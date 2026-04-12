Marathi News
  • भारत
  Dosa Batter Death Case : डोशाचं पीठ ओके होतं, मग त्या दोन चिमुकलींचा मृत्यू कशामुळे? तपासात उघड झालं धक्कादायक कृत्य

Dosa Batter Death Case : डोशाचं पीठ ओके होतं, मग त्या दोन चिमुकलींचा मृत्यू कशामुळे? तपासात उघड झालं धक्कादायक कृत्य

Ahmedabad Toddler Sisters Dosa Batter Death : गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये डोसा खावून दोन चिमुकलींनी जीव गमावल्याची बातमी समोर आली होती. या प्रकरणात धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी चांगलाच फासा आवळला आहे. नेमकं काय घडलं? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 12, 2026, 06:47 PM IST
Dosa Batter Death Case : डोशाचं पीठ ओके होतं, मग त्या दोन चिमुकलींचा मृत्यू कशामुळे? तपासात उघड झालं धक्कादायक कृत्य

Ahmedabad Girls Death Case : गुजरातच्या अहमदाबादमधील प्रजापती कुटुंबाच्या दोन निष्पाप मुलींच्या संशयास्पद मृत्यूने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. सुरुवातीला, हे प्रकरण अन्न विषबाधेमुळे या दोघींचा जीव गेल्याच वाटतं होतं. पण आता या प्रकरणातील धक्कादायक खुलासा समोर येत आहे. जसजसा तपास पुढे जात आहे तसतसा हा प्रकार आणखी खोलात जात आहे. पोलिस या प्रकरणाचा कसून तपसा करत आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी मुलींचे वडिल विमल आणि आई भावना यांची कसून चौकशी केली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विमल यांची दोन तास कसून चौकशी झाली. क्राइम ब्रांचने केलेल्या चौकशी धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. 

वडिलांनी पोलिसांना काय सांगितले?

चौकशीदरम्यान, विमल प्रजापतीने आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आणि आपण आपल्या मुलींची हत्या केली नसल्याचे सांगितले. खाद्यपदार्थातील विषारी पदार्थामुळे ही घटना घडली असावी, असे तो म्हणाला. दरम्यान, मुलींची आई, भावना, सध्या रुग्णालयात दाखल आहे. ती बरी झाल्यावर पोलीस तिचीही चौकशी करतील, ज्यामुळे या प्रकरणातील महत्त्वाचे पैलू समोर येऊ शकतात.

डायरीत नेमकं काय? 

प्रजापती कुटुंबाच्या घरात एक डायरी सापडली आहे. त्यामध्ये प्रजापती कुटुंबाला मुलगा व्हावा ही तीव्र इच्छा होती. एवढंच नव्हे तर मुलगा झाल्यावर मंदिरात येऊन नवस फेडू असं एका ओळीत डायरीत लिहिलं होतं. मुलगा व्हावा यासाठी नवस केल्याचा उल्लेख यामध्ये आढळला आहे. तीन महिन्यांच्या राहाचा जन्म होण्यापूर्वीच डायरीत लिहिला होता मजकूर. 

ॲल्युमिनियम फॉस्फेट अन् 2 पाकिटं 

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलींसह पालकांच्या रक्ताच्या नमुन्यांमध्ये ॲल्युमिनियम फॉस्फेट आणि झिंकचे प्रमाणाबाहेर आढळल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमलने आपल्या दोन मुलींच्या मृत्यूच्या अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच 'सेल्फोस' हे उंदीरनाशक खरेदी केले होते. याची 10 पाकिटे आणली होती. ज्यातील 2 पाकिटे गायब असल्याच पोलिसांनी सांगितलं आहे. आता मुलींच्या शवविच्छेदन अहवालाची प्रतिक्षा पोलीस करत आहेत. ज्यामध्ये या सगळ्या प्रकाराचा खुलासा होईल. 

नेमकं काय घडलं होतं? 

पोलिसांनी या प्रकरणात सांगितले होते की, प्रजापती कुटुंबांनी विकतचे डोशाचे पीठ आणले होते. विमल आणि भावना यांच्यासोबतच त्यांच्या दोन चिमुकल्यांनी या पीठापासून तयार केलेल्या डोशांचे सेवन केले. या डोसामुळे त्यांना विषबाधा झाल्याच डॉक्टरांनी सांगितलं. या विषवाधेमुळे दोन चिमुकल्यांनी आपला जीव गमावला. तसेच भावना या देखील रुग्णालयात दाखल आहेत. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

