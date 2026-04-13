Dosa Batter Death Case : डोशाचं पीठ, डायरी, राहाचा मृतदेह बाहेर काढला... पोलिसांच्या मनात नेमकं काय? पोस्टमार्टम सोडणवार गुंता

गुजरात अहमदाबादमधील चांदखेडा क्षेत्रात 4 एप्रिल रोजी डोसा खाण्यामुळे 2 मुलींना उल्टी झाली आणि त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या दिवशी दोन्ही मुलांवर अंत्यसंस्कार करुन मृतदेह पुरले गेले. मात्र आता या प्रकरणाला वेगळंच वळण मिळालं आहे. विषबाधा की घातपात असा पोलिसांना संशय असून या प्रकरणात तीन महिन्याच्या बाळाचा मृतदेह बाहेर काढून पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. या प्रकरणाने गेल्या आठवड्याभरात वेगळंच वळण घेतलं आहे. पोलिसांना नेमकी कसली शंका? प्रजापती कुटुंबाचं घरं तपासलं असता सापडल्या नको त्या गोष्टी?
प्रजापती कुटुंबिय आणि नातेवाईकांचा आरोप आहे की, मारुती प्लाझा सोसायटीत राहणाऱ्या विमल प्रजापती यांनी घनश्याम डेअरीमधून डोसाचं तयार पीठ आणलं होतं. या पीठापासून तयार केलेले डोसे विमल, पत्नी आण दोन्ही मुलींनी खाल्ले. हे डोसे खाल्ल्यानंतर चौघांची तब्बेत बिघडली. यामध्ये 3 वर्षी राहा आणि 4 वर्षीय मिश्री यांना उल्टी झाली आणि यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. तिथेच विमल प्रजापती आणि पत्नी भावना प्रजापती यांना KD रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
पोलिसांनी डेअरीमधून सँपल घेऊन चौकशी सुरु केली आहे. डोशाच्या पिठाची क्वालिटी जाणून घेण्यासाठी FSL टीमने घनश्याम डेअरीमधून सँपल घेऊन तपास सुरु केला आहे. तसेच तीन महिन्याच्या बाळाचा मृतदेह बाहेर काढून पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात येत आहे. याच डेअरीमधून जवळपास 200 लोकांनी ते बॅटर खरेदी केलं होतं. त्यामुळे त्या 200 लोकांची चौकशी सुरु आहे. इतर कुणाला याचा त्रास झाला नाही ना त्याचा तपास पोलिस करत आहेत.
या प्रकारात 3 महिन्यांच्या राहाचा मृत्यू झाला आहे. पण 6 महिन्यांपर्यंत बाळाला फक्त आईचं दूध दिलं जातं. मग या 3 महिन्यांच्या मुलीला डोसा कसा भरवला? असा प्रश्न विचारला जात आहे. पोलिस आता विसरा आणि फॉरेन्सिक रिपोर्टची वाट पाहत आहेत. ज्यावरुन मृत्यूचं खरं कारण स्पष्ट होईल.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात मुलींची हत्या तर करण्यात आलेली नाही ना? अशी शंकेची पाल पोलिसांच्या मनात चुकचुकली. कारण प्रजापतींच्या घरात एक डायरी सापडली. जी डायरी भावनाची असून तिला मुलगा हवा असल्याचा खुलासा झाला आहे. एका पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, भावनाच्या डायरीत मुलगा झाला तर मंदिरात जाऊन ती नवस फेडेल, असा उल्लेख आहे.