ज्यांच्यामुळे CJP चा जन्म झाला त्याच CJI सूर्यकांत यांच्यासमोर संसद आंदोलन लाठीचार्ज प्रकरण आलं असता म्हणाले, 'आमचा वेळ...'

नीट पेपरफुटीसंदर्भात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी तरुणाईनने जंतरमंतर वर आंदोलन पुकारले आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात लाखो विद्यार्थी सहभागी झाले आहे. 20 जुलै रोजी या आंदोलनाला हिंसक वळण लाभले. आंदोलनात पोलिसांनी केलेली कारवाईचे प्रकरण बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. एका वकीलाने विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज आणि कारवाईबाबत कोर्टाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र या मागणीवर कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीचार्ज आणि कारवाईवर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. तसंच, आमचा वेळ वाया घालवू नका, असंदेखील म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर केलेल्या कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला होता. नीट परीक्षा पद्धतीत सुधारणा आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) बरखास्त करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायालयात अपील करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. खंडपीठाने वकिलाला सांगितले, "तुम्ही तुमचा आणि आमचा वेळ वाया घालवत आहात."
सुनावणी दरम्यान, वकीलांनी पोलिसांच्या कारवाईचे काही व्हिडिओ कोर्टाला दाखवण्याची परवानगी मागितली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत, आम्हाला व्हिडिओमध्ये रस नाही आणि ते पाहण्यासाठी आमच्याकडे वेळही नाही, असं म्हटलं आहे.
दरम्यान, नीट (NEET) परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांशी संबंधित एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित आहे. त्या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) यांच्याकडून आधीच प्रतिसाद मागवला आहे. त्यामुळे, विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईसंदर्भातील या नवीन विनंतीवर न्यायालयाने स्वतंत्रपणे हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
दरम्यान, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत राजधानी दिल्ली गाजवणाऱ्या तरुणाईचा आक्रोश पाहिल्यानंतर अखेर राजकीय नेतेही आंदोलनाच्या मैदानात उतरले आहेत. अनेक नेत्यांनी मंगळवारी अभिजीत दिपके यांच्यासह आंदोलकांची भेट घेतली. तसंच, आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून सरकारने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांना मध्यस्थीसाठी पाठवले आहे. थोड्याच वेळात हे दोन मंत्री भेट घेणार आहेत.