CJP चा जन्म झाला त्याच CJI सूर्यकांत यांच्यासमोर संसद आंदोलन लाठीचार्ज प्रकरण आलं असता म्हणाले, 'आमचा वेळ...'

मोर्चादरम्यान विद्यार्थी आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले, 'आमचा वेळ वाया घालवू नका.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 22, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:03 PM IST
ज्यांच्यामुळे CJP चा जन्म झाला त्याच CJI सूर्यकांत यांच्यासमोर संसद आंदोलन लाठीचार्ज प्रकरण आलं असता म्हणाले, 'आमचा वेळ...'
Image Credit: CJI On police lathicharge on CJP protesters

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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ज्यांच्यामुळे CJP चा जन्म झाला त्याच CJI सूर्यकांत यांच्यासमोर संसद आंदोलन लाठीचार्ज प्रकरण आलं असता म्हणाले, 'आमचा वेळ...'
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