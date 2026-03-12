रक्तरंजित थरार! एका निर्दयी बापाने 8 वर्षीच्या मुलीसह पत्नीची केली हत्या, रात्रभर मृतदेहांजवळ बसून...

Double Murder : राजस्थानातील ग्रामीण भागातील जयपूरमध्ये दुहेरी हत्याकांडाने एकच खळबळ माजली आहे. एका व्यक्तीने आपल्या पत्नी आणि निष्पाप 8 वर्षीय मुलीचीही तलवारीने हत्या केली. या घटनेनंतर तो त्या मृतदेहाजवळ रात्रभर बसून होता. या दुहेरी हत्याकांडानंतर तो घटनास्थळावरून पळून न जाता त्याने पोलीस स्टेशन गाठवले.
ही घटना बुधवारी रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार घरगुती वादातून पतीने तलवार काढून पत्नी आणि निष्पाप मुलीवर वार केले. रात्रभर घर शांत आणि रक्ताळलेले होतं. गुरुवारी सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास काही गावकरी घराजवळून जात असताना, आरोपी बाहेर पडला आणि शांतपणे म्हणाला, "मी माझ्या पत्नी आणि मुलीची हत्या केली आहे." त्याच्या पत्नीचं नाव सरोज देवी आणि 8 वर्षांची मुलगी वंशिका असं होतं.
घटनास्थळ पाहून पोलीस म्हणाले की हा हल्ला इतका जीवघेणा होता की दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. घटनेच्या वेळी पत्नी नुकतीच झोपायला गेली होती, तर मूल गाढ झोपेत होते. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे गावात भीतीचे वातावरण आहे.
घटनेनंतर आरोपी मोखमपुरा पोलीस ठाण्यात गेला आणि पोलिसांना संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. आरोपीने हत्येचे वर्णन ऐकून पोलिसही थक्क झाले. पोलिसांचे एक पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली.
पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतले असून दुडू उपजिल्हा रुग्णालयातील शवागारात ठेवले आहेत. घटनास्थळी पोहोचलेल्या एफएसएल टीमने घटनास्थळावरून महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले आहेत जेणेकरून सखोल तपास करुन मारेकऱ्याला शिक्षेसाठी मदत होईल.
मोकमपुरा पोलीस स्टेशनचे अधिकारी सुरेश गुर्जर म्हणाले की, सुरुवातीच्या तपासात पती-पत्नीमध्ये घरगुती वाद आणि आर्थिक अडचणी असल्याचे तपासात समोर आलं आहे. हा वाद गेल्या काही काळापासून सुरू होता आणि बुधवारी हा वाद वाढला. पण, घटनेचे खरे कारण शोधण्यासाठी पोलीस प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूचा गांभीर्याने तपास करत आहेत.