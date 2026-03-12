English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • रक्तरंजित थरार! एका निर्दयी बापाने 8 वर्षीच्या मुलीसह पत्नीची केली हत्या, रात्रभर मृतदेहांजवळ बसून...

रक्तरंजित थरार! एका निर्दयी बापाने 8 वर्षीच्या मुलीसह पत्नीची केली हत्या, रात्रभर मृतदेहांजवळ बसून...

Double Murder : राजस्थानमधील जयपूरमध्ये भयानक घटना समोर आली आहे. घरगुती वादातून एका व्यक्तीने आपल्या पत्नी आणि 8 वर्षांच्या मुलीची तलवारीने हत्या केली. त्यानंतर तो रात्रभर मृतदेहांजवळ बसून होता. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 12, 2026, 08:47 PM IST
रक्तरंजित थरार! एका निर्दयी बापाने 8 वर्षीच्या मुलीसह पत्नीची केली हत्या, रात्रभर मृतदेहांजवळ बसून...

Double Murder : राजस्थानातील ग्रामीण भागातील जयपूरमध्ये दुहेरी हत्याकांडाने एकच खळबळ माजली आहे. एका व्यक्तीने आपल्या पत्नी आणि निष्पाप 8 वर्षीय मुलीचीही तलवारीने हत्या केली. या घटनेनंतर तो त्या मृतदेहाजवळ रात्रभर बसून होता. या दुहेरी हत्याकांडानंतर तो घटनास्थळावरून पळून न जाता त्याने पोलीस स्टेशन गाठवले. 

Add Zee News as a Preferred Source

ही घटना बुधवारी रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार घरगुती वादातून पतीने तलवार काढून पत्नी आणि निष्पाप मुलीवर वार केले. रात्रभर घर शांत आणि रक्ताळलेले होतं. गुरुवारी सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास काही गावकरी घराजवळून जात असताना, आरोपी बाहेर पडला आणि शांतपणे म्हणाला, "मी माझ्या पत्नी आणि मुलीची हत्या केली आहे." त्याच्या पत्नीचं नाव सरोज देवी आणि 8 वर्षांची मुलगी वंशिका असं होतं. 

घटनास्थळ पाहून पोलीस म्हणाले की हा हल्ला इतका जीवघेणा होता की दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. घटनेच्या वेळी पत्नी नुकतीच झोपायला गेली होती, तर मूल गाढ झोपेत होते. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे गावात भीतीचे वातावरण आहे.

 

हेसुद्धा वाचा - हाहाकार! अणुबॉम्बचा हल्ला झाला तर iकसं होईल अख्खं शहर उद्ध्वस्त! काही सेकंदांत होणाऱ्या विनाशाची भीषणता दाखवणारा AI Video

 

घटनेनंतर आरोपी मोखमपुरा पोलीस ठाण्यात गेला आणि पोलिसांना संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. आरोपीने हत्येचे वर्णन ऐकून पोलिसही थक्क झाले. पोलिसांचे एक पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली.

पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतले असून दुडू उपजिल्हा रुग्णालयातील शवागारात ठेवले आहेत. घटनास्थळी पोहोचलेल्या एफएसएल टीमने घटनास्थळावरून महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले आहेत जेणेकरून सखोल तपास करुन मारेकऱ्याला शिक्षेसाठी मदत होईल.

 

हेसुद्धा वाचा - Israel Iran War : अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्ध कोण थांबवू शकतं? 10 शक्तिशाली नेते करु शकतात डोनाल्ड ट्रम्प - खामेनेईमध्ये मध्यस्थी

 

मोकमपुरा पोलीस स्टेशनचे अधिकारी सुरेश गुर्जर म्हणाले की, सुरुवातीच्या तपासात पती-पत्नीमध्ये घरगुती वाद आणि आर्थिक अडचणी असल्याचे तपासात समोर आलं आहे. हा वाद गेल्या काही काळापासून सुरू होता आणि बुधवारी हा वाद वाढला. पण, घटनेचे खरे कारण शोधण्यासाठी पोलीस प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूचा गांभीर्याने तपास करत आहेत.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
double murdermurder casejaipurHusband Kills Wife and DaughterDouble Murder Case

इतर बातम्या

LPG संदर्भात केंद्र सरकारची मोठी घोषणा! सिलेंडर बुकिंगसंदर्...

भारत