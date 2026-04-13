Dosa Batter Death Case : डोशाचं पीठ, डायरी, राहाचा मृतदेह बाहेर काढला... पोलिसांच्या मनात नेमकं काय? पोस्टमार्टम सोडणवार गुंता

Ahmedabad Toddler Sisters Dosa Batter Death : अहमदाबादमधील प्रजापती कुटुंबातील 2 मुलींचा डोशाचा पीठातून विषबाधा झाल्यामुळे मृत्यू झाला असं प्रकरण समोर आलं. या प्रकरणाला आता वेगळंच वळण मिळालं आहे. यामधील 3 महिन्याच्या बाळाचा मृतदेह पोस्टमार्टमला पाठवण्यात आलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 13, 2026, 04:02 PM IST
गुजरात अहमदाबादमधील चांदखेडा क्षेत्रात 4 एप्रिल रोजी डोसा खाण्यामुळे 2 मुलींना उल्टी झाली आणि त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या दिवशी दोन्ही मुलांवर अंत्यसंस्कार करुन मृतदेह पुरले गेले. मात्र आता या प्रकरणाला वेगळंच वळण मिळालं आहे. विषबाधा की घातपात असा पोलिसांना संशय असून या प्रकरणात तीन महिन्याच्या बाळाचा मृतदेह बाहेर काढून पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. या प्रकरणाने गेल्या आठवड्याभरात वेगळंच वळण घेतलं आहे. पोलिसांना नेमकी कसली शंका? प्रजापती कुटुंबाचं घरं तपासलं असता सापडल्या नको त्या गोष्टी?

कुटुंबाचा काय आरोप? 

प्रजापती कुटुंबिय आणि नातेवाईकांचा आरोप आहे की, मारुती प्लाझा सोसायटीत राहणाऱ्या विमल प्रजापती यांनी घनश्याम डेअरीमधून डोसाचं तयार पीठ आणलं होतं. या पीठापासून तयार केलेले डोसे विमल, पत्नी आण दोन्ही मुलींनी खाल्ले. हे डोसे खाल्ल्यानंतर चौघांची तब्बेत बिघडली. यामध्ये 3 वर्षी राहा आणि 4 वर्षीय मिश्री यांना उल्टी झाली आणि यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. तिथेच विमल प्रजापती आणि पत्नी भावना प्रजापती यांना KD रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. 

पोलिस ऍक्शन मोडवर 

पोलिसांनी डेअरीमधून सँपल घेऊन चौकशी सुरु केली आहे. डोशाच्या पिठाची क्वालिटी जाणून घेण्यासाठी FSL टीमने घनश्याम डेअरीमधून सँपल घेऊन तपास सुरु केला आहे. तसेच तीन महिन्याच्या बाळाचा मृतदेह बाहेर काढून पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात येत आहे. याच डेअरीमधून जवळपास 200 लोकांनी ते बॅटर खरेदी केलं होतं. त्यामुळे त्या 200 लोकांची चौकशी सुरु आहे. इतर कुणाला याचा त्रास झाला नाही ना त्याचा तपास पोलिस करत आहेत.

3 महिन्याच्या राहाला डोसा भरवल्यामुळे विचारले प्रश्न? 

या प्रकारात 3 महिन्यांच्या राहाचा मृत्यू झाला आहे. पण 6 महिन्यांपर्यंत बाळाला फक्त आईचं दूध दिलं जातं. मग या 3 महिन्यांच्या मुलीला डोसा कसा भरवला? असा प्रश्न विचारला जात आहे. पोलिस आता विसरा आणि फॉरेन्सिक रिपोर्टची वाट पाहत आहेत. ज्यावरुन मृत्यूचं खरं कारण स्पष्ट होईल. 

भावनाच्या डायरीने उलगडले सत्य 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात मुलींची हत्या तर करण्यात आलेली नाही ना? अशी शंकेची पाल पोलिसांच्या मनात चुकचुकली. कारण प्रजापतींच्या घरात एक डायरी सापडली. जी डायरी भावनाची असून तिला मुलगा हवा असल्याचा खुलासा झाला आहे. एका पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, भावनाच्या डायरीत मुलगा झाला तर मंदिरात जाऊन ती नवस फेडेल, असा उल्लेख आहे. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

